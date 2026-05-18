Xuất hiện tại Wedding Fair 2026 - một trong những sự kiện cưới lớn nhất năm diễn ra tại The Reverie Saigon, fashion show của Homi Baby House đã thu hút sự quan tâm bởi không gian trình diễn mang màu sắc cổ tích cùng những khoảnh khắc hồn nhiên của dàn mẫu nhí trên sân khấu.

Dù thời tiết TP.HCM diễn ra sự kiện có mưa lớn và gió mạnh, nhiều khách mời, phụ huynh và các em nhỏ vẫn có mặt từ sớm để tham dự show diễn của Homi Baby House. Điều này khiến ekip và Trần Quỳnh Trang - Founder - Giám đốc sáng tạo Homi Baby House không khỏi xúc động.

Lấy cảm hứng từ thế giới tuổi thơ trong trẻo, Trần Quỳnh Trang mong muốn mang đến một sân khấu nơi các em bé có thể tự tin tỏa sáng theo cách tự nhiên nhất. Toàn bộ không gian runway được phủ bởi ánh sáng mềm, gam màu pastel cùng những thiết kế mang tinh thần cổ tích nhẹ nhàng.

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý là khi Trần Quỳnh Trang cùng con gái Vani lần đầu xuất hiện trên chính sân khấu do mình tạo nên. Hình ảnh hai mẹ con giữa không gian runway mang màu sắc cổ tích đã để lại nhiều cảm xúc cho khách tham dự.

Bộ sưu tập được giới thiệu trong showcase lần này mang tinh thần cổ tích hiện đại với những thiết kế váy công chúa, đầm dạ hội trẻ em và trang phục dự tiệc sử dụng chất liệu mềm mại như organza, tulle, satin cùng các chi tiết đính kết thủ công nhẹ nhàng. Các gam màu kem, hồng pastel, beige và ánh nhũ được khai thác xuyên suốt nhằm tạo cảm giác trong trẻo, dịu mắt nhưng vẫn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

“Điều Quỳnh Trang nhớ nhất sau show diễn không phải là ánh đèn hay sân khấu, mà là việc mọi người vẫn đội mưa đến cùng Homi và các con. Thật sự rất biết ơn” - Founder Trần Quỳnh Trang chia sẻ.

Được biết, trước đêm diễn, ekip Homi Baby House đã có nhiều ngày rehearsal và fitting kéo dài đến tối muộn để chuẩn bị cho các phần trình diễn. Dù phần lớn các mẫu nhí chưa từng đứng trên sân khấu lớn, các bé vẫn mang đến nguồn năng lượng rất riêng nhờ sự vô tư và hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Nhiều phụ huynh có mặt tại sự kiện cho biết họ bất ngờ khi các bé có thể tự tin catwalk trước đông người dù phần lớn đều chưa từng đứng trên sân khấu lớn. Chính sự chân thật ấy lại trở thành điểm chạm cảm xúc của đêm diễn.

Thông qua showcase lần này, Homi Baby House mong muốn tạo ra một không gian nơi trẻ em được tự tin thể hiện bản thân, lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất cùng gia đình.

