Xả vai thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển, Đỗ Quang Vinh hoá bố đơn thân đưa hai con song sinh đi học gây sốt

Đỗ Quang Vinh – con trai cả của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) mới đây gây chú ý khi diện vest lịch lãm, tay nắm tay hai con nhỏ đi học. Khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến dân tình "tan chảy" bởi sự ấm áp và tình cảm mà anh dành cho gia đình nhỏ của mình.

Hai nhóc tì xinh xắn đeo balo hoạt hình, tung tăng đi bên bố, còn ông bố doanh nhân lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhìn qua, chẳng ai nghĩ đây là vị lãnh đạo ngân hàng bận rộn, bởi trong khoảnh khắc đó, anh chỉ đơn giản là một ông bố bình thường, tận tụy với con cái và tận hưởng niềm vui đời thường.

Đỗ Quang Vinh tất bật với công việc vẫn dành thời gian cho các con

Tháng 5/2025 doanh nhân Đỗ Quang Vinh khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đón con thứ ba chào đời. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh trong trang phục bệnh viện, ôm con sơ sinh vào lòng với ánh mắt đầy hạnh phúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đây là con thứ 3 của Đỗ Vinh Quang sau cặp song sinh, danh tính mẹ các bé vẫn được giấu kín.

Đỗ Quang Vinh trước đó từng công khai là một ông bố đơn thân năm 2019 và chia sẻ đầy tình cảm: "Tôi là bố đơn thân! Gấu và Thỏ, hai đứa trẻ mà tôi yêu thương nhất. Hôm nay ba muốn khẳng định rằng chúng ta thuộc về nhau".