Lần đầu trốn con đi biển, Mai Ngọc đã sexy cỡ này: Mẹ bỉm chia sẻ một việc suốt 1 năm không được làm từ khi có con

Sau hơn một năm quanh quẩn với nhịp sống của mẹ bỉm, Mai Ngọc mới đây khiến dân tình thích thú khi chia sẻ loạt ảnh check-in ở Đà Nẵng cùng dòng trạng thái hài hước: "Trốn con đi làm nàng tiên cá". Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ MC tận hưởng kỳ nghỉ với biển xanh, cát trắng sau thời gian dài dành phần lớn thời gian cho con trai nhỏ.

Trong loạt ảnh mới, Mai Ngọc chọn bộ cánh sexy, gợi cảm, tôn trọn vóc dáng thon gọn của mẹ một con. Đặc biệt, vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả xuýt xoa trước diện mạo trẻ trung, thần thái rạng rỡ và vóc dáng gần như không có dấu hiệu của một bà mẹ vừa trải qua hành trình sinh nở.

Mẹ bỉm lần đầu làm một việc suốt 1 năm kể từ khi sinh con

Đằng sau những khoảnh khắc rạng rỡ ấy là lịch sinh hoạt rất kỷ luật của một mẹ bỉm.

Mai Ngọc từng chia sẻ, suốt 1 năm từ khi sinh con, hiếm hoi lắm cô mới có một ngày được ngủ dậy lúc 8h sáng.

Bình thường, nữ MC duy trì nếp sinh hoạt khá sớm: từ thời mang bầu, cô đã giữ thói quen đi ngủ khoảng 22h - 22h30 và thức giấc lúc 6h - 6h30.

Không chỉ Mai Ngọc giữ nếp sinh hoạt sớm, con trai cô - bé Panda, cũng được mẹ rèn lịch trình khá kỷ luật từ nhỏ.

Theo chia sẻ của nữ MC, mỗi sáng cô thức giấc lúc 5h30, đến 6h sẽ cho em bé dậy để sinh hoạt cá nhân, tập tummy, tắm nắng, ăn sữa sáng và đọc sách.

Khi lớn hơn chút, lịch trình của bé tiếp tục được duy trì đều đặn: hàng ngày được đánh thức từ 6h sáng để vệ sinh cá nhân, tập duỗi người, sau đó ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, đi dạo.

Mẹ bỉm lấy lại eo thon săn chắc, cân nặng về mốc 52kg

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là Mai Ngọc không lấy lại vóc dáng bằng cách ép cân cực đoan. Theo chia sẻ từng được cô tiết lộ, trước khi mang thai, Mai Ngọc nặng khoảng 57-58kg; khi bầu tăng lên 68kg và sau một năm sinh con đã về mốc 53kg. Nữ MC cho biết hành trình này là kết quả của sự "kỷ luật - kiên nhẫn - không bỏ cuộc", kết hợp ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

* 3 tháng sau sinh bắt đầu tập luyện: Pilates kết hợp 30 phút chạy máy

Về chế độ vận động, Mai Ngọc bắt đầu tập luyện trở lại khi con trai được hơn 3 tháng. Ban đầu, cô chọn Pilates kết hợp đi bộ nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang chạy máy tại nhà. Có giai đoạn, mẹ bỉm duy trì thói quen chạy máy 30 phút mỗi ngày, bất kể thời tiết hay dịp lễ Tết.

* Mỗi ngày 40 phút đi bộ, 40 phút tập thể thao

Không chỉ vậy, Mai Ngọc còn từng chia sẻ lịch sinh hoạt khá nghiêm túc: 40 phút đi bộ buổi sáng, chiều đưa con đi dạo, thêm 40 phút tập thể thao mỗi ngày. Trong ăn uống, cô ưu tiên 3 bữa tại nhà, hạn chế ăn vặt, cà phê, bánh kẹo và kiểm soát chế độ dinh dưỡng một cách chặt chẽ.

Trước đó, Mai Ngọc cũng gây chú ý khi tập Pilates, Gyrotonic cùng huấn luyện viên riêng để phục hồi cơ thể sau sinh. Cô từng chia sẻ bản thân không vội ép dáng mà chọn cách từng bước lấy lại sức khỏe, bởi sau sinh điều quan trọng nhất vẫn là mẹ khỏe, con vui.

Từ hình ảnh mẹ bỉm tất bật chăm con đến khoảnh khắc "nàng tiên cá" rực rỡ trên biển, Mai Ngọc cho thấy vẻ đẹp của phụ nữ sau sinh không chỉ nằm ở vóc dáng thon gọn mà còn ở tinh thần biết yêu thương, chăm sóc và kiên trì với chính mình.