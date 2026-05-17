Kể từ khi chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa", cuộc sống của nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn hậu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại hành trình làm mẹ của Top 10 Hoa hậu Việt Nam nhanh chóng hút lượt view lớn, khiến dân tình không khỏi thích thú trước sự thay đổi "chóng mặt" của tiểu thư Hà thành khi làm mẹ bỉm sữa.

Mẹ bỉm sữa giản dị, hết lòng vì con

Trong những khoảnh khắc đời thường, Doãn Hải My rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh hào nhoáng của một nàng tiểu thư hay KOL nổi tiếng. Cô xuất hiện với vẻ ngoài không thể giản dị hơn: gương mặt mộc không chút phấn son, mái tóc búi cao gọn gàng để thuận tiện chăm sóc nhóc tỳ.

Diện chiếc áo thun tối màu tối giản, "mẹ bỉm" Doãn Hải My ghi điểm tuyệt đối bởi sự tảo tần và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi ôm con vào lòng, đút cho con ăn hay bế con trên vai đầy yêu thương. Hình ảnh này khiến nhiều người đồng cảm, bởi dù là mỹ nhân đình đám thì khi làm mẹ, ưu tiên số một vẫn luôn là sự thoải mái và dành trọn thời gian cho thiên thần nhỏ.

Doãn Hải My giản dị khi làm mẹ

Khoảnh khắc hạnh phúc của Doãn Hải My bên con cưng

Mẹ bỉm sữa với thiên chức chăm con từng miếng ăn giấc ngủ

Khi làm mẹ, Doãn Hải My rũ bỏ hình ảnh quyến rũ thường thấy

"Lên đồ" lại là tiểu thư sành điệu, quyến rũ

Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài giản dị ấy làm bạn quên mất rằng Doãn Hải My vốn sở hữu nhan sắc "vạn người mê". Chỉ cần "rời tay" con và lên đồ xuống phố, cô nàng ngay lập tức khiến netizen phải trầm trồ vì màn thăng hạng nhan sắc đỉnh cao.

Trong bộ trang phục sành điệu với chiếc áo trắng trễ vai khoe khéo xương quai xanh quyến rũ, vòng một đầy đặn cùng mái tóc mượt mà thả trôi bồng bềnh, Doãn Hải My lại trở về dáng vẻ một nàng tiểu thư điệu đà, trẻ trung đầy năng lượng. Thần thái rạng rỡ, vóc dáng nuột nà dù đã qua kỳ sinh nở giúp cô tỏa sáng rực rỡ, nhan sắc còn thăng hơn hơn những ngày son rỗi.

Một bên là người phụ nữ gia đình dịu dàng, đảm đang; một bên là quý cô hiện đại, tự tin và quyến rũ, Doãn Hải My sống "trọn hai vai", là minh chứng rõ nét nhất cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Biết hy sinh, tận tụy vì tổ ấm nhưng cũng không quên yêu chiều và chăm sóc bản thân để luôn rạng rỡ nhất.

Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi cho màn biến hóa của bà xã Đoàn Văn Hậu. Hình ảnh tiểu thư Doãn Hải My quyến rũ hút 3,4 triệu lượt xem, trong khi video hành trình làm mẹ cũng đạt gần triệu views. Có vẻ như việc làm mẹ không những không làm giảm đi sức hút của Doãn Hải My mà còn bồi đắp thêm cho cô vẻ mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ đã có gia đình.

Doãn Hải My khi là chính mình sexy, quyến rũ cỡ này