Local brand Việt giúp Song Hye Kyo đẹp như nữ thần tại sự kiện quốc tế

Xuất hiện tại sự kiện mới đây của Guerlain tại Paris, Song Hye Kyo tiếp tục khiến công chúng chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà, thanh lịch. Không cần những màn lên đồ quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật giữa không gian quy tụ nhiều gương mặt đình đám nhờ diện mạo vừa sang trọng vừa quyến rũ. Đặc biệt, chiếc đầm mà cô lựa chọn lần này không đến từ một nhà mốt quốc tế quen thuộc, mà là thiết kế của Montsand - một thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Việt Nam.

Sự lựa chọn của Song Hye Kyo cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi thiết kế mang vẻ đẹp không thua kém những bộ cánh haute couture thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế. Từ phom dáng, chất liệu cho tới cách xử lý chi tiết, chiếc đầm cho thấy thời trang Việt hoàn toàn có thể bước ra sân khấu quốc tế và đồng hành cùng những ngôi sao hàng đầu châu Á.

Tại sự kiện của Guerlain ở Paris, Song Hye Kyo xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn mẫu đầm dáng quây ôm sát cơ thể, vừa đủ khoe bờ vai thanh mảnh và đường nét nữ tính nhưng không tạo cảm giác phô trương. Điểm đáng chú ý nằm ở tông màu nude nhẹ nhàng. Đây là gam màu vốn rất dễ tạo cảm giác nhạt nhòa nếu thiết kế không có điểm nhấn, nhưng trong trường hợp của Song Hye Kyo, sắc nude lại trở thành nền hoàn hảo để những chi tiết ánh kim phát huy hiệu ứng.

Trên nền vải mềm mại, những đường thêu kim tuyến được xử lý tinh tế, tạo nên hiệu ứng lấp lánh mỗi khi người mặc di chuyển dưới ánh đèn. Nhờ đó, chiếc váy không cần quá nhiều màu sắc hay họa tiết vẫn đủ khiến Song Hye Kyo trở thành tâm điểm. Phom váy ôm vừa vặn cũng góp phần tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên. Phần thân trên dáng quây mang đến nét gợi cảm vừa phải, trong khi tổng thể vẫn giữ được sự đằm thắm, trang nhã vốn là hình ảnh quen thuộc của Song Hye Kyo. Nếu chỉ nhìn qua những hình ảnh tại sự kiện, nhiều người có thể nghĩ đây là một thiết kế đến từ một nhà mốt quốc tế danh tiếng. Thế nhưng, chiếc đầm thực tế lại mang nhãn Montsand, thương hiệu thời trang cao cấp của Việt Nam.

Một chi tiết thú vị khác nằm ở mức giá của thiết kế. Chiếc đầm Song Hye Kyo diện có giá gốc gần 19 triệu đồng - một con số đáng chú ý nếu đặt cạnh những thiết kế hàng hiệu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế. Không phải mẫu váy được tạo ra chỉ để gây ấn tượng trong một khoảnh khắc, thiết kế này trước đó cũng từng được nhiều mỹ nhân lựa chọn. Trong đó có nàng Đát Kỷ Na Nhiên, người từng gây chú ý với hình ảnh cổ trang sắc sảo và vẻ đẹp đậm chất Á Đông.

Việc cùng một thiết kế được những gương mặt có phong cách khác nhau lựa chọn cũng cho thấy tính ứng dụng của chiếc váy. Nếu Na Nhiên mang đến cảm giác quyến rũ, sắc sảo, Song Hye Kyo lại biến thiết kế thành một phiên bản thanh lịch và trưởng thành hơn. Cùng một mẫu váy nhưng cách trang điểm, kiểu tóc và thần thái khác nhau có thể tạo nên hiệu ứng hoàn toàn khác biệt. Với Song Hye Kyo, sự tiết chế trong cách làm tóc và makeup càng giúp những đường nét của chiếc đầm được thể hiện rõ ràng.

Đằng sau thiết kế gây chú ý này là Montsand, thương hiệu thời trang cao cấp của Việt Nam do nhà thiết kế Diệp Yến sáng lập. Thương hiệu theo đuổi tinh thần sang trọng, nữ tính và chú trọng vào kỹ thuật xử lý chất liệu. Thay vì phụ thuộc vào logo hay những chi tiết nhận diện quá rõ ràng, các thiết kế của Montsand tập trung vào phom dáng, chất liệu và những kỹ thuật trang trí cầu kỳ để tạo nên vẻ ngoài cao cấp. Đây cũng chính là yếu tố khiến những thiết kế của thương hiệu có thể xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ thảm đỏ, sự kiện thời trang cho tới những buổi xuất hiện mang tính quốc tế.

Đáng chú ý, Montsand không phải cái tên xa lạ với giới nghệ sĩ. Các thiết kế của thương hiệu từng được nhiều ngôi sao lựa chọn, trong đó có những cái tên quốc tế và châu Á như Taylor Swift, Hề Mộng Dao, Ai Yu, Chương Nhược Nam, Quan Hiểu Đồng hay Mai Davika. Sự xuất hiện của những gương mặt này góp phần đưa thiết kế Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế. Mỗi người lại mang tới một cách thể hiện khác nhau, nhưng đều cho thấy những thiết kế đến từ Việt Nam hoàn toàn có thể đứng cạnh các thương hiệu thời trang quốc tế mà không bị lép vế về mặt hình ảnh.

Điều khiến màn xuất hiện lần này đáng chú ý hơn cả không chỉ nằm ở nhan sắc của Song Hye Kyo, mà còn ở việc một thiết kế Việt được lựa chọn cho một sự kiện diễn ra tại Paris - kinh đô thời trang của thế giới. Trong những năm gần đây, các local brand Việt ngày càng chú trọng đầu tư vào chất liệu, phom dáng và kỹ thuật hoàn thiện. Khi những thiết kế ấy xuất hiện trên người các ngôi sao lớn, đặc biệt tại những sự kiện quốc tế, giá trị của thời trang Việt cũng được nhìn nhận theo một cách khác.

Với Song Hye Kyo, cô vốn gắn liền với hình ảnh thanh lịch và sang trọng, vì vậy một thiết kế nude đính kim tuyến có phom dáng tinh giản càng phù hợp với khí chất của nữ diễn viên. Chiếc váy không cần logo lớn, cũng không cần những chi tiết phô trương, nhưng vẫn tạo được hiệu ứng thị giác đủ mạnh. Quan trọng hơn, màn xuất hiện này cho thấy một thiết kế đẹp không nhất thiết phải đến từ những cái tên quen thuộc trên bản đồ thời trang quốc tế. Đôi khi, một local brand Việt với tư duy thiết kế hiện đại, kỹ thuật xử lý chất liệu tinh tế và khả năng tạo phom tốt cũng có thể giúp một ngôi sao tỏa sáng tại sân khấu quốc tế. Và Song Hye Kyo, bằng thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, đã một lần nữa chứng minh rằng đẳng cấp của một bộ trang phục không chỉ nằm ở tên thương hiệu, mà còn nằm ở cách người mặc biến nó thành khoảnh khắc đáng nhớ.