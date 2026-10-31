“Nó Halloween mà nó rất Việt Nam”: BE CUP BONG gây sốt với thiết kế ma mị, bé Ting Ting cũng có ngay 1 bộ đu trend

Halloween đến BE CUP BONG cũng phải "nhập cuộc", nhưng vẫn theo cách rất Việt Nam!

Nhắc đến BE CUP BONG, hội mẹ bỉm hẳn đã quá quen với những thiết kế dành cho các nàng công chúa nhỏ mang màu sắc rực rỡ, kiểu dáng cầu kỳ và đặc biệt là những nét chấm phá đậm chất truyền thống Việt Nam. Thế nhưng, Halloween năm nay, thương hiệu lại quyết định mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt.

Tạm gác lại những gam màu tươi sáng thường thấy, BE CUP BONG lựa chọn hai sắc đen – trắng làm chủ đạo cho thiết kế mới, tạo nên vẻ đẹp vừa ma mị, huyền bí, vừa có chút kiêu kỳ, cuốn hút.

Điều thú vị nhất chính là dù "đu trend" lễ hội phương Tây, BE CUP BONG vẫn không đánh mất dấu ấn riêng. Những đường nét mang hơi thở trang phục truyền thống được kết hợp với tinh thần Halloween, tạo nên một tổng thể vừa mới lạ, vừa gần gũi. Nhìn thiết kế, người ta có thể cảm nhận được vẻ bí ẩn của đêm hội hóa trang, nhưng đồng thời vẫn nhận ra nét duyên dáng rất Việt Nam.

(Nguồn: BE CUP BONG)

Bảo sao hội mẹ bỉm lại một lần nữa phải xôn xao: "Nó Halloween... mà nó vẫn Việt Nam!", "Mặc đồ Haloween mà... toát lên tiên khí"...

Quả thực, giữa vô vàn lựa chọn hóa trang thành công chúa, phù thủy hay các nhân vật hoạt hình quen thuộc, một thiết kế mang tinh thần Halloween nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt lại trở thành gợi ý thú vị cho các bé trong mùa lễ hội năm nay.

Bé Ting Ting nhà hotmom Bảo Ngọc cũng không thể làm ngơ trước màn bắt trend Halloween

Và nhắc đến những thiết kế của BE CUP BONG, làm sao có thể thiếu cái tên Ting Ting - cô con gái cưng của hotmom Bảo Ngọc, một trong những nhóc tỳ thường xuyên được mẹ đầu tư váy áo cực kỳ chỉn chu mỗi dịp lễ hội.

Nếu thường xuyên theo dõi hai mẹ con, hẳn nhiều người chẳng còn xa lạ với những màn "lên đồ" đầy công phu của bé Ting Ting. Từ Tết Nguyên đán đến Trung thu, cô bé không ít lần khiến dân tình thích thú khi xuất hiện trong những bộ trang phục nổi bật, mang đậm không khí lễ hội. Đặc biệt, BE CUP BONG cũng là một trong những thương hiệu từng góp mặt trong tủ đồ của cô công chúa nhỏ này.

Vậy nên khi BE CUP BONG vừa mang đến thiết kế Halloween mới, bé Ting Ting cũng chẳng thể làm ngơ mà nhanh chóng nhập hội bắt trend. Nếu như trước đây, cô bé thường gắn liền với hình ảnh một nàng công chúa nhỏ rực rỡ, ngọt ngào, thì lần này, phong cách đen – trắng bí ẩn lại hứa hẹn mang đến một diện mạo khác biệt.

Mà công nhận, từ những bộ cánh rực rỡ ngày Tết đến thiết kế ma mị mùa Halloween, BE CUP BONG quả biết cách khiến hội mẹ bỉm phải liên tục cập nhật tủ đồ cho các nàng công chúa nhỏ.

BST váy áo BE CUP BONg mà hot mom Bảo Ngọc đầu tư cho con gái nhỏ Ting Ting.

Halloween giờ đây đâu chỉ là dịp để các bé hóa thân thành những nhân vật kỳ bí, mà còn là cơ hội để các mẹ thỏa sức sáng tạo phong cách cho con. Và với sự xuất hiện của những thiết kế vừa mang tinh thần lễ hội quốc tế, vừa giữ được nét đẹp truyền thống như BE CUP BONG, mùa Halloween năm nay xem ra lại có thêm một xu hướng thời trang nhí đáng để các mẹ chú ý.