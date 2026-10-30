Từ nay đến cuối năm 2026, 12 cung hoàng đạo nhí có gì đáng mong chờ?

Những ngày cuối năm thường khá rộn ràng với các bạn nhỏ: Nhịp học đã quen hơn, những người bạn mới dần trở nên thân thiết, các hoạt động lễ hội cũng nối tiếp nhau xuất hiện. Có bé háo hức tham gia mọi cuộc vui, có bé lại thích ở nhà làm đồ thủ công hoặc ríu rít kể chuyện trường lớp.

Trong “bản dự báo vui” dành cho 12 cung hoàng đạo nhí, từ nay đến hết năm 2026 sẽ là khoảng thời gian để mỗi bé có thêm một bước tiến nho nhỏ. Đôi khi, điều đáng mừng chỉ đơn giản là con dám giơ tay phát biểu, tự chuẩn bị cặp sách hay biết nói lời xin lỗi sau một lần giận bạn.

Bạch Dương nhí (21/3–19/4): Háo hức thử sức, có dịp thể hiện bản thân

Hai tháng cuối năm hứa hẹn khá sôi động với Bạch Dương nhí. Bé có thể đặc biệt hào hứng với các trò chơi vận động, tiết mục biểu diễn hoặc những nhiệm vụ được giao ở lớp. Câu nói quen thuộc trong nhà rất có thể sẽ là: “Để con làm cho!”.

Sự nhiệt tình giúp con mạnh dạn tham gia, nhưng đôi lúc cũng khiến bé hơi sốt ruột khi phải chờ đến lượt hoặc làm chưa được ngay lần đầu.

Bố mẹ có thể dành cho con những thử thách vừa sức như tự sắp xếp góc chơi, học một động tác mới hay phụ chuẩn bị một bữa ăn. Cuối năm, niềm vui của bé có thể đến từ việc hoàn thành một điều từng nghĩ là khó.

Kim Ngưu nhí (20/4–20/5): Tìm thấy niềm vui từ những điều quen thuộc

Kim Ngưu nhí có thể muốn dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động thân thuộc: Đọc lại cuốn truyện yêu thích, chơi bộ đồ chơi cũ hoặc cùng bố mẹ làm món ăn quen.

Trong phiên bản dự đoán vui này, cuối năm là lúc bé dần tự tin nhờ có nếp sinh hoạt ổn định. Một việc từng cần người lớn nhắc nhiều lần có thể bắt đầu trở thành thói quen, từ cất giày đúng chỗ đến chuẩn bị đồ dùng trước giờ ngủ.

Nếu muốn rủ con thử điều mới, bố mẹ nên báo trước và cho bé thời gian làm quen. Một buổi làm bánh hoặc trồng cây cùng gia đình cũng có thể trở thành kỷ niệm cuối năm mà bé nhắc mãi.

Song Tử nhí (21/5–21/6): Chuyện kể mỗi ngày một nhiều, tình bạn thêm rộn ràng

Cuối năm của Song Tử nhí được dự đoán sẽ đầy ắp những cuộc trò chuyện. Bé có thể mang về nhà đủ chuyện: Hôm nay bạn nói gì, cô kể câu chuyện nào, vì sao chiếc lá đổi màu…

Những hoạt động có nhiều tương tác như kể chuyện, đóng vai, đoán chữ hoặc thuyết trình ngắn có thể khiến con hào hứng. Bé cũng có dịp gần gũi hơn với một người bạn có chung sở thích.

Bố mẹ hãy thử dành một khoảng thời gian mỗi ngày để nghe con kể chuyện. Trong những câu chuyện tưởng như lan man ấy, biết đâu cả nhà lại phát hiện một chủ đề khiến bé say mê tìm hiểu.

Cự Giải nhí (22/6–22/7): Thêm nhiều khoảnh khắc ấm áp bên gia đình

Trong những tháng cuối năm, Cự Giải nhí có thể thích quấn quýt bên người thân hơn. Bé muốn cùng mẹ đọc truyện, rủ bố chơi trước giờ ngủ hoặc tự làm một món quà nhỏ để tặng ông bà.

Những thay đổi về lịch học, lịch sinh hoạt hay một lần giận bạn có thể khiến con muốn được hỏi han nhiều hơn thường lệ. Đôi khi, bé chưa kể ngay mà chỉ tìm cách ngồi thật gần bố mẹ.

Một buổi tối cùng xem ảnh gia đình, làm thiệp hoặc trang trí góc nhà sẽ là gợi ý dễ thương. Điều đáng mong chờ của Cự Giải nhí vào cuối năm có thể là cảm giác: Mình luôn có người sẵn sàng lắng nghe.

Sư Tử nhí (23/7–22/8): Có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng

Sư Tử nhí có thể rất hào hứng khi được tham gia văn nghệ, kể chuyện trước lớp hoặc giới thiệu sản phẩm do mình làm. Những hoạt động cuối năm sẽ là dịp để bé thể hiện một khả năng mà cả nhà chưa từng chú ý.

Con cũng có thể mong bố mẹ nhìn ngắm và nhận xét thật kỹ “thành quả” của mình. Một bức tranh vừa hoàn thành đôi khi cần được cả nhà xem trang trọng chẳng khác gì tác phẩm triển lãm.

Bên cạnh lời khen, bố mẹ có thể giúp con nhận ra niềm vui khi cổ vũ bạn bè. Một tiết mục làm cùng cả nhóm biết đâu lại trở thành điều bé tự hào nhất khi khép lại năm 2026.

Xử Nữ nhí (23/8–22/9): Những tiến bộ nhỏ bắt đầu được nhìn thấy

Xử Nữ nhí có thể dành nhiều sự chú ý cho những việc cần tỉ mỉ như tô màu, lắp ráp, viết chữ hoặc sắp xếp đồ dùng. Cuối năm là lúc một kỹ năng được luyện tập đều đặn có dịp tiến bộ rõ hơn.

Tuy vậy, bé có thể hơi buồn khi sản phẩm chưa giống điều mình hình dung. Một nét vẽ lệch hay một lần làm sai cũng đủ khiến con muốn bắt đầu lại từ đầu.

Bố mẹ hãy ghi nhận những thay đổi cụ thể: Hôm nay con đã kiên nhẫn hơn, biết thử cách khác hoặc tự sửa được một lỗi. Món quà cuối năm dành cho bé có thể là nhận ra mình không cần làm hoàn hảo mới thấy vui.

Thiên Bình nhí (23/9–23/10): Tình bạn mang đến nhiều niềm vui

Thiên Bình nhí được dự đoán sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với bạn bè trong hai tháng cuối năm. Bé có thể tìm được bạn cùng chơi, cùng làm bài hoặc cùng mê một nhân vật trong truyện.

Những hoạt động theo cặp, theo nhóm cũng mở ra cơ hội để con học cách trao đổi và lựa chọn. Tất nhiên, đôi lúc bé sẽ phân vân: Chơi trò bạn thích hay trò mình thích?

Bố mẹ có thể khuyến khích con nói rõ mong muốn của mình, đồng thời lắng nghe ý kiến của bạn. Cuối năm, một bước tiến đáng yêu có thể là bé biết tự giải quyết một bất đồng nhỏ mà không cần người lớn đứng ra phân xử.

Bọ Cạp nhí (24/10–22/11): Khám phá một điều khiến mình thật sự say mê

Một cuốn sách, một bộ lắp ghép hay chủ đề về động vật có thể cuốn hút Bọ Cạp nhí trong những tuần cuối năm. Khi đã thích, bé có thể liên tục đặt câu hỏi và muốn tìm hiểu đến cùng.

Con cũng có thể muốn giữ một chút riêng tư cho những ý tưởng đang ấp ủ: Bức tranh chưa cho ai xem, món quà chưa muốn bật mí hoặc cuốn sổ chỉ mình bé biết nội dung.

Bố mẹ hãy cho con thời gian khám phá và chủ động chia sẻ. Một chuyến đi có liên quan đến điều bé đang thích sẽ là gợi ý thú vị để khép lại năm, dù chỉ là ghé thư viện hoặc tham quan bảo tàng.

Nhân Mã nhí (23/11–21/12): Mong chờ những chuyến đi và trải nghiệm mới

Nhân Mã nhí có thể liên tục hỏi: “Cuối tuần nhà mình đi đâu?”. Không khí lễ hội cùng những kế hoạch gia đình dễ khiến bé háo hức muốn ra ngoài khám phá.

Chuyến đi không nhất thiết phải xa. Một công viên chưa từng đến, buổi dã ngoại ngắn hay lần đầu đi phương tiện công cộng cũng có thể mang lại cho con hàng loạt câu chuyện.

Bố mẹ có thể giao bé một phần chuẩn bị như chọn sách mang theo, xếp bình nước hoặc kiểm tra mũ. Niềm vui cuối năm của con sẽ trọn vẹn hơn khi được tham gia vào kế hoạch của cả nhà.

Ma Kết nhí (22/12–19/1): Tự hào vì đã làm được nhiều việc hơn

Những tháng cuối năm có thể đánh dấu một vài cột mốc tự lập của Ma Kết nhí. Bé muốn tự mặc quần áo, tự chuẩn bị cặp hoặc phụ trách một việc nhỏ trong gia đình.

Khi được người lớn tin tưởng, con có thể rất nghiêm túc với phần việc của mình. Tuy nhiên, bố mẹ cũng nên để bé thoải mái nhờ giúp đỡ khi gặp khó.

Một dịp nhìn lại năm cũ sẽ khá thú vị: Đầu năm con chưa làm được gì, bây giờ đã biết thêm những gì? Danh sách ấy có thể khiến chính bé bất ngờ và vui hơn cả một món quà.

Bảo Bình nhí (20/1–18/2): Ý tưởng lạ xuất hiện liên tục

Bảo Bình nhí có thể khiến cả nhà bật cười với những cách chơi khác thường: Biến hộp giấy thành tàu vũ trụ, dùng chăn dựng “phòng nghiên cứu” hoặc nghĩ ra luật mới cho trò chơi quen.

Cuối năm là dịp thích hợp để bé thử làm đồ chơi, sáng tạo một câu chuyện hay thực hiện thí nghiệm đơn giản phù hợp với độ tuổi và có người lớn hướng dẫn.

Bố mẹ hãy thử hỏi: “Con định làm thế nào?” trước khi đưa ra cách làm sẵn. Biết đâu món đồ trang trí độc đáo nhất trong nhà năm nay lại đến từ một ý tưởng rất ngẫu hứng của con.

Song Ngư nhí (19/2–20/3): Trí tưởng tượng đem đến những bất ngờ dễ thương

Song Ngư nhí có thể đặc biệt thích âm nhạc, tranh vẽ và những câu chuyện trong giai đoạn cuối năm. Một bài hát nghe ở lớp cũng có thể được bé hát đi hát lại suốt buổi tối.

Con có thể tự nghĩ lời thoại cho đồ chơi, vẽ câu chuyện của riêng mình hoặc làm một tấm thiệp với lời chúc rất ngộ nghĩnh.

Bố mẹ không cần đặt nặng sản phẩm phải đẹp hay giống mẫu. Hãy nghe con giải thích bức tranh và kể tiếp câu chuyện. Điều bất ngờ nhất có thể nằm ở cách bé quan sát, ghi nhớ những khoảnh khắc nhỏ bên gia đình.

Dù thuộc cung hoàng đạo nào, các bạn nhỏ cũng có những điều riêng để mong chờ khi năm 2026 dần khép lại. Bố mẹ có thể cùng con chọn một việc muốn thử, một nơi muốn đến hoặc một kỷ niệm muốn lưu giữ. Đến cuối năm, cả nhà sẽ có thêm những câu chuyện vui để cùng nhắc lại.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm