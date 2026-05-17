Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân P.H.N. (34 tuổi, Phú Thọ) trong tình trạng nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ.

Trước đó, người bệnh xuất hiện tình trạng chậm kinh, đau bụng vùng hạ vị và ra máu âm đạo. Khi thăm khám tại cơ sở y tế tuyến dưới, bác sĩ phát hiện có dịch trong ổ bụng, chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ và chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Tuy nhiên, trên đường chuyển viện, bệnh nhân có biểu hiện choáng, trụy mạch nên bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa cấp cứu, sản phụ khoa, gây mê hồi sức, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh sẵn sàng tiếp nhận.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt, bụng chướng, mạch nhanh nhỏ khó bắt. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp mất máu nặng, nguy cơ tử vong cao do chảy máu ồ ạt trong ổ bụng.

Ekip đã khẩn trương hồi sức, truyền máu và tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận ổ bụng ngập máu, tổng lượng máu mất khoảng 2,2 lít. Khối chửa nằm ở đoạn bóng vòi tử cung phải đã vỡ, kích thước khoảng 2x3cm.

Các bác sĩ tiến hành cắt khối chửa, cầm máu, đồng thời truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng và 2 đơn vị huyết tương tươi. Sau phẫu thuật, người bệnh qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, chửa ngoài tử cung là một trong những cấp cứu nguy hiểm hàng đầu trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu không phát hiện sớm, khối chửa có thể vỡ gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ khi có dấu hiệu chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo bất thường, choáng váng hoặc ngất cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời. Phát hiện sớm không chỉ giúp bảo toàn tính mạng mà còn tăng cơ hội bảo tồn khả năng sinh sản.