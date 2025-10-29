Phong cách thời trang mỗi người một vẻ của 4 nàng dâu hào môn nổi tiếng nhất

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong thời gian gần đây. Công chúng đã dành rất nhiều lời khen cho chuyện tình của cặp đôi, cùng đám cưới chỉn chu, gần gũi mà vẫn sang trọng.

Bên cạnh Đỗ Thị Hà, nhiều mỹ nhân Việt cũng trở thành nàng dâu hào môn, và luôn nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Họ không ở ẩn hoàn toàn sau khi kết hôn, thay vào đó là vẫn chia sẻ nhiều khoảnh khắc thường ngày, cách làm đẹp, đặc biệt là phong cách thời trang sành điệu, sang trọng. Cùng ngắm nhìn phong cách thời trang của 4 nàng dâu hào môn nổi tiếng bậc nhất:

Đỗ Thị Hà

Thời trang của Đỗ Hà đã có sự thay đổi đáng kể từ khi mới đăng quang. Thay vì diện những item quá basic và giản dị về kiểu dáng, Đỗ Hà tập trung vào những thiết kế tạo điểm nhấn, giúp vẻ ngoài có được sự sang trọng, long lanh. Bởi vậy, ngay cả khi phủ sóng style bằng những gam màu trung tính như đen, trắng và be, Đỗ Hà vẫn nổi bật.

Các món đồ yêu thích của Đỗ Hà phải kể đến như bộ đồ vải dạ, đầm vải ren, áo cardigan màu trung tính, chân váy dài hay váy liền mini… Lựa chọn của Đỗ Hà đa dạng, nhưng vẫn đảm bảo cho người mặc sự sang trọng và trang nhã. Bên cạnh đó, cô còn tạo điểm nhấn cho phong cách bằng các item như khăn họa tiết, mũ cói.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo theo đuổi phong cách đậm chất dịu dàng và nữ tính. Khi xuất hiện tại những bữa tiệc, đầm trơn màu, mang những chất liệu cao cấp như lụa hay đăng ten chính là lựa chọn yêu thích của Đặng Thu Thảo. Còn trong những khoảnh khắc thường ngày, nàng dâu hào môn lại càng mang tới nhiều ý tưởng mặc đẹp, có tính ứng dụng cao hơn nữa.

Chị em sẽ thấy khá nhiều item quen thuộc khi tham khảo style của Đặng Thu Thảo, chẳng hạn như áo len trơn màu, quần jeans, áo dạ ngắn, chân váy midi… Thậm chí, các item cơ bản nhất như áo sơ mi trắng và quần đen cũng được nàng hậu ưa chuộng. Bí kíp xây dựng phong cách của Đặng Thu Thảo chính là ưu tiên những tông màu sáng, đó là trắng, pastel hay be để có được vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn tinh tế, trang nhã.

Tăng Thanh Hà

Style của Tăng Thanh Hà có điểm rất khác biệt so với nhiều nàng dâu hào môn khác, đó chính là sự năng động, cá tính. Mỹ nhân 39 tuổi hiếm khi chọn các bộ cánh nhẹ nhàng, điệu đà xuống phố. Cô ưu tiên những cách phối đồ khá hiện đại như áo khoác da + quần jeans xanh, áo gile và quần tây hay áo sơ mi oversized kết hợp với quần da báo…

Nhờ cách kết hợp trang phục sáng tạo mà vẫn hợp mốt, style của Tăng Thanh Hà luôn thời thượng, nhưng cũng chẳng kém phần sang xịn mịn. Gần như phụ nữ ở mọi độ tuổi hay có phong cách khác nhau đều có thể học được gì đó từ style của Tăng Thanh Hà. Bên cạnh áo quần hay váy vóc, các quý cô đừng bỏ qua bộ sưu tập giày dép độc đáo của Tăng Thanh Hà bao gồm những mẫu như giày lười, giày búp bê màu đỏ hay giày da lộn ấm áp mà sang trọng.

Đỗ Mỹ Linh

Không quá thường xuyên đăng ảnh thời trang lên trang cá nhân nhưng Đỗ Mỹ Linh mặc bộ cánh nào là "chất" bộ đó. Chìa khóa sang chảnh của Đỗ Mỹ Linh chính là những món thời trang như đầm ren trắng, áo khoác dạ họa tiết, set chân váy vải tweed hay chân váy mini… Ngay cả khi đi du lịch, Đỗ Mỹ Linh vẫn tỏa sáng với vẻ ngoài sang chảnh nhờ những lựa chọn thời trang dịu dàng, tinh tế.

Đỗ Mỹ Linh luôn tinh giản trong cách kết hợp phụ kiện. Đối với những bộ cánh vốn đã sang trọng, nàng hậu chỉ đơn giản là tô điểm một đôi khuyên tai hoặc đội mũ, vậy là có được vẻ ngoài long lanh hơn mà sự hài hòa, tinh tế không giảm bớt.

Ảnh: Sưu tầm