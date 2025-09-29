Vợ đại gia Việt có kho túi Hermès ngang mấy “căn nhà di động”, lạ nhất hiếm nhất là “chơi”

Trong hội những phu nhân sang chảnh của giới siêu giàu Việt, Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa luôn là cái tên thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung, lối sống xa hoa, Mina còn đặc biệt gây ấn tượng với phong cách thời trang ngập tràn hàng hiệu. Nếu để ý trang cá nhân của Mina Phạm gần đây, dễ thấy tần suất xuất hiện dày đặc của những chiếc Hermès hiếm được xem là "đỉnh cao" trong thế giới xa xỉ phẩm.

Điều khiến công chúng choáng ngợp không chỉ nằm ở số lượng túi mà Mina sở hữu, mà còn ở mức độ hiếm và giá trị của từng chiếc. Có những thiết kế Hermès chỉ vài trăm triệu, nhưng cũng có mẫu hiếm hoi mà giá đấu lên tới cả chục tỷ đồng, ngang ngửa một căn nhà di động. Đó cũng là lý do dân tình ví kho túi của Mina Phạm chẳng khác gì một "triển lãm Hermès" thu nhỏ.

Chiếc Hermès Snow Faubourg Birkin hay còn gọi "Birkin cửa sổ tuyết" chính là một trong những bảo vật gây chú ý trong bộ sưu tập của Mina Phạm thời gian gần đây. Mẫu túi được Hermès lấy cảm hứng từ mặt tiền cửa hàng flagship tại Paris, với phần mái hiên cam đặc trưng và tông trắng gợi hình ảnh tuyết phủ. Đây cũng là phiên bản mini size 20 hiếm gặp, được các tay chơi sành sỏi yêu thích. Giá bán lẻ của mẫu Birkin cửa sổ có thể lên đến 325.000 - 400.000 USD (~8,5 – 10, 5 tỷ đồng), đủ để gọi là "nhà di động" trong tủ đồ của nữ đại gia.

Trong kho túi của Mina Phạm, không thể bỏ qua chiếc Hermès Kelly Doll (còn gọi là Kelly Dollhouse) phiên bản màu vàng rực rỡ. Đây là mẫu túi hiếm hoi mà Hermès thổi hồn vui nhộn vào thiết kế kinh điển Kelly, biến nó thành nhân vật hoạt hình với hai tay, hai chân và nụ cười ngộ nghĩnh. Nhờ sự độc đáo và hiếm có, Kelly Doll luôn nằm trong danh sách được giới sưu tập săn lùng gắt gao. Trên thị trường thứ cấp hiện nay, giá của Kelly Doll có thể dao động từ khoảng 2 - 5 tỷ đồng. Mina Phạm khi cầm chiếc túi nhí nhảnh này càng cho thấy sự chịu chơi lẫn tinh tế trong gu sưu tầm Hermès.

Nhắc đến "bảo vật" trong tủ đồ của Mina Phạm, chắc chắn không thể thiếu chiếc Hermès Birkin Himalaya - giấc mơ của mọi tín đồ thời trang. Được chế tác từ da cá sấu bạch tạng Niloticus, nhuộm chuyển màu tinh xảo gợi liên tưởng đến dãy Himalaya phủ tuyết, mẫu Birkin này không chỉ hiếm mà còn mang tính biểu tượng cho đẳng cấp Hermès. Trên thị trường, giá của Birkin Himalaya thường dao động từ 3,7 - 7,4 tỷ đồng, thậm chí những phiên bản đính kim cương từng được đấu giá lên tới hơn 400.000 USD ( hơn 10 tỷ đồng). Mina Phạm sở hữu siêu phẩm này đủ để khẳng định vị thế tay chơi Hermès hàng đầu showbiz Việt.

Trong bộ sưu tập của Mina Phạm còn có một chiếc túi vô cùng độc đáo - Hermès Osier Picnic Kelly. Khác biệt hoàn toàn so với các thiết kế da truyền thống, chiếc Kelly này được chế tác bằng mây đan thủ công kết hợp da Barenia cao cấp, mang tinh thần vừa cổ điển vừa sang trọng như một giỏ picnic thượng lưu. Đây là mẫu túi thường được giới sưu tầm Hermès săn lùng bởi tính nghệ thuật và độ khó trong chế tác. Giá thị trường cho một chiếc Osier Picnic Kelly dao động từ 40.000 - 100.000 Euro (1,2 - 3 tỷ đồng), việc Mina Phạm sở hữu nó cho thấy sự tinh tế trong gu chọn túi, không chỉ chơi hàng hiếm, mà còn "chơi" theo cách rất duy mỹ.

Kelly Pochette vốn được mệnh danh là chiếc clutch sang chảnh của Hermès, Mina Phạm sở hữu nhiều hơn 1 item của dòng này, đặc biệt càng không chọn những gam màu an toàn. Kelly Pochette da cá sấu bóng với loạt sắc độ ấn tượng như đỏ burgundy, xanh lục bảo hay thậm tất cả đều là những gam khó săn từng xuất hiện trên tay bà xã Minh Nhựa. Giá trị của một chiếc Kelly Pochette da cá sấu rơi vào khoảng 45.000 - 70.000 USD (tương đương 1,1 - 1,8 tỷ đồng) tùy màu sắc và độ hiếm. Ở thị trường resale, nhiều phiên bản hiếm có khi được đẩy giá lên 3,4 lần.

Dù mặc đồ theo style nào, chụp outdoor hay indoor thì Mina vẫn luôn các dáng pose "lợi túi". Bởi có tiềm lực để sưu tầm hầu hết các mẫu túi hàng hiếm của Hermès nên tất nhiên, túi thứ Mina Phạm luôn tập trung show triệt để cũng là điều dễ hiểu.