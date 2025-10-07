Sau Rằm tháng 8, các mẹ thuộc con giáp này cần chú ý đến sức khoẻ bản thân thay vì cứ lao đầu vào công việc và gia đình

Sau rằm tháng 8 âm lịch – thời điểm tiết trời bắt đầu chuyển thu rõ rệt, ngày ngắn đêm dài, gió heo may se lạnh – không chỉ là lúc các gia đình sum vầy bên mâm cỗ trông trăng, mà cũng là giai đoạn cơ thể con người dễ mệt mỏi, dễ rối loạn nhịp sinh học. Với các mẹ bỉm sữa, đây lại càng là quãng thời gian nhạy cảm: vừa lo con, vừa chạy việc, vừa lo vun vén gia đình. Thế nhưng, vận khí của một số con giáp sau đây lại đang cảnh báo: hãy dừng lại, nghỉ ngơi và lắng nghe cơ thể, bởi nếu cứ cố, bạn sẽ kiệt sức mà không kịp nhận ra.

Tuổi Tỵ: Kiệt sức vì ôm quá nhiều việc

Mẹ bỉm tuổi Tỵ vốn cầu toàn, cái gì cũng muốn tự tay làm, từ cơm nước, giặt giũ cho đến chăm con, dọn nhà, thậm chí còn tranh thủ làm thêm online hoặc phụ chồng kinh doanh.

Thế nhưng, từ sau rằm tháng 8 âm lịch, vận khí của tuổi Tỵ xuất hiện dấu hiệu “hao mệnh” – dễ đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa hoặc tái phát các bệnh cũ do căng thẳng. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: học cách buông bớt.

Không phải việc gì bạn làm mới tốt, cũng không phải ai nhờ mình làm cũng phải gật đầu. Một giấc ngủ trưa, một buổi cà phê với bạn thân, hay đơn giản là ngồi yên nghe nhạc, cũng là “liều thuốc” nạp lại năng lượng mà bạn đang thiếu.

Tuổi Dậu: Cảm xúc lên xuống thất thường

Mẹ bỉm tuổi Dậu bước vào nửa cuối tháng 8 âm lịch có dấu hiệu “thất khí” – dễ bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực. Bạn có thể thấy mình đột nhiên cáu gắt, dễ mệt, hay suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân hoặc áp lực tài chính.

Dậu vốn là con giáp có tính trách nhiệm cao, nhưng chính vì vậy mà bạn thường quên mất bản thân. Hãy thử cho phép mình “bỏ mặc thế giới” một tối: gửi con cho bố, tắt điện thoại, tắm thật lâu, đọc vài trang sách, và đi ngủ sớm.

Đừng coi thường những khoảng lặng – đôi khi, chúng chính là cách duy nhất giúp bạn giữ cân bằng giữa làm mẹ và làm người phụ nữ.

Tuổi Mão: Dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi âm thầm

Các mẹ tuổi Mão thời gian này dễ gặp hiện tượng “sức khỏe giả ổn định”: bên ngoài vẫn làm được việc, vẫn chăm con, nhưng bên trong thì cạn kiệt năng lượng, ngủ không sâu, đầu óc nặng nề. Nguyên nhân đến từ việc tuổi Mão thường sống vì người khác – luôn muốn chu toàn, tránh xung đột, chịu đựng mệt mỏi trong im lặng.

Từ sau rằm tháng 8, Mão nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dạ dày, tuyến giáp, hoặc nội tiết. Ngoài ra, hãy sắp xếp lại nhịp sống của mình: thay vì nấu ba món cho bữa tối, hãy nấu một món ngon và một món nhanh. Thay vì giặt đồ mỗi ngày, hãy dùng máy giặt đúng công năng – bạn không cần chứng minh sự đảm đang bằng việc làm mình kiệt sức.

Tuổi Ngọ: Cơ thể “báo động đỏ”, tinh thần xuống dốc

Ngọ vốn là con giáp mạnh mẽ, hoạt bát và năng động, nhưng thời điểm này, sao chiếu mệnh lại mang yếu tố “thiếu dưỡng khí” – dễ khiến mẹ bỉm tuổi Ngọ bị rối loạn nội tiết, chóng mặt, đau đầu hoặc khó thở nhẹ.

Nếu không để ý, tình trạng này có thể kéo dài khiến sức khỏe giảm sút rõ rệt. Các mẹ tuổi Ngọ cần nghiêm túc thiết lập lại ranh giới nghỉ ngơi. Dù con còn nhỏ, bạn vẫn cần ít nhất 30 phút mỗi ngày cho riêng mình: hít thở sâu, đi bộ ngắn, nghe nhạc nhẹ hoặc tập giãn cơ.

Đặc biệt, tránh làm việc khuya sau 11 giờ – vì đây là thời điểm gan và thận cần phục hồi. Hãy nhớ: một người mẹ khỏe mạnh quan trọng hơn một người mẹ hoàn hảo.

Tuổi Thân: Dễ bị “cháy năng lượng” vì làm việc quá tải

Các mẹ bỉm tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Nhưng sau rằm tháng 8, vận khí Thân gặp sao hao tinh – dễ mất năng lượng, dễ stress, dễ rơi vào trạng thái “mệt mỏi triền miên”.

Đây không phải do bạn yếu, mà do bạn đang làm việc quá công suất . Giữa con nhỏ, công việc và gia đình, bạn gần như không còn khoảng trống cho chính mình. Thời gian này, tuổi Thân nên học cách “sống chậm lại”.

Đừng cố hoàn hảo mọi thứ – hãy chọn đủ tốt , thay vì tốt nhất . Bạn không cần một ngôi nhà sáng loáng để chứng minh rằng mình là mẹ tốt, bạn chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh để ôm con thật lâu và một tinh thần an yên để mỉm cười với chồng.

Tuổi Sửu: Dễ bị cảm lạnh, mất ngủ và suy nhược nhẹ

Sau rằm tháng 8, tiết trời hanh khô, khí lạnh bắt đầu len vào buổi sáng sớm. Mẹ bỉm tuổi Sửu nên đặc biệt chú ý các bệnh về đường hô hấp, xương khớp và giấc ngủ. Đây là giai đoạn cơ thể bạn cần được “bảo ôn” – ăn ấm, uống ấm và giữ ấm. Đừng coi thường việc quàng khăn, mang tất khi ngủ hay uống nước ấm. Chúng là những thói quen nhỏ nhưng giúp cơ thể tránh nhiễm lạnh, nhất là với người thường xuyên thức khuya trông con.

Lời nhắn gửi đến tất cả các mẹ bỉm

Sau rằm tháng 8, ánh trăng tròn dần khuyết, cũng như năng lượng trong ta bắt đầu đi xuống sau nhiều tháng căng sức vì công việc, con cái, mùa khai giảng và các kế hoạch gia đình. Đây là thời điểm vũ trụ như đang nhắc khẽ: “Hãy dừng lại, chăm cho mình một chút.”

Không có người mẹ nào có thể yêu thương con trọn vẹn nếu chính mình đang cạn kiệt. Không có mái ấm nào thật sự ấm nếu trái tim người phụ nữ trong nhà luôn lạnh vì mệt mỏi.

Thế nên, nếu cơ thể bảo bạn “nghỉ đi”, hãy nghỉ. Nếu tâm trí bảo bạn “mệt rồi”, hãy buông. Con cái cần một người mẹ khỏe mạnh, gia đình cần một người phụ nữ vui vẻ – chứ không cần một “siêu nhân” lặng lẽ chịu đựng.

Sau rằm tháng 8 âm lịch này, mong rằng các mẹ bỉm sẽ biết yêu mình hơn một chút, ăn ngon hơn một chút, ngủ sâu hơn một chút, và cười nhiều hơn rất nhiều. Bởi đôi khi, sức khỏe của mẹ chính là phong thủy tốt nhất của cả ngôi nhà.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm