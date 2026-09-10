Giữa lúc một câu chuyện cắt ảnh đang gây bàn tán khắp MXH, người ta cũng nhớ lại một trường hợp từng gây tranh cãi không kém: toàn bộ hình ảnh Lisa (BLACKPINK) chụp cho Harper’s Bazaar China bất ngờ “bốc hơi” khỏi Weibo vào năm 2021.

Tháng 3/2021, Lisa trở thành gương mặt trang bìa số tháng 4 của Harper's Bazaar China. Những hình ảnh trong bộ ảnh nhanh chóng được tạp chí đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức, thậm chí hình ảnh nữ idol còn từng được sử dụng làm ảnh đại diện.

Nguồn: Instagram.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi được công bố, người hâm mộ phát hiện hàng loạt hình ảnh liên quan đến Lisa bất ngờ bị gỡ khỏi Weibo một cách nhanh chóng. Khi tìm kiếm trên trang của Harper's Bazaar China, những nội dung trước đó về thành viên BLACKPINK cũng không còn xuất hiện. Động thái khó hiểu lập tức trở thành chủ đề gây tranh luận, đặc biệt khi Lisa lúc bấy giờ đang có độ nhận diện lớn tại Trung Quốc nhờ đảm nhận vai trò cố vấn vũ đạo trong chương trình Youth With You.

Nguồn: Weibo.

Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất khi đó liên quan tới tranh cãi về bông Tân Cương. Thời điểm này, nhiều thương hiệu quốc tế như adidas, Nike và H&M vướng vào làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc sau những động thái liên quan đến việc sử dụng bông Tân Cương. Hàng loạt ngôi sao Trung Quốc cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng với các thương hiệu liên quan.

Trong khi đó, BLACKPINK khi ấy là gương mặt của adidas Originals tại Hàn Quốc và trên phạm vi toàn cầu. Dù Lisa là người Thái Lan và bản thân cô không đưa ra bất kỳ lập trường chính trị nào liên quan đến vụ việc, mối quan hệ giữa BLACKPINK và adidas vẫn khiến nữ idol bị kéo vào cuộc tranh cãi.

Nguồn: Koreaboo.

Việc Harper's Bazaar China tung bìa Lisa đúng giữa thời điểm nhạy cảm càng khiến phản ứng trên mạng xã hội trở nên gay gắt. Một số netizen Trung Quốc khi ấy đặt câu hỏi về việc tạp chí lựa chọn Lisa lên bìa, thậm chí phản đối sự xuất hiện của cô. Theo NetEase thời điểm đó, Harper's Bazaar được cho là chịu áp lực lớn và vì vậy phải gỡ hình ảnh Lisa khỏi Weibo. Tuy nhiên, Harper's Bazaar China cũng như phía quản lý BLACKPINK đều không trực tiếp xác nhận nguyên nhân, vì vậy mối liên hệ giữa việc gỡ ảnh và tranh cãi xoay quanh adidas vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán.

Đáng nói, việc những hình ảnh chính thức bị gỡ không khiến bộ ảnh của Lisa biến mất khỏi mạng xã hội. Trái lại, các bức hình vẫn tiếp tục được người dùng chia sẻ rộng rãi trên Weibo, trong khi tranh luận xung quanh nữ idol cũng chưa dừng lại.

Nguồn: Instagram.

Câu chuyện khi ấy khiến nhiều người cho rằng Lisa rơi vào tình cảnh "nằm không cũng trúng đạn" khi cô không trực tiếp tham gia tranh cãi nhưng lại bị kéo vào vì mối liên hệ giữa BLACKPINK và Adidas.