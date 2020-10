Lisa ôm ấp trai đẹp tình tứ nhưng xem ảnh hậu trường mới thấy spotlight thuộc về đôi giày to đùng ngã ngửa

Như vậy là sau bao chờ đợi thì THE ALBUM - album hoàn chỉnh đầu tiên của BLACKPINK đã chính thức ra mắt, MV ca khúc Lovesick Girl cũng được dân tình chia sẻ nhiệt tình. MV chia sẻ từ câu chuyện tình buồn của 4 cô gái đến nhưng vẫn đan xen những tông màu tươi sáng, nhảy nhót nhiệt tình. Trong MV lần này, Lisa còn có phân cảnh thân mật cùng bạn diễn nam với những hành động như tựa vai, nắm tay khiến dân tình xuýt xoa ghen tị và thi nhau đi tìm danh tính trai đẹp may mắn. Tuy nhiên cảnh hậu trường của MV hẳn có thể khiến khối người ngã ngửa, đằng sau cảnh tình cảm ngọt như mật thì Lisa diện đôi giày to tổ chẳng như chuẩn bị đi "chọi" người yêu cũ.

Phân cảnh mùi mẫn của Lisa với bạn diễn nam khiến dân tình xuýt xoa vì quá "tình bể tình".

Ôm ấp, tựa vai rồi nắm tay đầy tình tứ với nàng búp bê Thái. Danh tính anh chàng người mẫu này đang được dân tình thi nhau lùng sục tìm kiếm.

Nhưng đằng sau phân cảnh ngọt như mật đó, ở hậu trường khối người phải ngã ngửa khi phát hiện Lisa đi đôi boots to tổ chẳng.

Có thể thấy Lisa ngồi lên bậc thang khá cao nên đôi boots độn đế biến thành trợ thủ đắc lực trong trường hợp này.

Bên cạnh đó, đôi boots to tổ chảng với phần đế dày cộp cũng giúp Lisa có được hình ảnh cool ngầu, phù hợp với style lần này.

Được biết đây là đôi giày đến từ thương hiệu Clubexx có giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Đáng tiếc là khi lên MV, không hề có quay cảnh Lisa đi đôi giày này, nếu không dân tình đã có phen phải trầm trồ về khả năng chinh phục được đôi boots cao đến 15cm của nàng búp bê Thái.

Ảnh: Internet