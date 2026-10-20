Xuất phát từ 6h sáng, vượt 30km đi hội trợ Mẹ và Bé: Mẹ bỉm 2 con khoe "chiến tích" sau 6 tiếng săn quà khiến dân tình trầm trồ

Những ngày qua, hội chợ Mẹ và Bé tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội thu hút đông đảo mẹ bỉm đến mua sắm, trải nghiệm và săn quà. Trên mạng xã hội, loạt ảnh khoe "chiến lợi phẩm" chất đầy giường, kín sàn nhà sau một ngày tham gia khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước sức săn quà của các mẹ.

Trong số đó, hành trình của Thiên Hương (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) khiến nhiều người đặc biệt chú ý. Mẹ bỉm 2 con không ngại vượt quãng đường 30km (từ Hoài Đức đến Đông Anh) để đưa hai cô công chúa là bé Xoài (đang học lớp 2), và bé Dâu (1 tuổi), đến hội chợ săn quà liền tay.

Điều đáng nói, Hương không chỉ ghé qua một lần cho biết mà còn quyết tâm săn quà triệt để trong suốt hai ngày cuối tuần.

Xuất phát từ 6 giờ sáng, cả nhà vượt 30km, mang cả xôi, bánh mì đi săn quà

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Hương tính toán khá kỹ lưỡng, đặc biệt là chuyện ăn uống bởi phải đưa theo con nhỏ và di chuyển trong khu triển lãm rộng lớn.

Chị chia sẻ: "Nhà mình đi từ 6 giờ sáng. Chuẩn bị sẵn đồ ăn từ nhà vì trong đó đắt lắm, gọi đồ ăn ngoài rất khó, vì triển lãm khá rộng, lại có con nhỏ. Mình chuẩn bị xôi, bánh mì, nước lọc mang đi".

Ngay từ thứ 6, Hương và bé Dâu đã có mặt tại triển lãm để tham khảo địa hình, làm quen với các gian hàng. Hôm ấy, gia đình đi sớm đến mức Hương còn hài hước đăng ảnh cô con gái út check-in kèm dòng trạng thái: "Bình minh đẹp quá mẹ ơi".

Thành quả 6 tiếng săn quà, 2 ngày cuối tuần "chinh chiến"

Sang thứ 7 khi con gái lớn được nghỉ học là cả nhà chính thức bước vào cuộc săn quà ngày. Suốt 6 tiếng đồng hồ, ba mẹ con miệt mài tham quan, tham gia các hoạt động tại gian hàng để "Săn quà". Thành quả sau một ngày khiến Hương vô cùng hào hứng.

"Chiến lợi phẩm" của mẹ bỉm sau 6 tiếng săn quà ngày thứ 7.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ di chuyển và chăm sóc hai con, đến cuối ngày, bà mẹ trẻ cũng thấm mệt. Cô đã dự định Chủ nhật sẽ ở nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Nhưng sang đến ngày chủ nhật, Hương tiếp tục đưa hai con trở lại hội chợ để "chinh chiến" thêm một ngày nữa. Và lần này, thành quả mang về cũng khiến nhiều mẹ bỉm phải ngưỡng mộ.

Nhìn số "chiến lợi phẩm" sau hai ngày cuối tuần, không ít người phải nể phục sức bền của bà mẹ 2 con. Từ việc dậy sớm, vượt hơn 30km mỗi chiều, tự chuẩn bị đồ ăn đến chuyện vừa chăm con vừa tham gia săn quà suốt nhiều tiếng, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì không nhỏ.

Hai ngày cuối tuần săn quà của mẹ bỉm 2 con

Tham gia các hội trợ Mẹ và Bé để 2 con có thê trải nghiệm thú vị

Không chỉ riêng lần này, chị Thiên Hương còn thường xuyên đưa hai con tham gia các sự kiện, hội chợ Mẹ và Bé. Với mẹ bỉm 2 con, niềm vui không chỉ là những món quà mang về mà còn là trải nghiệm thú vị của các con. Trong khi bé Xoài hào hứng tham gia các trò chơi nhận quà thì cô em Dâu Tây cũng thích thú thử sức với cuộc thi bò hay đua xe chòi chân.

Ông xã của chị Hương cũng rất ủng hộ sở thích này của vợ. Dù thường xuyên đi công tác xa nhà, mỗi khi có dịp, anh vẫn nhiệt tình đưa ba mẹ con đi chơi. Nhờ vậy, những chuyến đi săn quà còn trở thành dịp để cả gia đình cùng vui chơi, khám phá và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.