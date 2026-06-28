Con gái sinh non chỉ nặng hơn 1kg, gia đình nhỏ nghẹn ngào nhìn bé út ngày một khôn lớn sau hành trình đầy thử thách

"Lần mang thai thứ hai, mình đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định có thêm em bé"

Đó là lời mở đầu trong những dòng chia sẻ của mẹ hai con Thiên Hương - người từng trải qua 2 lần sinh non đầy thử thách. Điều đặc biệt là cả hai cô con gái của Hương đều chào đời khi còn quá nhỏ. Chị cả Xoài sinh ở tuần thai 28 tuần 3 ngày, chỉ nặng đúng 1kg. Sáu năm sau, em gái Dâu cũng đến với bố mẹ sớm hơn dự kiến ở tuần 33 tuần 4 ngày với cân nặng 1,8kg.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là hành trình vượt qua những biến cố thai kỳ, mà còn là hành trình lớn lên của hai chị em. Từ những em bé chỉ hơn 1kg nằm trong lồng ấp, hôm nay chị Xoài đã là học sinh lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2, còn em Dâu cũng vừa tròn 1 tuổi, khỏe mạnh, lanh lợi và mang đến thật nhiều tiếng cười cho cả gia đình.

Sau lần sinh non của chị Xoài, những ám ảnh vẫn còn nguyên trong lòng người mẹ trẻ. Cô đã mất rất nhiều thời gian mới đủ dũng cảm để nghĩ đến chuyện sinh thêm con. Hai vợ chồng "thả" suốt nửa năm vẫn chưa có tin vui, thậm chí còn tính chuyện đi khám hiếm muộn thì em Dâu bất ngờ xuất hiện như một món quà.

Hành trình mang thai lần hai cũng chẳng hề dễ dàng

Ngay từ tuần thứ 12, cô đã được bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiền sản giật. Huyết áp liên tục tăng cao, tim đập nhanh khiến ngày nào cũng phải uống thuốc điều hòa tim mạch. Đến tuần 22, chị phải khâu cổ tử cung cấp cứu vì nguy cơ sinh non, nghỉ làm hoàn toàn và gần như chỉ nằm yên dưỡng thai.

Những thử thách cứ nối tiếp nhau. Tuần 25 ra máu phải nhập viện trong lo lắng. Tuần 28 phát hiện tiểu đường thai kỳ, buộc phải thay đổi toàn bộ chế độ ăn. Tuần 32 lại mắc Covid, vật vã suốt nhiều ngày. Sang tuần 33, cô tiếp tục nhập viện vì cơn gò xuất hiện dồn dập.

Khi ấy, mọi người đều hy vọng chỉ cần giữ được thêm vài tuần là em bé sẽ cứng cáp hơn. Cô đã được tiêm đủ hai mũi trưởng thành phổi, truyền thuốc giảm gò. Thậm chí tối hôm đó, chồng chị còn dự định đi công tác vì nghĩ mọi chuyện đã ổn.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi chỉ trong tích tắc.

"Lúc đang nói chuyện với chồng, mình chỉ bảo anh ngồi đợi một lát để đi vệ sinh. Nhưng rồi mình bị vỡ ối non" - mẹ bỉm tâm sự.

Nước ối đã chuyển xanh - dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ quyết định mổ cấp cứu ngay lập tức. Trong phòng sinh, huyết áp của chị tăng vọt lên 170. Các bác sĩ liên tục động viên người mẹ giữ bình tĩnh vì càng căng thẳng, tình trạng càng nguy hiểm.

Rồi em Dâu cất tiếng khóc đầu tiên.

Chỉ kịp nghe tiếng "e e" rất nhỏ, mẹ chưa kịp ôm con thì các bác sĩ đã đưa bé thẳng lên khoa Sơ sinh.

"Đáng lẽ em chỉ cần nằm viện khoảng 7-10 ngày là được về với mẹ. Nhưng không hiểu sao bụng em cứ trướng lên, không tự đi vệ sinh được. Bác sĩ Quỳnh lo ngại em có thể bị phình đại tràng, phải chụp X-quang kiểm tra. Nếu đúng như vậy, em sẽ phải phẫu thuật và làm hậu môn nhân tạo.

Nghe tin ấy, mẹ như chết lặng. Mẹ chỉ nghĩ sao hành trình của hai mẹ con mình lại lận đận đến vậy. Những ngày đó, bố mẹ chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong con gái bình an khỏe mạnh" - mẹ bỉm tâm sự.

May mắn đã mỉm cười với gia đình nhỏ. Sau 10 ngày theo dõi tích cực, sức khỏe của em Dâu dần ổn định. Bé được xuất viện khi vừa tròn 2kg, khép lại chuỗi ngày thấp thỏm của bố mẹ.

Hai bé sinh non chỉ nặng hơn 1kg: Chị lớn học chuẩn bị lên lớp 2 nặng 28kg, bé út 1 tuổi nặng 8,6kg

Thiên Hương tâm sự, có lẽ nhờ từng đồng hành với chị Xoài từ những ngày bé chỉ nặng 1kg nên lần này cô cùng gia đình bình tĩnh và vững vàng hơn rất nhiều. Kinh nghiệm của lần sinh đầu giúp người mẹ hiểu rằng, chỉ cần kiên nhẫn và không bỏ cuộc, các con sẽ có cơ hội lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

"Có lẽ nhờ kinh nghiệm chăm chị Xoài từ 6 năm trước mà lần này mẹ bình tĩnh hơn, vững vàng hơn trước mọi chuyện. Vậy mà mới ngày nào còn là cô bé 1,8kg nằm lọt thỏm trong vòng tay mẹ, hôm nay em đã tròn 1 tuổi rồi. Em đã biết hờn dỗi, biết mếu máo khi bị mắng, đang chập chững những bước đi đầu tiên và mang đến thật nhiều tiếng cười cho cả gia đình".

Giờ đây, nhìn chị Xoài tung tăng đến trường trong bộ đồng phục lớp 1, chuẩn bị bước vào lớp 2, còn em Dâu đã biết hờn dỗi, biết mếu máo khi bị mẹ nhắc và đang chập chững những bước đi đầu tiên, cô càng thêm biết ơn vì cả gia đình đã cùng nhau đi qua những tháng ngày nhiều nước mắt nhưng cũng đầy hy vọng.

Những chia sẻ của Thiên Hương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo mẹ bỉm, đặc biệt là những người từng trải qua hành trình sinh non. Nhiều người cho biết họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện ấy - những tháng ngày lo lắng, những đêm thức trắng bên con trong khoa Sơ sinh và niềm hạnh phúc vỡ òa khi con khỏe mạnh trở về nhà.

Bởi với những em bé sinh non, mỗi cột mốc trưởng thành đều là một món quà. Và với những người mẹ như Thiên Hương, điều quý giá nhất không phải là hành trình ấy dễ hay khó, mà là cuối cùng, hai cô công chúa nhỏ đều đã lớn lên bình an.

Nguồn: NVCC