Mang thai, tử cung thay đổi lớn đến mức nào? Nhiều điều vượt xa tưởng tượng

Một trong những “nỗi khổ” phổ biến của phụ nữ khi mang thai là phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm. Bạn có gặp tình trạng này không?

Trong 3 tháng đầu, triệu chứng này thường chưa rõ rệt. Nhưng từ khoảng tháng thứ 5, nhiều mẹ bầu cho biết số lần đi vệ sinh thậm chí còn nhiều hơn số lần uống nước trong ngày.

Chị Linh (mang thai tháng thứ 6) chia sẻ, mỗi đêm chị phải dậy đi vệ sinh liên tục, có khi chưa đầy 1 tiếng đã phải đi một lần, khiến chị lo lắng không biết cơ thể mình có vấn đề gì không.

Tuy nhiên, khi đi khám thai và hỏi ý kiến bác sĩ, chị được giải thích rằng tiểu nhiều trong thai kỳ, đặc biệt từ giữa thai kỳ trở đi, là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Thậm chí, đến giai đoạn cuối, tình trạng này còn rõ rệt hơn. Bác sĩ cũng khuyến cáo nên hạn chế uống quá nhiều nước vào buổi tối để giảm tình trạng thức giấc ban đêm.

Vì sao mẹ bầu đi tiểu nhiều?

Nguyên nhân chủ yếu là do thai nhi lớn dần, khiến tử cung giãn nở và gây áp lực lên các cơ quan xung quanh, đặc biệt là bàng quang và hệ tiêu hóa.

Khi siêu âm, nhiều mẹ bầu bất ngờ trước sự thay đổi của tử cung: từ kích thước nhỏ như một quả lê, dần lớn lên tương đương một quả dưa hấu.

Những thay đổi của tử cung trong thai kỳ

Các nghiên cứu theo dõi dài hạn của các nhà khoa học cho thấy, sau quá trình sinh nở, cơ thể phụ nữ có những thay đổi sinh học rõ rệt. Riêng tử cung – cơ quan quan trọng trong thai kỳ – cũng trải qua nhiều biến đổi như giảm độ đàn hồi, thành tử cung mỏng hơn và khả năng phục hồi chậm hơn.

Những thay đổi này diễn ra rõ rệt qua từng giai đoạn:

1. Giai đoạn đầu thai kỳ (tuần 1–12)

Ở giai đoạn này, do sự phát triển của phôi thai, tử cung bắt đầu tăng kích thước. Đến khoảng tuần thứ 12, tử cung từ kích thước ban đầu khoảng 7–8cm đã tăng lên khoảng 12cm, tương đương một nắm tay.

Đồng thời, dưới tác động của hormone, niêm mạc tử cung dày lên, hình thành lớp màng giàu mạch máu để nuôi dưỡng thai nhi.

Do tử cung vẫn nằm trong vùng chậu nhưng đã lớn hơn, nó có thể chèn ép bàng quang, khiến mẹ bầu đi tiểu nhiều hơn.

2. Giai đoạn giữa thai kỳ (tuần 13–28)

Đây là giai đoạn tử cung phát triển nhanh.

Đến tuần 20, đáy tử cung ngang mức rốn

Đến tuần 28, có thể gần chạm bờ dưới xương sườn

Các sợi cơ tử cung dày lên, kéo dài và tăng độ đàn hồi để thích nghi với sự phát triển của thai nhi.

Đáng chú ý, lưu lượng máu đến tử cung có thể tăng gấp khoảng 10 lần so với trước khi mang thai, nhằm đảm bảo cung cấp oxy và dinh dưỡng cho thai nhi.

Bước sang cuối giai đoạn này, thành tử cung bắt đầu mỏng dần, và mẹ bầu có thể xuất hiện những cơn co thắt nhẹ, không đau.

3. Giai đoạn cuối thai kỳ (từ tuần 29 đến khi sinh)

Đây là lúc tử cung đạt kích thước lớn nhất:

Dung tích khoảng 4–5 lít Kích thước gấp 500–1000 lần so với khi chưa mang thai

Tử cung lúc này chiếm gần như toàn bộ khoang bụng, gây áp lực lên dạ dày, cơ hoành và bàng quang, khiến mẹ bầu dễ gặp các triệu chứng như:

Khó thở

Tiểu nhiều

Ợ nóng, nóng rát dạ dày

Gần thời điểm sinh, cổ tử cung sẽ mềm và ngắn lại để chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ.

Làm gì để chăm sóc tử cung trong thai kỳ?

Các nghiên cứu cho thấy, chăm sóc tốt trong thai kỳ không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn hỗ trợ tử cung phục hồi nhanh hơn sau sinh.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

1. Khám thai định kỳ

Khám thai giúp theo dõi tình trạng tử cung và sự phát triển của thai nhi. Thông qua siêu âm và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ có thể đánh giá kích thước, vị trí và tình trạng của tử cung.

2. Vận động hợp lý

Nhiều nghiên cứu cho thấy, vận động nhẹ nhàng trong thai kỳ có lợi cho sức khỏe tử cung.

Bài tập Kegel: giúp tăng cường cơ sàn chậu, hỗ trợ tử cung

Yoga cho bà bầu: giúp thư giãn dây chằng, giảm khó chịu

Tuy nhiên, cần tránh các động tác gây áp lực lên bụng như chạy nhảy, cúi gập sâu hoặc nằm ngửa lâu.

3. Chế độ ăn khoa học

Mẹ bầu cần đảm bảo chế độ ăn cân đối, giàu dinh dưỡng:

Tăng cường protein (thịt nạc, trứng, sữa, đậu…)

Bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau củ, trái cây

Ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, cay nóng

Lời kết

Từ một cơ quan nhỏ như quả lê, tử cung có thể phát triển lớn đến mức tương đương một quả dưa hấu trong thai kỳ – đủ để thấy những thay đổi mạnh mẽ mà cơ thể người phụ nữ phải trải qua.

Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ, đặc biệt là bảo vệ tử cung, đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.\

Nguồn: Sohu