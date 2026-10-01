Bé bước vào giai đoạn bắt chước, cha mẹ đừng xem nhẹ 3 hành vi này, điều thứ hai gần như nhà nào cũng mắc phải

Bạn có nhận thấy bé bỗng bắt đầu làm theo mình không? Bạn gọi điện, bé cũng đưa bàn tay nhỏ lên tai rồi bi bô; bạn chải tóc, bé giành lấy chiếc lược, đưa lên đầu làm thử; bạn thở dài, bé cũng bắt chước “haiz” một tiếng. Em bé ấy đang mở to mắt, ghi nhớ từng cử chỉ của bạn. Ba hành vi dưới đây của cha mẹ là những điều bé học theo rất nhanh, đặc biệt là điều thứ hai, gần như gia đình nào cũng có.

1. Nổi nóng trước mặt bé

Bạn cau mày, cao giọng, bé sẽ sững lại rồi dần bắt chước vẻ mặt căng thẳng ấy. Lần sau, khi không có được món đồ mình muốn, bé có thể cũng đột nhiên la hét, bởi con đã học từ bạn rằng khi sốt ruột thì phải thể hiện như vậy.

Một người mẹ kể rằng chị vừa quát chồng một câu, cô con gái hai tuổi rưỡi đã quay sang hét vào chú gấu bông: “Có thôi đi không?”. Chị sững người ngay lúc đó.

Lần sau, trước khi định nổi giận, hãy hít thở sâu hoặc quay đi vài giây, đừng để bé học theo cách bạn bộc lộ cảm xúc tiêu cực.

2. Điện thoại không rời tay

Cho con bú cũng lướt điện thoại, chơi cùng con cũng trả lời tin nhắn. Bé ngồi bên cạnh xếp hình, còn bạn ngồi cạnh lướt màn hình.

Ban đầu, bé sẽ tò mò nhìn theo, sau đó chuyển sang đưa tay giành lấy. Bạn càng không cho, bé càng muốn, bởi thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào vật sáng sáng ấy, con sẽ nghĩ chắc hẳn nó rất quan trọng.

Dần dần, bé cũng hứng thú với màn hình. Đưa đồ chơi thì con không chơi, nhất quyết đòi lấy điện thoại.

Thực ra, điều bé muốn không phải chiếc điện thoại, mà là được bạn nhìn đến và đáp lại. Khi bạn đặt điện thoại xuống, cùng con vỗ tay, xếp hình, chơi ú òa, điều con học được là cách tương tác với người khác, thay vì ngồi thẫn thờ trước màn hình lạnh lẽo.

Mỗi ngày, dù chỉ dành hai mươi phút tập trung chơi cùng bé, vẫn tốt hơn nhiều so với việc vừa xem điện thoại vừa qua quýt cho xong.

3. Thực hiện những động tác nguy hiểm trước mặt bé

Chẳng hạn như đứng lên ghế để với đồ hoặc dùng răng cắn mở túi đồ ăn vặt. Bé đang đúng giai đoạn thứ gì cũng muốn thử.

Thấy bạn đứng lên ghế, lần sau nhân lúc bạn không chú ý, con cũng trèo lên. Thấy bạn dùng răng xé bao bì, con cũng đưa đồ vào miệng.

Những động tác bạn làm rất tùy tiện, bé lại học theo rất nghiêm túc.

Khi trong nhà có trẻ nhỏ, hãy cố gắng tránh làm những động tác nguy hiểm. Đồ không với tới thì dùng dụng cụ lấy xuống, túi bao bì thì dùng kéo cắt mở, uống nước xong thì đặt cốc vào giữa bàn. Bạn làm cẩn thận, điều bé học được cũng là sự an toàn.

Kết

Giai đoạn bắt chước của bé thực ra chính là lúc những hành vi thường ngày của cha mẹ được tái hiện. Bạn nói nhỏ nhẹ, con cũng nói nhỏ nhẹ; bạn kiên nhẫn chờ đợi, con cũng kiên nhẫn chờ đợi; bạn đặt điện thoại xuống, ngồi xuống chơi cùng con, con sẽ học cách mỉm cười rồi sà vào lòng bạn.

Không cần cố ý dạy, không cần giảng giải, bạn làm tốt thì bé sẽ tự nhiên học theo. Từ hôm nay, hãy để ý những cử chỉ nhỏ của mình, đừng để những thói quen vô tình trở thành điều bé bắt chước. Bởi “cái đuôi nhỏ” ấy vẫn đang mở to mắt nhìn bạn.

Hôm nay, hãy thử đặt điện thoại xuống, tập trung chơi cùng con mười phút. Gần đây, bé nhà bạn thích bắt chước động tác nào của bạn nhất? Cùng chia sẻ trong phần bình luận nhé.