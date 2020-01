Cip bà mẹ y tá tạm biệt con gái nhỏ 4 tuổi lên đường đến ổ dịch corona Vũ Hán, xem xong ai cũng nghẹn ngào

Không phải mọi anh hùng đều khoác áo choàng. Và minh họa tuyệt vời cho câu nói này chính là hình ảnh những chuyên viên y tế đang trên đường tới Vũ Hán, tâm dịch virus corona. Với số lượng ca mắc bệnh và tử vong không ngừng tăng lên mỗi ngày, những chuyên viên y tế tuyến đầu đang nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn sự tiến triển của dịch bệnh.



Bà mẹ ngậm ngùi chia tay con trước khi đến Vũ Hán.

Nhiều nhóm tình nguyện viên hiện đã được gửi tới Vũ Hán – nơi phần lớn các ca mắc bệnh bắt nguồn từ đây. Hôm 27/1 vừa qua, một nhóm chuyên viên y tế chính thức chia tay gia đình để lên đường làm nhiệm vụ. Những hình ảnh, câu chuyện của các chuyên viên y tế và cũng là những bà mẹ tạm biệt con trước khi đến ổ dịch virus corona Vũ Hán đã lấy đi nước mắt của không ít người như câu chuyện của hai bà mẹ dưới đây.

Nữ y tá Trang Min là y tá trưởng khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện First People's Hospital ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, bà mẹ Trang Min đang nói lời chia tay với cô con gái nhỏ 4 tuổi của mình.

Cô bé ôm mẹ rất chặt và không muốn rời xa mẹ nên liên tục nói mẹ hãy ở lại. Bà mẹ 35 tuổi dịu dàng nói với con: "Mẹ sẽ đi để chiến đấu chống lại những con quái vật. Và sau đó, mẹ sẽ lập tức về nhà với con, con chịu không?". Không giấu nổi khoảnh khắc nghẹn ngào vì xúc động, bà mẹ này đã dặn dò con gái hãy chăm ngoan trước khi kiên quyết ra đi.

Cuộc chia tay xúc động của hai mẹ con nữ y tá trước khi đến ổ dịch Vũ Hán.

Tổng cộng 187 người, trong đó có nữ y tá Trang Min, đã có mặt tại tâm dịch Vũ Hán. Đoàn tình nguyện viện này bao gồm 2 trưởng đoàn, 135 nhân viên y tế, 50 y tá khoa chăm sóc đặc biệt. Tất cả đều trải qua khoá đào tạo cấp tốc vào ngày hôm sau và lập tức bắt tay vào làm việc. Hiện tại, các bệnh viện và đội ngũ y tế ở Vũ Hán đều rơi vào tình trạng quá tải.

