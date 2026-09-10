Lisa khiến cả mạng xã hội dậy sóng với màn xuất hiện đầy bất ngờ tại triển lãm Bulgari Serpenti Incantati của BVLGARI thuộc khuôn khổ New York Fashion Week. Nếu ở event chính, ngôi sao sinh năm 1997 gây choáng với tạo hình chuẩn “nữ hoàng” khi khoác lên mình diện mạo sang chảnh, quyền lực cùng loạt trang sức xa xỉ, thì đến after party, cô lại lập tức chuyển mood sang hình tượng bad girl cá tính và trẻ trung.

Không còn vẻ kiêu sa, Lisa chọn outfit ôm sát, khai thác triệt để lợi thế hình thể với vòng eo thon, đôi chân dài cùng những đường cong gợi cảm. Cách phối đồ táo bạo, cộng thêm thần thái tự tin giúp nữ idol mang đến một phiên bản slay và cuốn hút. Hai giao diện đối lập nhưng đều “cân đẹp” khiến Lisa tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa hình ảnh cực đỉnh, và tất nhiên không thể không dành lời khen cho body gần như không có điểm trừ của cô.

Lisa thu hút mọi ánh nhìn với tạo hình vừa sang trọng vừa gợi cảm tại event chính trong thiết kế thuộc BST Belik Evening 2025.

Lisa đổi layout dự after party của BVLGARI.

Với lựa chọn 1 set đồ đen đầy cá tính nằm trong BST Spring 2025 của thương hiệu Grace ling, Lisa khai thác triệt để lợi thế hình thể và mang đến diện mạo quyến rũ nhưng vẫn cực kỳ thời thượng. Mẫu áo bra top ôm sát giúp cô khoe trọn vòng eo săn chắc, phẳng lì không chút mỡ thừa. Chiếc trend coat dáng dài tạo sự tương phản thú vị giữa vẻ sexy của trang phục bên trong và nét quyền lực, cá tính của tổng thể, đồng thời tăng hiệu ứng thị giác tập trung vào vòng eo thon gọn. Quần short cạp cao tiếp tục trở thành “trợ thủ” đắc lực, tôn đôi chân dài, thẳng và nuột nà cùng cặp đùi "mật ong" khỏe khoắn của Lisa. Đáng chú ý, tỷ lệ cơ thể của nữ idol gần như hoàn hảo khi phần thân trên gọn gàng, vòng eo rõ nét trong khi hông và chân vẫn giữ được độ đầy đặn vừa phải, tạo nên đường cong cân đối, hút mắt. Body thon, mảnh mai nhưng vẫn rất healthy của em út BLACKPINK đang trở thành một trong những chuẩn mẫu hình thể hiện nay.

Kết hợp với mái tóc buộc gọn và layout makeup sắc sảo, Lisa mang đến hình ảnh vừa lạnh lùng, quyến rũ vừa có chút nổi loạn. Lối makeup nhấn vào đôi mắt sắc sảo, tông son trầm giúp giao diện nữ idol thêm phần slay và cool hơn.

Vóc dáng săn chắc và quyến rũ cùng tỷ lệ cơ thể cực chuẩn của Lisa qua ống kính cam thường.

Thần thái đầy cuốn hút, rạng rỡ của đại sứ toàn cầu BVLGARI.

Bên cạnh visual, thần thái và phong cách thời trang không ngừng biến hóa, 1 điểm nữa cũng không thể chê của Lisa đó chính là vóc dáng. Sở hữu chiều cao khoảng 1m67 cùng tỷ lệ cơ thể đẹp và đôi chân dài, body của nữ idol ngày càng được định hình rõ nét theo hướng gợi cảm, khỏe khoắn đậm chất Âu Mỹ. Cô không theo đuổi vẻ ngoài quá mảnh mai mà chú trọng sự săn chắc, gọn gàng, đồng thời vẫn giữ được những đường cong tự nhiên đầy nữ tính. Phần hông và đùi cân đối cùng vòng 3 căng đầy tạo nên tỷ lệ cơ thể hài hòa, giúp tổng thể vừa có nét mạnh mẽ, khỏe khoắn vừa mềm mại, quyến rũ. Kết hợp cùng làn da nâu khỏe khoắn, nữ idol càng toát lên vẻ cá tính và sexy. Cách lựa chọn trang phục cũng khai thác triệt để hình thể chuẩn từng centimet, giúp Lisa mỗi lần xuất hiện đều gây được ấn tượng với công chúng.

Ảnh: Instagram.