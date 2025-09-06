Mùa thu đến, áo len cardigan luôn là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ phái đẹp nhờ chất liệu mềm mại, dễ phối và phù hợp với mọi dáng người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự tiện dụng, chắc chắn sẽ chưa đủ để khiến bạn nổi bật. Gigi Hadid - nàng siêu mẫu cao 1m78 đã khéo léo chứng minh rằng, chỉ cần chọn đúng màu sắc, áo len cardigan hoàn toàn có thể trở thành "vũ khí thời trang" giúp nâng cấp phong cách.

Xuất hiện cùng bạn trai trên phố, Gigi chọn một chiếc cardigan hồng pastel, phối cùng áo thun trắng trơn và quần jeans rách. Bộ ba quen thuộc bỗng trở thành công thức chuẩn mực cho "outfit tình yêu": Vừa ngọt ngào, vừa thoải mái, lại có chút phóng khoáng. Chính cách kết hợp màu sắc thông minh, hồng đi cùng trắng đã giúp cô truyền tải một vẻ đẹp dịu dàng mà không hề sến súa.

Điểm nhấn nằm ở cách Gigi thêm thắt phụ kiện. Chiếc vòng cổ bạc đơn giản nhưng tinh tế, cùng chiếc áo thun ngắn để lộ vòng eo nhỏ gọn, tạo cảm giác trẻ trung và năng động. Bên dưới, cô chọn quần jeans ống suông cắt gấu, phối cùng giày loafer nâu và tất trắng. Chi tiết lộ mắt cá chân tưởng nhỏ nhưng lại là "chiêu hack dáng" cực đỉnh, giúp đôi chân trở nên thon dài và thanh thoát hơn hẳn.

Không chỉ quần áo, Gigi còn ghi điểm với mái tóc nửa búi trẻ trung và cặp kính retro cá tính. Sự kết hợp này vừa làm tăng thêm chiều sâu cho tổng thể, vừa thể hiện phong cách thời trang phóng khoáng quen thuộc của cô.

Có thể thấy, set đồ của Gigi Hadid đã đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thời trang mùa thu: ấm áp, thoải mái và dễ ứng dụng. Nhưng điều làm nên sự cuốn hút nằm ở cách cô biến sự ngọt ngào của gam hồng thành một phong cách tình yêu tinh tế "ngọt mà không ngấy, basic mà vẫn sang".

Với những cô nàng đang tìm kiếm cảm hứng cho mùa thu, công thức này hoàn toàn có thể áp dụng ngay: một chiếc cardigan hồng dịu dàng, kết hợp áo thun trắng, jeans rách và vài món phụ kiện nhỏ. Chỉ vậy thôi, bạn đã có ngay outfit vừa hợp xu hướng, vừa khiến người đối diện "say nắng" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gợi ý mua sắm:

Áo len dệt kim màu hồng phấn

Áo len dài tay cúc trái tim

Nơi mua: Laz Nigori

Áo len dệt kim trơn màu

Nơi mua: Zara