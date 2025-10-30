Xu hướng áo len năm nay là 5 kiểu đẹp quá mức, sành điệu mọi lúc mọi nơi chưa bao giờ dễ thế!

Mùa đông năm nay, tủ đồ của các tín đồ thời trang chắc chắn không thể thiếu những chiếc áo len vừa ấm áp vừa sành điệu. Áo len luôn là món đồ kinh điển, nhưng mỗi năm lại có những biến tấu mới mẻ khiến người mặc không bao giờ thấy nhàm chán. Từ kiểu dáng đến màu sắc, chất liệu, áo len năm nay mang tinh thần vừa tối giản vừa cá tính, phù hợp cho cả đi làm, đi chơi hay dạo phố cuối tuần. Cùng điểm qua 5 xu hướng áo len nổi bật nhất đang "làm mưa làm gió" mùa lạnh năm nay.

Áo len cổ tim

Áo len cổ tim là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Điểm mạnh của kiểu áo này là tạo cảm giác cổ cao và thanh thoát, giúp vóc dáng trông thon gọn hơn. Khi thời tiết chỉ hơi se lạnh, bạn có thể mặc áo len cổ tim mỏng, phối cùng quần tây, chân váy hoặc quần jeans cạp cao để tạo sự cân đối.

Khi trời lạnh hơn, áo len cổ tim dày dặn với phần cổ khoét vừa phải sẽ giúp giữ ấm mà vẫn quyến rũ. Một chiếc áo sơ mi trắng hoặc áo cổ lọ mỏng mặc bên trong cũng là cách phối được nhiều fashionista ưa chuộng. Màu sắc phổ biến của áo len cổ tim năm nay là be, nâu nhạt, xanh rêu hoặc đỏ trầm, những tông màu dễ mặc mà vẫn nổi bật.

Áo len kẻ

Họa tiết kẻ chưa bao giờ lỗi mốt, và mùa đông năm nay áo len kẻ tiếp tục trở lại mạnh mẽ. Từ kẻ ngang kiểu vintage cho đến những đường kẻ to bản, áo len kẻ tạo nên vẻ năng động, trẻ trung và có chút gì đó hoài cổ.

Những chiếc áo len kẻ màu trung tính như trắng – đen, be – nâu, hoặc xám – xanh navy phù hợp để mặc đi làm hoặc đi học. Còn nếu bạn muốn phá cách, hãy chọn áo kẻ màu nổi như đỏ – hồng, xanh lá – trắng, kết hợp cùng quần jeans trơn hoặc chân váy ngắn để làm bật lên cá tính riêng.

Kiểu dáng oversized đang là xu hướng chính cho áo len kẻ năm nay. Dáng rộng vừa thoải mái vừa dễ layer cùng áo sơ mi hoặc áo thun bên trong, tạo nên phong cách không cần gắng gượng mà vẫn hợp thời.

Áo len trắng

Không cần cầu kỳ, chỉ một chiếc áo len trắng cũng đủ để khiến bạn trông sang trọng và thời thượng. Áo len trắng là item cơ bản mà ai cũng nên có trong tủ đồ mùa đông vì dễ phối và phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Một chiếc áo len trắng dáng ôm kết hợp với quần jeans xanh nhạt hay chân váy dài sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Nếu bạn thích phong cách trang nhã, đứng dáng, có thể chọn áo len trắng oversized phối cùng áo khoác dạ hoặc trench coat màu be – vừa ấm vừa thanh lịch.

Ngoài ra, áo len trắng chất liệu len lông mềm hoặc dệt kim tinh xảo còn mang đến cảm giác "ấm áp sang chảnh", rất phù hợp với tiết trời se lạnh của mùa lễ hội. Một bí quyết nhỏ là hãy chọn tông trắng kem hoặc trắng ngà thay vì trắng tinh để tạo cảm giác dịu mắt và tôn da hơn.

Áo len xám

Nếu bạn là người yêu phong cách tối giản, áo len xám chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu. Màu xám mang đến cảm giác trầm ấm, trung tính và dễ phối với mọi gam màu khác. Từ xám nhạt, xám tro cho đến xám đậm, mỗi sắc độ lại thể hiện một cá tính khác nhau, nhẹ nhàng, sang trọng hay mạnh mẽ.

Áo len xám dáng trơn, cổ tròn hoặc cổ lọ, khi kết hợp với quần đen, boots da và áo khoác dáng dài, sẽ tạo nên tổng thể thời thượng nhưng không quá phô trương. Với những ai yêu thích phong cách công sở, áo len xám mỏng phối cùng sơ mi trắng cổ bẻ lộ nhẹ bên trong cũng là một gợi ý tinh tế.

Áo len màu nổi

Bên cạnh những gam màu trung tính, áo len màu nổi đang trở thành xu hướng "bùng nổ" mùa đông năm nay. Các tông màu như đỏ tươi, xanh cobalt, vàng mù tạt hay tím oải hương giúp người mặc trở nên rạng rỡ và tràn đầy năng lượng giữa không gian lạnh giá.

Áo len màu nổi rất dễ trở thành điểm nhấn trong outfit, vì vậy bạn nên phối cùng các món đồ có màu trung tính như đen, trắng, xám hoặc be để cân bằng tổng thể. Ví dụ, một chiếc áo len đỏ tươi đi cùng quần jean xanh hoặc chân váy đen là đủ thu hút mà không bị "chói".

Ảnh: Sưu tầm