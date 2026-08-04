Một giáo viên mầm non tại Hàn Quốc bị cáo buộc có nhiều hành vi bạo hành trẻ em trong thời gian dài, bao gồm dùng chân giữ chặt trẻ để ép ăn, bịt miệng không cho nhả thức ăn và nhiều lần xô đẩy, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc xảy ra tại một trường mầm non công lập ở huyện Seongju, tỉnh Gyeongsang Bắc. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy trong khoảng ba tháng, từ tháng 4 năm ngoái, giáo viên này liên tục có những hành vi được cho là ngược đãi trẻ.

Trong đoạn video, giáo viên dùng chân giữ chặt cơ thể trẻ để ép ăn, đồng thời bịt miệng nhằm ngăn trẻ nhả thức ăn. Người này cũng nhiều lần dùng tay và chân đẩy trẻ, túm đầu rồi xô ngã. Ngoài ra, giáo viên còn bị ghi lại cảnh cầm một chiếc ghim nhọn chĩa vào tay, chân và đưa sát trước mặt trẻ để đe dọa.

Ảnh: KBS News

Mẹ của một nạn nhân cho biết con từng hỏi bà: "Người lớn có bảo vệ con không?". Khi bà trả lời rằng chắc chắn sẽ bảo vệ con, đứa trẻ đáp lại: "Không đâu, họ đã không bảo vệ con". Người mẹ đau lòng nói điều khiến bà day dứt nhất là nhiều người ở xung quanh nhưng vẫn làm ngơ trước những gì con mình phải chịu.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, có hơn 40 hành vi nghi là bạo hành trẻ em được xác định. Tuy nhiên, khi phụ huynh phản ánh, phía nhà trường đã phủ nhận toàn bộ và cho rằng trẻ đang ở độ tuổi dễ nói dối.

Người mẹ cho biết hiệu trưởng từng nhiều lần khẳng định: "Đó là giai đoạn trẻ biết nói dối, đừng phản ứng quá mức. Ở trường tuyệt đối không có chuyện như vậy". Tình trạng này kéo dài hơn một tháng.

Ảnh: KBS News

Cuộc điều tra của cảnh sát kéo dài gần một năm và kết thúc vào tháng 6 vừa qua. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, đề nghị truy tố giáo viên với cáo buộc bạo hành trẻ em. Hiệu trưởng cũng bị xử lý do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giám sát.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng chưa có đủ căn cứ để kết luận các giáo viên khác có liên quan đến hành vi bạo hành.

Đáng chú ý, chính quyền huyện Seongju, cơ quan quản lý trường mầm non, chỉ đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm sau khi phụ huynh trình báo cảnh sát tới 9 tháng.

Trong khi đó, phía trường mầm non được cho là đã tố ngược phụ huynh lên cảnh sát với lý do việc công khai vụ việc làm ảnh hưởng đến hoạt động của trường. Trả lời báo chí, đại diện nhà trường cho biết chưa thể đưa ra lập trường vì khi đó kết quả điều tra vẫn chưa được công bố.