Giá sữa Ap Úc tăng nhanh hơn giá vàng, giá nhà đất: Người bán hàng lâu năm cho rằng "chẳng đáng để mua"

Những ngày gần đây, thị trường mẹ và bé xôn xao khi giá sữa Ap Úc (Aptamil Úc) tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Từ mức 2,6–2,8 triệu/hộp, nhiều nơi đã đẩy lên sát 4 triệu, thậm chí cao hơn. Một số mẹ gọi đây là “cơn sốt ảo”, số khác lại lo lắng vì con đang dùng quen, đổi sữa lại sợ ảnh hưởng tiêu hoá.

Nhưng giữa làn sóng FOMO đó, không ít người bán hàng lâu năm đưa ra quan điểm rất tỉnh táo.

Hộp sữa giá hơn 5 triệu nhưng giá trị dinh dưỡng thật vẫn chỉ có… hơn 1 triệu

Chị T. L - một chủ shop chuyên hàng xách tay Úc chia sẻ thẳng thắn:

“Có điều kiện thì cứ uống bình thường, miễn con hợp. Còn nếu căng quá thì còn cả ti tỉ loại sữa khác cũng tốt chứ Ap Úc đâu phải duy nhất.”

Nhiều người bán hàng lên tiếng về vấn đề tăng giá hãi hùng của Ap Úc.

Chị phân tích thêm một ý rất đáng suy ngẫm:

“Ví dụ một hộp sữa giá 5 triệu vì nguyên liệu đắt đỏ thì còn đáng để uống. Nhưng thực chất giá trị dinh dưỡng thật của nó chỉ khoảng hơn 1 triệu. Phần đội giá kia là do khan hàng, gom hàng, đẩy giá. Giá trị dinh dưỡng không tự nhiên tăng lên theo giá bán đâu. Phí tiền.”

Đây là tiếng nói của chính những người bán hàng giữa lúc thị trường hỗn loạn, nhưng lại cực kỳ hợp lý.

Vì sao Ap Úc có giá trên trời?

Một số nguyên nhân được chính người bán và phụ huynh tổng hợp:

1. Nguồn hàng về chậm, thương lái gom hàng đẩy giá

Hàng xách tay phụ thuộc vào: lịch bay, hàng hoá thông quan, số lượng hạn chế theo chính sách của từng siêu thị Úc. Chỉ cần khan hàng vài tuần là lập tức có đơn vị đầu cơ gom sạch, đẩy giá lên.

2. Tâm lý "sợ thiếu" của phụ huynh

Con đang hợp sữa → mẹ sợ đổi → mua bằng mọi giá.

Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho tình trạng thổi giá.

3. Quan niệm "hàng càng đắt càng tốt"

Nhiều mẹ mặc định cứ đồ đắt là đồ xịn. Nhưng sự thật không phải vậy. Giá sữa nhập khẩu hay xách tay phụ thuộc: chi phí vận chuyển, thuế, thị trường, thương hiệu và mức độ khan hiếm.

Còn giá trị dinh dưỡng lại ổn định theo công thức chuẩn hóa và gần như không thay đổi.

Giá sữa tăng chóng mặt hơn giá vàng, giá nhà đất!

Mẹ có nên tiếp tục dùng khi giá Ap Úc tăng mạnh?

Điều này phụ thuộc vào 3 yếu tố:

1. Con có thật sự hợp sữa? Tăng cân đều, tiêu hoá tốt, ngủ ổn, không táo bón.

Nếu con hợp → mẹ có thể cân nhắc mua thêm khi giá chấp nhận được.

Nếu con không có biểu hiện nổi bật → hoàn toàn có thể đổi.

2. Gia đình có thoải mái tài chính hay không?

Đây là câu nói rất thật mà chủ shop nhắc đến: "Thừa tiền thì uống, không thì đổi. Đừng cố."

Sữa công thức chỉ là 1 phần, trẻ cần: ăn dặm đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động, vi chất bổ sung hợp lý. Sữa đắt không đảm bảo thông minh hay cao lớn hơn sữa vừa tiền.

3. Giá tăng do chất lượng hay do thị trường?

Chất lượng không đổi → giá tăng ảo → phụ huynh FOMO → phí tiền.

Aptamil Essensis số 3 đang có giá cao khó hiệu, bé sử dụng số 3 tức là đã trên 1 tuổi, lúc này dinh dưỡng của bé đến từ nhiều nguồn thức ăn chứ không chỉ phụ thuộc vào sữa.

Kết luận

Aptamil Essensis có ưu điểm: dòng sữa đạm quý A2, nhẹ bụng, dễ tiêu, ít táo bón, hợp nhiều bé hệ tiêu hoá nhạy cảm. Nhưng không phải bé nào cũng hợp và không có chuyện uống Ap Úc là vượt trội hơn hẳn các dòng khác.

Trên thị trường có rất nhiều loại công thức cao cấp từ sữa ngoại nhập đến sữa nội địa đều có tiêu chuẩn chất lượng cao và được chuyên gia đánh giá tốt. Hợp sữa mới là quan trọng, không phải giá sữa.

Giữ cái đầu lạnh khi thị trường "nóng", đừng để bản thân bị cuốn theo. Phụ huynh Việt Nam rất yêu con, và đôi khi chính sự yêu con quá mức lại khiến mình dễ bị dẫn dắt. Ap Úc là loại sữa tốt, nhưng không tốt đến mức phải mua bằng mọi giá.