Mới đây, hậu vệ Liễu Quang Vinh và vợ Mỹ Linh đã hạnh phúc chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong tiệc đầy tháng của con gái đầu lòng. Qua đó, anh cũng chính thức hé lộ tên thật của thiên thần nhỏ là Linh Đan. Đặc biệt, tên đệm của em bé chính là tên của mẹ Mỹ Linh.

Sau một tháng chào đón thành viên mới, gia đình Liễu Quang Vinh và Mỹ Linh đã tổ chức một buổi lễ đầy tháng chỉn chu tại nhà riêng. Trong những hình ảnh được đăng tải, cặp đôi "trai tài gái sắc" không giấu nổi niềm tự hào khi bồng bế công chúa nhỏ trước mâm cúng truyền thống.

Nam cầu thủ xúc động nhắn gửi đến con gái: "Mừng đầy tháng Bánh Bao của ba mẹ! Ba mẹ mong con luôn luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong con một đời an yên". Đặc biệt, cái tên thật của bé – Linh Đan cũng lần đầu được ông bố trẻ hé lộ ới ý nghĩa tốt đẹp.

Đầy tháng con gái Linh Đan của Mỹ Linh và Quang Vinh

Cặp đôi hạnh phúc đón con đầu lòng

Kể từ khi bà xã Mỹ Linh hạ sinh bé Linh Đan, Liễu Quang Vinh đã nhanh chóng gia nhập hội những "ông bố bỉm sữa" cuồng con của làng bóng Việt. Do đang trong quá trình phục hồi chấn thương không thể thi đấu nên anh vẫn dành tối đa thời gian để túc trực, chăm sóc vợ con.

Hình ảnh chàng hậu vệ vốn mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ nay lại ân cần, khéo léo khi chăm bé đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. Liễu Quang Vinh và hot girl Mỹ Linh chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2025 bằng một đám cưới hoành tráng. Sự xuất hiện của bé Linh Đan (biệt danh Bánh Bao) chính là mảnh ghép hoàn hảo cho tổ ấm của cặp đôi.

Người hâm mộ kỳ vọng Quang Vinh sớm trở lại thi đấu

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc gia đình nhỏ, người hâm mộ cũng kỳ vọng Liễu Quang Vinh sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất sau thời gian điều trị chấn thương.

