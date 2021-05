Vườn rau trong thùng xốp với đủ loại cây trái của mẹ 9x trồng cho con thưởng thức ở Buôn Ma Thuột

Từ ngày trồng cây, làm vườn trên sân thượng, chị Thu Hiền cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều niềm vui ngọt ngào, ấm áp. Bé con của chị có thêm khoảng xanh để ngắm nhìn, học hỏi về thế giới thiên nhiên. Mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn khi trồng trọt, thu hoạch các loại rau củ cho con thưởng thức hàng ngày.



Vườn rau rộng thoáng của bà mẹ trẻ.

Chủ nhân của khu vườn là chị Thu Hiền, sinh năm 1991, hiện nay đang là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở thành phố Buôn Ma Thuột. Cơ duyên giúp chị đến với việc trồng rau chính là nhờ tham gia vào các hội nhóm, nhìn mọi người trồng được những thành quả vô cùng tuyệt vời đã thôi thúc chị từng ngày.

Ban đầu là thích ngắm nhìn mọi người trồng, chia sẻ kinh nghiệm. Chị cũng khá bận rộn với công việc kinh doanh nên ngắm cây, ngắm rau của các thành viên trong nhóm chính là cách để chị thư giãn, cân bằng cảm xúc.

Vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn của khu vườn trên cao khi hoàng hôn buông xuống.

Chị Thu Hiền tận dụng thùng xốp để trồng.

Chị trồng đa dạng các loại rau quả sạch.

Thu hoạch các loại rau củ quả trồng trên sân thượng.

Chị Thu Hiền chia sẻ: "Ban đầu chỉ là ngắm nhìn thành quả của mọi người trồng trọt chăm sóc và thu hoạch, sau này khi bé nhà mình được 10 tháng, con bắt đầu đi học mẫu giáo về và khoe trên lớp được trồng rau. bé còn nói là rau lớn bé sẽ ăn thật ngon. Lúc này, mình nghĩ ngay đến việc trồng rau để vừa có rau sạch cho gia đình vừa để thư giãn mỗi ngày.

Các bé nhà mình cũng có thể biết công việc trồng cây, trân trọng rau củ hàng ngày bé thưởng thức hơn. Hơn nữa, mình có kênh youtube nhỏ về ẩm thực nên cũng muốn quay những cảnh được hòa mình cùng thiên nhiên".

Hai con của chị cũng vô cùng yêu thích khu vườn của mẹ.

Mỗi sáng sớm và chiều tối, chị Thu Hiền lại sắp xếp công việc để chăm vườn, chăm cây. Buổi sáng chị thường dậy lúc 6h và lên vườn tưới cây, bắt sâu. Buổi chiều chị dành thời gian để bón phân, tưới cây. Vì công việc bận rộn nên khoảng 7 - 8h tối, chị mới dành thời gian để chăm vườn. May mắn là chị lắp một chiếc đèn năng lượng mặt trời nên có thể có đủ ánh sáng để chăm vườn vào những buổi tối.

Khu vườn trên tầng thượng của gia đình chị Hiền rộng chừng 50m2 được chị bắt đầu kế hoạch làm vườn vào cuối tháng 11/2020. Đến thời điểm hiện tại, khu vườn đã tốt tươi, đẹp mắt. Sân thượng được chị hiền chia thành hai khu vực, một khu vực dành cho các cây cần ánh sáng nhiều chiếu vào như rau, cà chua, xoài, có... Khu vực còn lại chị tạo giàn để trồng các loại cây leo như nho, dưa leo, bầu, mướp... tạo bóng mát để cả nhà ngồi chơi, các thành viên cùng nhau tổ chức tiệc BBQ.

Cải kale.

Xà lách xoăn.

Dâu tây.

Củ cải.

Các loại trồng trên sân thượng.

Chị Hiền nhớ lại những ngày đầu trồng rau của mình: "Thời gian đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn. Mình phải mua đất. Tầm tháng 11 thì chỗ mình còn hay mưa và gió to nên đất mua về bị ngấm nước mưa khiến mỗi bao nặng hơn trọng lượng trên bao bì rất nhiều. Mình và bé em bưng từng bao một lên tầng 5 trong khoảng 10 ngày liên tiếp mới xong.

Tiếp theo là gieo hạt và trồng cây con, cây con đầu tiên mình mua online không may cây bị chết do mưa, gió và lạnh quá không thích nghi kịp. Rồi tiếp đến sâu bệnh như rệp trắng mình phải ngâm tỏi, ớt, gừng để phum. Khi đất thiếu dinh dưỡng, mình phải ủ phân GE sinh học cho an toàn để bón... Nói chung, giai đoạn mấy tháng đầu rất cực vì tất cả mọi thức quá mới mẻ và mình phải tìm hiểu kỹ về cách trồng, chăm cây".

Bí quyết để có khu vườn tốt tươi như hiện tại chính là nhờ cách trộn đất. Chị thường trộn đất Tribat mua về với phân trùn quế tỉ lệ 1:1, ủ đất 1 tuần rồi gieo hạt. Vì muốn rau an toàn nên chị Hiền ngâm dung dịch ớt, gừng tỏi xay nhuyễn với rượu theo tỉ lệ 1kg ớt + 1kg gừng + 1kg tỏi + 3l rượu trắng khoảng 10 ngày. Sau đó lọc lấy nước cốt, bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần phun thì chị pha loãng với nước và phun.

Lưu ý đặc biệt là khi làm phải đeo găng tay cao su và khi phun phải đeo kính, bịt kín mặt mũi vì thuốc bay vào mắt mũi rất rát.

Với phân, chị Hiền mua gói Emzeo và mật rỉ đường về tự ủ phân GE từ chuối, trứng sữa, nha đam, vỏ trái cây của gia đình mỗi ngày. Ngoài ra, do kinh doanh tiệm bánh nên số lượng lớn vỏ trứng đều được chị sấy khô bằng lò nướng rồi xay nhuyễn và hòa với nước để tưới cho cây.

Thùng xốp để trồng cây cũng được chị Hiền mua lại thùng cũ từ chỗ bán trái cây ngoài chợ. Chị đục lỗ dưới đáy thùng và hai bên hông để thoát nước. Đối với cây cần đất để rễ đâm sâu thì chị dán nối hai thùng với nhau. Lý do chọn dùng thùng xốp của chị Hiền là vì chúng khá nhẹ, dễ vận chuyển lên tầng 5 và dễ di chuyển khi mình muốn thay đổi cách sắp xếp của khu vườn.

Nguồn ảnh: NVCC