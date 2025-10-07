Xe gia đình gặp tai nạn, cậu bé 10 tuổi quỳ gối cầu xin giữa đường cao tốc để cứu mẹ

Ngày 4/10, trong hầm đường Tường Sơn ở Quảng Châu xảy ra một vụ tai nạn xe hơi do va chạm từ phía sau. Chiếc xe gặp nạn bị bung túi khí, khiến người phụ nữ ngồi ghế lái bị hôn mê. Ở hàng ghế sau là ba đứa con của cô — một trai, hai gái. Trong cơn hoảng loạn, cậu con trai 10 tuổi quỳ xuống giữa đường, dập đầu cầu cứu và khóc nói: “Cứu mẹ cháu với!”.

Nhiều tài xế đi ngang đã lập tức dừng xe lại, chạy đến kiểm tra tình hình và giúp đỡ gia đình bốn người. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động bình luận: “Xem mà sống mũi cay xè”, “Cậu bé thật có trách nhiệm và dũng cảm.”

Ngày 5/10, mẹ cậu bé – bà Diệp, chia sẻ với phóng viên Dương Thành Vãn Báo rằng khi tai nạn xảy ra, bà hoàn toàn không kịp phản ứng rồi mất ý thức: “Tôi không ngờ con lại yêu tôi đến mức ấy.”

Bà cho biết, khi xem lại đoạn video đang lan truyền trên mạng, bà đã khóc nức nở, còn cậu con trai thì trước đó không chịu kể lại chuyện gì đã xảy ra. “Sáng nay tôi hỏi con, con nói: ‘Con chỉ muốn cứu mẹ thôi.’ Tôi bảo: ‘Mẹ thấy con run lẩy bẩy, con có sợ không?’ Con đáp: ‘Có, con sợ lắm, con chỉ sợ mẹ không còn nữa.’”

Theo truyền thông, trong lúc xảy ra tai nạn, một người phụ nữ tên Trịnh – là người đi đường – đã nhanh chóng dừng xe, đưa ba đứa trẻ sang xe mình để trấn an, trong khi các tài xế khác giúp đỡ kéo bà Diệp ra khỏi xe. Sau khi báo cảnh sát, bà Trịnh còn lái xe đưa bà Diệp đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Bà Diệp cho biết, ngày 5/10 bà đã liên lạc được với bà Trịnh để gửi lời cảm ơn. Đến nay, khi nhớ lại sự việc, bà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi thật sự rất biết ơn những người tốt bụng! Nếu khi đó các con tôi không được an ủi kịp thời, chắc chắn chúng sẽ bị ám ảnh tinh thần rất nặng nề.”

Nguồn: Sohu