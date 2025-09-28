Một chiếc quần jeans có thể được coi là vật phẩm "xuyên không" trong mọi tủ đồ, nó cơ bản và phổ biến như một chiếc áo phông trắng hay đôi giày lười thoải mái, nhưng đừng để sự quen thuộc đó đánh lừa bạn. Mỗi năm, ngành thời trang lại khéo léo giới thiệu những xu hướng denim mới lạ vào mùa Thu/Đông, khiến việc "nâng cấp" tủ đồ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Chỉ một chi tiết nhỏ được điều chỉnh, từ đường cắt cho đến phom dáng, cũng đủ để biến chiếc quần jeans đơn giản thành một tuyên ngôn thời trang cá tính. Khi chúng ta chuyển mình sang những ngày lạnh hơn, chiếc quần jeans sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, đòi hỏi sự linh hoạt và tính ứng dụng cao. Vậy thì, đâu là những phong cách đang làm mưa làm gió và nhận được sự ưu ái từ các nhà tạo mẫu?

Theo Marianne McDonald, giám đốc sáng tạo của Citizens of Humanity, đây là lúc để "bùng nổ": "Tôi đang háo hức nhất với kiểu quần jeans cạp cao, ống loe: Phom dáng này ngay lập tức mang lại sự thăng hoa, kéo dài đôi chân, ôm gọn vòng eo và khiến bạn cảm thấy tự tin, chỉn chu ngay lập tức. Tôi cũng không bao giờ nói không với một chiếc quần ống thùng (barrel shape) đẹp. Nó mang lại cảm giác thoải mái, dễ dàng kết hợp với áo sơ mi cài nút hoặc áo phông một cách nhẹ nhàng. Những chi tiết nhỏ hơn như túi hộp (cargo pockets) và thắt lưng cũng có thể thêm sự thú vị và thể hiện dấu ấn cá nhân trong trang phục của bạn". Bắt đầu từ kiểu bootcut viễn Tây cho đến những gợi nhớ về đầu những năm 2000, đây là 8 xu hướng denim tuyệt vời nhất mà bạn phải nắm bắt ngay để "lên đời" phong cách Thu/Đông này!

1. Baggy and bold: Ống rộng và phá cách - sự trở lại của thập niên 90

Bạn có thể gọi đây là sự trở lại của cuối thập niên 90 hay chỉ đơn giản là sự cân bằng hoàn hảo giữa quần nỉ thể thao và quần denim mà chúng ta đã tìm thấy, nhưng điều chắc chắn là quần jeans ống rộng (baggy jeans) đang tràn ngập mọi tủ quần áo.

Mặc dù chúng ta không phản đối việc kết hợp chiếc quần cạp trễ với áo phông in hình, nhưng phiên bản "cao cấp" và tinh tế hơn của xu hướng này chính là việc thêm một chiếc thắt lưng nổi bật và một chiếc áo sơ mi có đường cắt đẹp để cân bằng lại sự xuề xòa của phần thân dưới.

Sự tương phản này tạo nên một cái nhìn có chủ đích và cực kỳ thời trang. Đoạn liền mạch tiếp theo này sẽ không bị cắt ngang cho đến khi chúng ta chuyển sang xu hướng tiếp theo, vì vậy hãy tập trung vào cách những phom dáng thoải mái này đang làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về trang phục hàng ngày. Chúng không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn thách thức các quy tắc về tỷ lệ trang phục, mở ra không gian sáng tạo lớn hơn trong việc phối đồ, từ giày thể thao hầm hố đến những đôi bốt mũi nhọn thanh lịch, đều có thể được dung hòa một cách khéo léo trong tổng thể này.

2. Denim outerwear: Áo khoác denim thanh lịch

Những chiếc áo khoác denim được thiết kế một cách tinh xảo, không hề mang cảm giác ngẫu hứng, đã được trình diễn nổi bật trên cả sàn diễn Thu và Xuân Ready-to-Wear, với những chiếc áo khoác denim được tái hiện lại là điểm nhấn không thể bỏ qua. Sự xoay vòng hiện đại của xu hướng này được thể hiện qua phom dáng áo choàng (caped looks) trong bộ sưu tập Thu/Đông 2024 của Ulla Johnson và các thiết kế hình thang (trapeze silhouettes) tại buổi trình diễn Xuân 2025 Ready-to-Wear của Loewe.

Để tìm kiếm những phiên bản nữ tính và lịch thiệp nhất của xu hướng này trong mùa mốt này, bạn có thể tìm đến Maje - bộ sưu tập mới nhất của họ đang cung cấp những chiếc áo khoác denim được cắt may một cách hoàn hảo và có sẵn để bạn mua ngay cũng như Loewe, thương hiệu tiếp tục có một sự phục hưng mạnh mẽ dưới bàn tay tài hoa của Jack McCollough và Lazaro Hernandez của Proenza Schouler.

Sự lên ngôi của Denim Outerwear không chỉ là một sự trở lại mà là một sự nâng cấp về chất liệu và phom dáng, biến chiếc áo khoác denim vốn thô cứng trở thành một phần của trang phục may đo, hoàn toàn có thể thay thế cho những chiếc blazer truyền thống trong môi trường công sở hiện đại, miễn là bạn biết cách chọn lựa các đường cắt may sắc nét và các chi tiết kim loại tối giản.

3. Flared fashion: Phong cách ống loe đầy lôi cuốn

Dường như sự say mê của chúng ta đối với phong cách miền Tây (Western aesthetic) đã vượt qua khỏi những đôi bốt cao bồi và áo khoác tua rua. Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến phiên bản mới nhất của xu hướng này dưới hình thức quần jeans ống loe (bootcut jeans).

Trước khi bạn vội vàng từ chối xu hướng này vì những ký ức kinh hoàng về thời trang đầu những năm 2000 ùa về, hãy nhớ kỹ điều này: Những chiếc quần bootcut jeans của năm 2025 đã được điều chỉnh để linh hoạt hơn, chúng có thể dao động từ độ loe kịch tính (dramatic flares) cho đến các phiên bản tiết chế và thanh lịch hơn nhiều (paired-back versions).

Tất cả các biến thể này đều hoạt động cực kỳ hiệu quả khi kết hợp với các xu hướng bốt của mùa này, đặc biệt là bốt cao gót hoặc bốt mũi nhọn, tạo ra một tỷ lệ cơ thể cân đối và kéo dài đôi chân một cách đáng kinh ngạc. Chính sự điều chỉnh này đã giúp bootcut jeans thoát khỏi cái bóng cũ kỹ, trở thành một món đồ mang tính định hình phong cách cao, đặc biệt khi được kết hợp với áo khoác da hoặc áo khoác lông thú giả, tạo nên một sự tương phản giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và sự nữ tính kín đáo.

4. Denim skirts: Chân váy denim đa dụng, không ngại thời tiết lạnh

Thông thường, thời tiết lạnh hơn đồng nghĩa với việc cất những chiếc váy vào kho, nhưng điều đó sẽ không xảy ra khi có sự xuất hiện của denim. Một chiếc chân váy jeans tuyệt vời cho dù nó có độ dài trên đầu gối hay chạm đến mắt cá chân là một cách hiệu quả để giữ cho trang phục của bạn luôn mới mẻ khi bạn phải khoác nhiều lớp quần áo.

Hơn nữa, chất liệu denim thường đủ dày dặn để giữ ấm và ngăn chặn những cơn gió lạnh buốt giá. Các nhà mốt lớn như Gucci (trong bộ sưu tập Cruise 2025) đã chứng minh rằng chân váy denim, đặc biệt là những chiếc có đường cắt xẻ hoặc có độ dài maxi, hoàn toàn có thể trở thành một món đồ chủ đạo trong tủ quần áo mùa lạnh, thay vì chỉ là một lựa chọn của mùa hè.

Điều này mở ra khả năng phối hợp vô tận, từ việc kết hợp với quần tất dày (tights) và bốt cao cổ, cho đến việc mặc cùng áo len oversized, tạo nên một vẻ ngoài vừa ấm áp lại vừa thời thượng, thách thức mọi quan điểm cũ kỹ về thời trang mùa đông.

5. High-rise heroes: Đỉnh cao của sự tôn dáng

Denim cạp trễ đã có thời điểm lên ngôi của nó, nhưng mùa Thu này, chúng ta đang thấy một sự nhảy vọt rõ rệt về độ cao của cạp quần. Kiểu dáng này không chỉ tôn dáng và thoải mái mà còn là một phong cách vượt thời gian mà bạn có thể mặc đi mặc lại qua mỗi mùa mà không sợ lỗi mốt.

Để thêm một chút phá cách cho chiếc quần jeans này, một số thương hiệu đang thử nghiệm với những chi tiết như khuy cài nổi bật hoặc đường chỉ may tương phản để giữ cho tổng thể thêm phần thú vị. Quần cạp cao không chỉ giúp định hình lại vòng eo mà còn tạo ra ảo giác về đôi chân dài miên man, đặc biệt khi được kết hợp với những chiếc áo crop top hoặc áo sơ mi cài nút gọn gàng, tạo nên một cái nhìn cổ điển nhưng vẫn cực kỳ hiện đại và cuốn hút, khiến người mặc cảm thấy tự tin tuyệt đối.

6. Refined barrel-legs: Phom dáng ống thùng tinh tế

Chúng ta đã đón nhận quần jeans ống thùng (barrel-leg jeans) kể từ khi chúng lần đầu xuất hiện vài mùa trước, vì vậy chúng ta rất vui mừng thông báo rằng các phom dáng có hình móng ngựa (horseshoe), hình quả bóng (balloon) và hình cung (bowed variety) vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển. Những phiên bản mới đáng chú ý cho mùa Thu bao gồm kiểu quần Miro được yêu thích của Citizens of Humanity với đường may trong dài 29 inch giúp kéo dài đôi chân, cũng như phiên bản còng ống (cuffed version) của quần Lasso từ thương hiệu denim yêu thích T&C (B Sides) với tông màu denim trung tính đầy quyến rũ.

Sự tinh tế của những chiếc quần này nằm ở đường cắt cong nhẹ, tạo ra một không gian thoải mái cho đôi chân nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng và không làm người mặc trông quá luộm thuộm. Chúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn một cái nhìn thoải mái nhưng vẫn có điểm nhấn kiến trúc và sự khác biệt rõ rệt so với kiểu ống đứng truyền thống.

7. Slim silhouettes: Phom dáng thon gọn

Thế hệ Gen Z có thể đã tuyên bố skinny jeans là lỗi thời vào năm 2020, nhưng Miu Miu đã táo bạo tuyên bố điều ngược lại khi họ đưa những chiếc skinny jeans cạp trễ (low-slung skinnies) lên sàn diễn Thu/Đông 2024.

Đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ vào năm 2025, chúng ta đã thấy kiểu dáng gây nhiều tranh cãi này xuất hiện trên nhiều sàn diễn Paris, bao gồm cả Acne Studios và Isabel Marant. Khác với kiểu jeggings bó sát của đầu những năm 2000, những chiếc skinny jeans tốt nhất của Thu 2025 có độ co giãn nhất định và đường cắt thon gọn chứ không hề bó chặt lấy da. Hãy lấy ví dụ như chiếc quần jeans 'The Stir' của AYR, một mặt hàng chủ lực đã được T&C kiểm chứng, hoặc chiếc quần Slim Parfait có cấu trúc nhưng vẫn thoải mái của Sézane.

Sự trở lại này không phải là một sự lặp lại mà là một sự tái định nghĩa, mang lại cảm giác thoải mái hơn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sắc nét, chứng minh rằng không có xu hướng nào thực sự biến mất vĩnh viễn trong thế giới thời trang.

8. Embellished excellence: Niềm vui của lấp lánh

Có lẽ xu hướng denim mang lại niềm vui lớn nhất cho mùa Thu này là sự trở lại của quần jeans đính kết (embellished jeans). Với phom dáng quần ống rộng được trang trí bằng kim cương giả (diamanté), đá quý và đinh tán, những ứng cử viên đính kết mạnh mẽ nhất của mùa này mang lại kết cấu và một luồng năng lượng mạnh mẽ cho các trang phục Thu đã được tiết chế.

Ở khía cạnh táo bạo và sắc sảo hơn là chiếc quần jeans cắt xẻ đính pha lê của Area (từng được Taylor Swift mặc tại Super Bowl năm ngoái), còn ở khía cạnh tinh tế và nhẹ nhàng hơn là các sản phẩm đính hạt của Reformation và Pistola. Xu hướng này cho phép bạn biến chiếc quần jeans thành một món đồ tuyên ngôn, là điểm nhấn duy nhất lấp lánh trong một tổng thể trang phục tối màu của mùa đông, mang lại sự rạng rỡ và cá tính không thể nhầm lẫn.

Với 8 xu hướng denim tuyệt vời này, bạn đã sẵn sàng nâng cấp tủ quần áo Thu/Đông của mình chưa?