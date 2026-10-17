Hot nhất và “chiến” nhất cuối tuần này với hội mẹ bỉm Hà Nội: Lên đồ đi “farm quà” tại Vietbaby Fair!

Có một kiểu đi chơi mà trước khi có con, nhiều người khó hình dung được niềm vui: Đến hội chợ xem đồ dùng cho em bé, hỏi cách sử dụng một chiếc máy, tham gia hoạt động ở gian hàng rồi mang thêm vài phần quà về.

Đến khi làm bố mẹ mới hiểu, mua được món đồ hợp với con đã vui. Được xem tận mắt, thử tận tay trước khi quyết định càng vui. Còn có quà mang về thì chuyến đi lập tức có thêm “thành tích”.

Hai ngày cuối tuần 17–18/10 cũng là hai ngày cuối của Vietbaby Fair Hà Nội 2026 tại Sảnh 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Bên cạnh các hoạt động mua sắm, trải nghiệm sản phẩm, những chương trình check-in, tích dấu và nhận quà tạo thêm mục tiêu cho chuyến đi của các gia đình.

Đi hội chợ bây giờ cũng phải lưu “tọa độ”

Nếu trước đây đi hội chợ chỉ cần đến rồi thong thả dạo một vòng, hành trình của một phụ huynh đang có danh sách đồ cần mua có thể bài bản hơn nhiều: Gian nào cần ghé trước, món nào muốn xem trực tiếp, hoạt động nào phù hợp với mình?

Trên Facebook, Gooby Việt Nam đăng thông tin check-in online để nhận quà tại gian hàng B13–B16. Unilove cũng giới thiệu hoạt động check-in nhận quà ở gian C19. Các bài đăng cung cấp sẵn vị trí để người tham quan lưu lại trước khi đến.

Ở phía ban tổ chức, Stamp Tour được giới thiệu như một hành trình khám phá các gian hàng, thu thập dấu mộc và nhận quà theo thể lệ. Ngoài ra còn có các chương trình quà dành cho mẹ bầu và quà tặng may mắn.

Đó cũng là tinh thần của việc “farm quà” - cách gọi vui cho hành trình tham gia hoạt động, trải nghiệm và tích lũy những phần quà tại sự kiện. Đi một vòng có thêm việc để làm, mỗi điểm dừng lại có một mục tiêu nho nhỏ.

Nhưng muốn “farm” hiệu quả, bước đầu tiên vẫn là đọc kỹ điều kiện. Không phải cứ có chữ “quà” là khách ghé qua đều được nhận, cũng không phải chương trình nào cũng áp dụng giống nhau.

Chẳng hạn, Moaz BéBé & Moaz Eco công bố vòng quay may mắn dành cho đơn hàng từ một triệu đồng, với các phần quà như ba lô, mũ, túi canvas, yếm ăn dặm… Đây là hoạt động gắn với mua sắm, khác với hình thức check-in nhận quà.

Mẹ “hệ săn quà” vì thế cũng cần kiêm luôn vai trò giữ ngân sách. Mua đúng món đang cần rồi được tặng thêm thì vui. Mua thêm cả giỏ chỉ để đủ điều kiện nhận một món nhỏ lại là lúc cần dừng vài giây để tính toán.

Chiếc túi trống mang theo không hề thừa

Ngay trong hướng dẫn chuẩn bị trước sự kiện, trang Vietbaby Fair đã nhắc khách mang túi mua sắm để đựng quà và đồ mua tại triển lãm, cùng quạt cầm tay để dùng khi di chuyển, xếp hàng check-in.

Một lời nhắc khá đúng tâm lý đi hội chợ: Lúc xuất phát muốn gọn nhẹ, đến khi có đồ lại ước mang thêm túi.

Với gia đình có em bé, phần chuẩn bị còn dài hơn. Túi của con đã có bỉm, khăn, quần áo dự phòng. Điện thoại của mẹ lưu thông tin những nơi muốn ghé. Còn bố, nếu đi cùng, rất có thể sẽ được đề nghị phụ trách một hạng mục linh hoạt: Lúc bế con, lúc trông xe đẩy, lúc cầm đồ.

Tất nhiên, chuyến đi sẽ dễ chịu hơn khi hai người thay ca cho nhau. Một người muốn hỏi kỹ về sản phẩm thì người còn lại chăm con; đổi lượt để cả hai đều có thời gian xem những món mình quan tâm.

Trong cập nhật ngày khai mạc 15/10, Moaz BéBé & Moaz Eco ghi nhận các mẹ bầu đến check-in nhận quà, các gia đình ghé trải nghiệm sản phẩm và mua sắm. Thông tin do nhãn hàng công bố cho thấy hoạt động nhận quà diễn ra song song với việc tìm hiểu đồ dùng chăm con.

Với người đang nuôi con nhỏ, đó là hai việc khá gần nhau. Một món đồ có thể đã xem trên mạng hàng chục lần nhưng vẫn chưa quyết định. Được nhìn kích thước thực tế, cầm thử và hỏi cách dùng sẽ giúp giải đáp những băn khoăn mà ảnh sản phẩm chưa chắc trả lời được.

Còn quà tặng đem lại một niềm vui khác. Không nhất thiết phải là món đắt tiền; đôi khi một món nhỏ dùng được cho con cũng đủ khiến người nhận thấy buổi đi chơi có thêm điều thú vị.

Mẹ có lịch săn quà, con có cả “đường đua”

Sáng Chủ nhật 18/10, Đường Đua Bé Bò do Vietbaby Fair phối hợp cùng Tiny Steps tổ chức sẽ diễn ra từ 10h đến 12h tại sân khấu chính, Sảnh 3. Chương trình dành cho bé 6–12 tháng tuổi, dự kiến có 180 bé tham gia và giới hạn số suất đăng ký.

Đây có lẽ là hạng mục mà người lớn dễ hào hứng với chuyện về đích hơn cả “vận động viên”. Bởi ở độ tuổi ấy, con có thể đang bò rất hăng rồi bất chợt thấy một bạn bên cạnh thú vị hơn.

Hoạt động này cũng khiến chuyến đi có thêm phần dành cho em bé, ngoài chuyện theo bố mẹ xem đồ. Với những gia đình có con đúng độ tuổi, đó là một dịp lưu lại kỷ niệm; còn việc con có hợp tác với kế hoạch thi đấu hay không thì phải đợi đến lúc vào cuộc.

Cuối tuần còn hai ngày, riêng Chủ nhật đóng cửa sớm hơn

Vietbaby Fair mở cửa tham quan miễn phí. Thứ bảy 17/10, thời gian đón khách từ 10h đến 18h, lượt vào cuối lúc 17h30. Chủ nhật 18/10, triển lãm kết thúc lúc 16h, lượt vào cuối là 15h30. Gia đình định ghé vào cuối chiều Chủ nhật cần lưu ý sự khác biệt này.

Thông tin nhận quà cũng nên kiểm tra lại tại từng điểm, bởi thể lệ, đối tượng áp dụng và tình trạng phát quà có thể khác nhau. Lưu được một bài đăng giới thiệu chương trình chưa có nghĩa đến giờ nào cũng chắc chắn còn phần.

Và dù đã chuẩn bị lịch trình “chiến” đến đâu, đi cùng con nhỏ vẫn nên chừa chỗ cho những thay đổi. Mẹ tính ghé thêm hai gian nhưng con buồn ngủ, bố vừa nhận nhiệm vụ cầm đồ thì con đòi bế - cả đội lại điều chỉnh.

Đi một vòng được xem món đang cần, tham gia vài hoạt động, có thêm quà mang về, cả nhà vẫn còn sức cười với nhau: Với một chuyến đi cùng em bé, thành tích như thế cũng đáng kể rồi!