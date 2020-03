Vừa thấy con trai khoe đang ngậm 1 thứ trong miệng, ông bố vội hét lên và chạy vội đến chỗ con

Chiều ngày 3/3 vừa qua, chị Ashley Mendze, đến từ Mỹ, đang đứng nấu ăn cùng với chồng, anh Hector, thì con trai Adrian (20 tháng tuổi) gõ vào cửa kính khoe với bố một cách đầy tự hào thứ mình đang ngậm trong miệng. Sau khi nhìn thứ con đang ngậm, anh Hector chạy vội ra mở cửa. Song cũng nhanh như bố, Adrian đã nuốt luôn vật đấy xuống bụng.

Chị Ashley kể: "Nghe thấy tiếng chồng hét lên nói rằng con đã nuốt một đồng xu, tôi liền nhanh chóng đánh giá xem con có bị nghẹn. Lúc đó, Adrian vẫn còn thở và mặt mũi vẫn hồng hào. Nhưng con có vẻ đang vật lộn khi khóc và gọi 'Mẹ! Mẹ!'. Rồi Adrian bắt đầu bịt miệng và nôn ói. Điều này nói với tôi rằng đồng xu đã bị mắc kẹt ở cổ họng của con".

Vì Adrian đã nuốt pin nên các bác sĩ phải thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp để cứu cậu bé.

Hai vợ chồng chị Ashley vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy có một vật hình tròn kim loại nằm giữa cổ họng. Ban đầu các bác sĩ lo ngại về tình trạng của Adrian, họ tin rằng có thể là đứa trẻ đã nuốt phải một cục pin chứ không phải là đồng xu. Vì vậy, họ đã chuyển bé trai sang bệnh viện khác lớn hơn.

"Các bác sĩ đã hỏi chúng tôi rằng có khi nào con trai tôi nuốt phải một cục pin hay không, vì họ nghi ngờ điều đó. Tôi và chồng cùng nhìn nhau rồi khẳng định 'Không'. Nhưng ngay sau đó nghĩ lại thì tôi không dám chắc nữa. Lúc bấy giờ, chúng tôi đang cân thực phẩm và lo nấu nướng, nên rất có khả năng Adrian đã lấy được pin ở đâu đó. Nếu đây là sự thật thì mọi chuyện thật sự sẽ rất tồi tệ", bà mẹ chia sẻ.

Kết quả chụp X-quang cho thấy có một vật tròn kim loại nằm mắc kẹt giữa cổ họng của bé trai.

Sau khi kiểm tra chính xác đó là một cục pin, bé trai được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp. 30 phút sau, y tá ra thông báo với vợ chồng chị Ashley rằng cuộc phẫu thuật đang gặp khó khăn và họ đang nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ khoa tai mũi họng. 1 giờ sau đó, bố mẹ Adrian vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công và bé trai đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em.

Nhưng "chưa kịp thở phào vì con an toàn, chúng tôi lại bị dội một gáo nước lạnh khi bác sĩ thông báo tuy pin đã được lấy ra, nhưng những tổn thương do nó gây ra thì phải chờ kết quả MRI thì mới biết được. Hóa ra, pin đã ăn mòn mô thực quản của Adrian khiến nó bị thủng một lỗ. Con tôi còn bị nhiễm trùng ở ngực do chất lỏng từ miệng và bụng rò rỉ qua lỗ thủng chảy vào ngực", chị Ashley nhớ lại.

Pin đã ăn mòn mô thực quản khiến nó bị thủng một lỗ, Adrian còn bị nhiễm trùng ngực do nước từ pin rò rỉ ra chảy xuống ngực.

Mặc dù không rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ về sau như thế nào, song hiện tại, các bác sĩ cảnh báo rằng Adrian không thể ăn uống bằng miệng cho đến khi lỗ thủng lành lại.

Cuối cùng vào hôm 6/3, đứa trẻ cũng tỉnh lại do không phải dùng thuốc an thần nữa, và được rút ống thở. Adrian rất bối rối, cậu bé không thể cử động được nhiều, chỉ có thể nắm tay mẹ hoặc con sói nhồi bông của mình. Chị Ashley đã rất đau khổ khi con cứ liên tục đòi bú. "Tôi cứ phải liên tục từ chối và giải thích vì sao con không được bú mẹ hay ăn đồ ăn nữa. Thật khó để Adrian hiểu chuyện gì đã xảy ra", bà mẹ than thở.

Mặc dù Adrian vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, nhưng chị Ashley vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo các bậc cha mẹ khác, hãy cất giữ pin trong gia đình mình thật cẩn thận bởi sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ nuốt phải pin.

Do đó, các cha mẹ cần cất tất cả các loại pin, các sản phẩm có chứa pin lên cao ngoài tầm với của trẻ. Khi mua đồ chơi có sử dụng pin, cha mẹ nên lựa loại nào có ốc vít khóa nơi chứa pin lại để con không vô tình nhặt được pin trong khi chơi.

Khi nghi ngờ con nuốt phải pin, cha mẹ cần gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Nếu có thể, hãy cung cấp cho bác sĩ vỏ bao bì của pin mà con đã nuốt. Trong quá trình này, cha mẹ không cho con ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, đặc biệt không gây nôn.

Nguồn: Kidspot