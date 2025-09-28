5 set mỹ phẩm mới ra mắt được lòng nhiều chị em, giá hời và bao bì xinh hết mức

Trong nhịp sống bận rộn, các cô nàng hiện đại ngày càng ưu tiên những sản phẩm làm đẹp tiện lợi, đa năng và gọn nhẹ. Thay vì mang theo hàng loạt chai lọ cồng kềnh, một vài set mỹ phẩm "all in one" nhỏ gọn nhưng đầy đủ công năng sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo làn da, mái tóc, đôi môi luôn rạng rỡ. Dưới đây là 5 gợi ý set mỹ phẩm được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích, giúp bạn dễ dàng chăm sóc bản thân từ đầu đến chân.

1. Set dầu dưỡng đa năng Nuxe Mini Glow Kit

Nuxe - thương hiệu đình đám đến từ Pháp - vốn nổi tiếng với dầu dưỡng đa năng Huile Prodigieuse. Trong set Mini Glow Kit, hãng đã tinh gọn các sản phẩm hot nhất để bạn có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi.

Set gồm dầu dưỡng Nuxe huyền thoại, có khả năng chăm sóc da mặt, cơ thể và cả tóc, giúp cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng và mang lại lớp finish căng bóng, khỏe mạnh. Ngoài ra, set còn có phiên bản dầu dưỡng lấp lánh (Shimmer) cho những dịp tiệc tùng, tạo hiệu ứng glow sang chảnh. Điểm cộng lớn nhất chính là sự đa năng: chỉ với vài giọt, bạn đã có thể dưỡng da, dưỡng tóc, thậm chí mix cùng kem nền để tạo hiệu ứng glowy tự nhiên.

Nơi mua: Nuxe

2. Set son dưỡng môi Laneige Mini Lip Glowy Balm

Nếu bạn là "fan cứng" của Laneige, chắc chắn không thể bỏ qua bộ mini balm dưỡng môi cực xinh này. Laneige vốn nổi tiếng với dòng Lip Sleeping Mask thần thánh, nhưng phiên bản Lip Glowy Balm lại thích hợp để mang theo và dùng cả ngày.

Bộ mini set thường gồm nhiều hương vị khác nhau: Berry ngọt ngào, Peach tươi mát, Grapefruit sảng khoái hay Pear nhẹ nhàng. Công thức chứa chiết xuất trái cây giàu vitamin C, giúp dưỡng môi mềm mịn, cải thiện tình trạng nứt nẻ và mang lại sắc môi hồng hào tự nhiên. Đặc biệt, thiết kế tuýp nhỏ gọn và màu sắc bắt mắt khiến bất kỳ cô nàng nào cũng muốn sưu tầm.

Nơi mua: Laneige

3. Bộ sản phẩm "I Got You Babe" Comfort Zone

Đúng với tên gọi "I Got You Babe", bộ sản phẩm của Comfort Zone mang đến cảm giác được chăm sóc toàn diện và êm ái. Bộ kit thường bao gồm sữa rửa mặt, toner, serum và kem dưỡng - những bước cơ bản nhưng quan trọng nhất trong chu trình skincare.

Các sản phẩm của Comfort Zone nổi tiếng với chiết xuất thiên nhiên, công thức lành tính và chú trọng đến việc cân bằng da. Dù bạn có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng thì vẫn có thể yên tâm sử dụng. Điểm thú vị là toàn bộ set đều được đóng gói trong kích thước travel-size, cực kỳ tiện lợi khi đi công tác hay du lịch. Chỉ cần mang theo bộ kit nhỏ nhắn này, bạn sẽ có trọn bộ skincare routine hoàn chỉnh, không lo thiếu bước nào.

Nơi mua: Comfort Zone

4. Hada Labo Perfect White Tranexamic Acid Travel Set

Nhắc đến các dòng sản phẩm dưỡng trắng an toàn, Hada Labo luôn là cái tên được nhiều tín đồ làm đẹp tin tưởng. Bộ Perfect White Travel Set với thành phần chủ đạo Tranexamic Acid là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn cải thiện làn da xỉn màu, thâm sạm.

Bộ kit thường bao gồm sữa rửa mặt, lotion, essence và kem dưỡng. Với công thức giàu độ ẩm đặc trưng của Hada Labo, da không chỉ được dưỡng trắng mà còn trở nên mịn màng, căng mọng. Ưu điểm lớn nhất chính là sự kết hợp giữa làm sáng và cấp ẩm, mang lại làn da đều màu, khỏe mạnh mà không gây khô căng. Set nhỏ gọn này đặc biệt phù hợp để mang theo trong những chuyến đi, giúp bạn duy trì làn da tươi sáng rạng ngời ở bất cứ đâu.

Nơi mua: Hada Labo

5. Torriden Kit thử Dive In

Torriden là thương hiệu Hàn Quốc nổi lên nhờ dòng Dive In Hyaluronic Acid - bộ sản phẩm chuyên cấp ẩm sâu với nhiều phân tử HA. Kit thử Dive In thường bao gồm toner, serum và cream, tất cả đều tập trung vào việc cấp nước tức thì, khôi phục độ ẩm và hàng rào bảo vệ da.

Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, phù hợp với cả da dầu lẫn da nhạy cảm. Điểm đáng chú ý là bộ kit nhỏ này chính là "cửa ngõ" hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm Torriden trước khi quyết định đầu tư full-size. Với mức giá dễ chịu, Dive In kit giúp bạn có cơ hội thử toàn bộ chu trình cấp ẩm nổi tiếng của hãng trong phiên bản mini tiện lợi.

Nơi mua: Torriden

5 set mỹ phẩm "all in one" trên không chỉ nhỏ gọn, tiện lợi mà còn đáp ứng đủ nhu cầu làm đẹp của phái nữ: từ dưỡng da, dưỡng môi cho đến chăm sóc toàn diện. Nếu bạn là người yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn giữ cho mình vẻ ngoài chỉn chu, tươi tắn, thì việc sở hữu một (hoặc vài) bộ kit mini này chắc chắn sẽ là khoản đầu tư xứng đáng.

Vừa tiện mang đi, vừa trải nghiệm được nhiều sản phẩm "best-seller" trong một set nhỏ, đây chính là bí quyết giúp các nàng luôn xinh đẹp từ đầu tới chân mà không cần lo lắng hành lý cồng kềnh.