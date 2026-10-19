Anh tài Thơm (Da LAB) tranh thủ xin chữ ký nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung mang về cho 2 con gái, nghe lý do ai cũng bật cười

Giữa không khí nhộn nhịp tại hậu trường concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", anh tài Thơm Da LAB bất ngờ tiến đến gần nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để xin chữ ký. Điều thú vị là nam ca sĩ không xin cho bản thân mà muốn mang món quà đặc biệt này về dành tặng hai cô con gái.

Anh tài Thơm hào hứng chia sẻ: "Em xin cho 2 đứa nhà em, để hai đứa mang đến lớp lòe dấu giá với các bạn". Nghe vậy, Nguyễn Văn Chung lập tức bật cười đồng cảm: "Thế là giống con gái anh rồi".

Màn tương tác ngắn ngủi nhưng vô cùng dễ thương của hai anh tài khiến nhiều người thích thú. Hóa ra, dù là những nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, khi trở về với vai trò làm bố, cả hai cũng chẳng khác gì những ông bố bình thường, luôn muốn mang về những món quà khiến con vui và tự hào với bạn bè.

Khoảnh khắc anh tài Thơm xin chữ ký của anh tài Nguyễn Văn Chung để mang về cho 2 công chúa nhỏ ở nhà.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Văn Chung có trải nghiệm xin chữ ký đồng nghiệp để chiều lòng con gái. Trước đó, anh từng tiết lộ anh đã nhờ 33 anh tài ký tên vào một cuốn sổ để làm quà tặng bé Suri Kim Anh, thường được gọi thân mật là bé Ri.

Biết con gái yêu thích chương trình từ mùa trước, Nguyễn Văn Chung muốn dành cho con một bất ngờ đặc biệt. Thế nhưng, chính anh lại là người bất ngờ khi bé Ri bí mật xuất hiện trong phần "Trạm tiếp lửa anh tài", gửi những lời động viên đến bố. Khoảnh khắc ấy khiến nam nhạc sĩ xúc động đến rơi nước mắt, đồng thời có thêm động lực và sự tự tin trên sân khấu.

Là ông bố đơn thân của hai người con, Nguyễn Văn Chung luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình. Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hài hước, thích trêu đùa các con, anh vẫn có những cách thể hiện tình yêu rất riêng. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ rằng mỗi khi nhận được quà từ các anh tài, anh đều gom lại mang về cho hai con.

Về phía anh tài Thơm Da LAB, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ điềm đạm, sở hữu nụ cười duyên dáng trên sân khấu là một ông bố 8X cực kỳ mê con.

Thơm, tên thật Võ Việt Phương, là thành viên nhóm nhạc Da LAB và là bố của hai cô công chúa nhỏ Cỏ và Mây. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hài hước bên gia đình.

Đặc biệt, trong một bức thư tay, bé Cỏ từng tiết lộ kỷ niệm khó quên khi ba Thơm mặc váy của em Mây và múa ba lê, khiến hai chị em cười nghiêng ngả. Không chỉ vậy, trong mắt cô con gái nhỏ, ba Thơm còn là một "Superman" vì luôn đảm nhận những công việc nặng nhọc trong nhà, từ sửa chữa, dọn dẹp đến bế con đi khắp nơi.

Anh còn xăm hình chiếc đồng hồ ghi lại chính xác thời khắc con gái đầu lòng chào đời. Anh từng tự hào nhận mình là "người đàn ông giàu có nhất hành tinh", bởi có tình yêu và tiếng cười của vợ cùng hai con gái.

Có lẽ vì vậy, việc Thơm tranh thủ xin chữ ký Nguyễn Văn Chung tại hậu trường concert chẳng có gì khó hiểu. Một người từng xin chữ ký của 33 đồng nghiệp để tặng con, một người sẵn sàng mặc váy múa ba lê để làm con vui. Hai ông bố, hai cá tính khác nhau nhưng lại có chung một điểm: Sẵn sàng làm những điều nhỏ bé, đáng yêu nhất chỉ để nhìn thấy nụ cười của các con.