Đọc được những lời một người mẹ nhắn nhủ con, bất chợt thấy sống mũi cay cay. Những khoảnh khắc trên hành trình nuôi con như một thước phim lần lượt hiện về.

Người mẹ ấy nói về học tập, chịu khó, tự lập và cả tình yêu của bố mẹ. Điều khiến người đọc xúc động nhất là chị thừa nhận một sự thật: Bố mẹ có thể hết lòng nâng đỡ, nhưng không thể sống thay con cả cuộc đời.

Từ những lời nhắn nhủ ấy, có nhiều điều đáng để cùng suy ngẫm về hành trình nuôi dạy con.

1. Chấp nhận sự bình thường không có nghĩa là ngừng cố gắng

Nuôi con thời nay có phải rất dễ lo lắng không? Con nhà hàng xóm đã học tiếng Anh đến trình độ nào, con gái đồng nghiệp lại vừa giành thêm giải thưởng gì. Mở điện thoại lên, dường như trẻ con khắp nơi đều đang tiến bộ, chỉ có con mình vẫn chậm chạp.

Thế rồi không kìm được mà thúc giục: “Con phải cố gắng lên. Nhà mình chẳng có chỗ dựa gì, sau này con chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Nghe vậy, trẻ lập tức cảm thấy áp lực: “Nếu mình học không tốt, có phải mình đã phụ lòng cả nhà không?”

Những gia đình bình thường quả thực khó có thể sắp đặt sẵn tương lai cho con. Nhưng cũng không cần để con mang theo những tiếc nuối của bố mẹ trên hành trình trưởng thành.

Việc học cần được coi trọng, cơ hội cũng cần nỗ lực giành lấy. Chỉ là, đừng đánh đồng kết quả của một kỳ thi với cả cuộc đời.

2. Biết cách học quan trọng hơn điểm số

Nhắc đến học tập, điều nhiều bố mẹ nghĩ tới đầu tiên vẫn là: “Con phải chịu được cái khổ của việc học”. Con kêu mệt khi làm bài tập, người lớn liền nói: “Bây giờ không chịu khó học, sau này sẽ phải chịu khổ khi đi làm”.

Nhưng khi gặp bài khó, điều trẻ cần là cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề, chứ không phải thức khuya một mình vật lộn.

Chẳng hạn, một bài toán làm nửa tiếng vẫn chưa ra, bố mẹ có thể cùng con chia nhỏ đề bài: “Những dữ kiện đã biết là gì? Con đang mắc ở bước nào? Trong sách có bài tương tự không?”.

Hãy giúp trẻ biết tra cứu tài liệu, đặt câu hỏi với thầy cô và hệ thống lại những bài làm sai. Như vậy, lần sau gặp vấn đề mới, con sẽ không phải lần nào cũng chờ người khác đến giúp.

3. Tự lập không có nghĩa là không được nhờ giúp đỡ

Lần đầu tới thư viện mượn sách, con không tìm được vị trí giá sách. Nên để con đứng đó loay hoay, sốt ruột hay khuyến khích con tự hỏi nhân viên thư viện? Tất nhiên là cách thứ hai.

Khi gặp khó khăn, hãy để trẻ thử trước. Nếu chưa tìm được cách thì nhờ hỗ trợ. Sau khi giải quyết xong, cùng con nhìn lại xem lần này đã học được điều gì.

Một nghiên cứu phân tích tổng hợp công bố năm 2016 trên tạp chí Educational Psychology Review, tổng hợp 36 nghiên cứu, nhận thấy việc bố mẹ hỗ trợ tính tự chủ có mối liên hệ tích cực với động lực học tập, kết quả học tập và khả năng thích nghi tâm lý của trẻ.

Hỗ trợ tính tự chủ nghĩa là trong phạm vi phù hợp với độ tuổi, cho trẻ cơ hội lựa chọn và chịu trách nhiệm.

Chẳng hạn, cuối tuần muốn đi đâu, hãy để con tìm đường đi và giờ mở cửa. Tiền tiêu vặt dùng thế nào, trước tiên cùng con thống nhất một khoản ngân sách. Có mâu thuẫn với bạn, hãy nghe suy nghĩ của con rồi bàn cách trao đổi.

Việc nhỏ để trẻ tham gia, việc lớn bố mẹ xem xét và định hướng. Gặp khó khăn có thể nhờ giúp đỡ, những việc đủ khả năng thì từng bước tự làm. Đó mới là nhịp trưởng thành phù hợp.

Tự lập không có nghĩa là không ai giúp, mà là biết việc gì mình cần chịu trách nhiệm, đồng thời biết lên tiếng khi cần hỗ trợ.

4. Khi có người không thích mình, con không cần vội chứng minh bản thân

Bạn không cho chơi cùng, bị chê ăn mặc quê mùa hay không được chọn tham gia một hoạt động đều có thể khiến trẻ buồn rất lâu. Có bố mẹ sẽ khuyên: “Đừng để ý đến họ. Sau này con giỏi giang rồi, người khác tự khắc sẽ coi trọng con.”

Nhưng cách nói ấy dễ khiến trẻ gắn sự tôn trọng của người khác với thành tích và năng lực của mình. Dường như chỉ khi đủ xuất sắc, con mới xứng đáng được đối xử tử tế.

Thực ra, quan trọng hơn chuyện “sau này khiến người khác phải nhìn mình bằng con mắt khác” là dạy trẻ nhận biết một mối quan hệ có đáng tiếp tục hay không.

Nếu người khác góp ý bình thường, con có thể nghiêm túc lắng nghe. Nếu có người cố tình làm nhục, cô lập, con cần biết bày tỏ sự không đồng tình, giữ khoảng cách và báo với thầy cô, bố mẹ khi cần thiết.

Có thể khuyến khích con rèn luyện năng lực, đồng thời cũng cần nói với con rằng: Không cần vì muốn được tất cả mọi người công nhận mà chịu thiệt thòi, từ bỏ nguyên tắc của mình. Và quan trọng nhất, con cần tin vào bản thân.

5. Bố mẹ cũng có lúc mắc lỗi

Có bố mẹ nào chưa từng nóng ruột? Một bài toán giảng ba lần con vẫn chưa hiểu, buổi sáng chuẩn bị ra khỏi nhà mà con chậm thêm mười phút. Không kìm được nên lớn tiếng, sau đó lại hối hận.

Nhưng câu “Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con” không nên trở thành lý do để quát mắng. Trẻ có thể hiểu nỗi lo của bố mẹ, đồng thời cũng có quyền không phải chịu những lời gây tổn thương.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ nêu trong khuyến nghị về kỷ luật trẻ rằng những lời làm nhục và sự quở trách gay gắt có thể gây tổn thương. Khi mất kiểm soát cảm xúc, bố mẹ có thể tạm dừng, đợi bình tĩnh rồi xin lỗi con và nói rõ lần sau sẽ xử lý thế nào.

Xin lỗi con không có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, điều ấy giúp trẻ hiểu rằng người lớn cũng mắc lỗi, và làm sai thì cần chịu trách nhiệm.

Kết

Sự nâng đỡ thực sự của bố mẹ là cố gắng hỗ trợ con, rồi từng bước trao lại cho con quyền tự quyết định cuộc sống.

Khi trưởng thành, con chưa chắc sẽ thuận lợi trong mọi việc. Nhưng mong con hiểu rằng gặp khó có thể tìm cách giải quyết, thực sự cần thì có thể nhờ giúp đỡ; không cần lấy lòng người khác để chứng minh giá trị của mình, cũng không vì một lần thất bại mà phủ nhận cả cuộc đời.