Hình ảnh khối chửa vỡ của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân H., 27 tuổi, được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng nguy kịch: lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt sâu còn 70/40 mmHg.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương khám, siêu âm tại chỗ và ghi nhận ổ bụng có rất nhiều dịch nghi là máu, khối chửa tại vòi tử cung trái còn tim thai. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do chửa ngoài tử cung trái vỡ.

Nhận định nguy cơ tử vong rất cao, ekip lập tức hồi sức tích cực và chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ. Tại đây, huyết áp tiếp tục giảm còn 60/40 mmHg.

Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu cho thấy ổ bụng có khoảng 2.500ml máu đỏ tươi lẫn máu cục, tương đương hơn một nửa lượng máu trong cơ thể. Khối chửa ở vòi tử cung trái kích thước khoảng 5cm đang chảy máu ồ ạt.

Các bác sĩ nhanh chóng cắt khối chửa vòi tử cung bên trái để cầm máu và hút sạch máu trong ổ bụng.

Đáng chú ý, trong tình huống nguy cấp, ekip vẫn kiểm tra và gỡ dính vòi tử cung còn lại nhằm bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, người bệnh được truyền hơn 2.000ml máu và dịch để hồi sức. Hiện sức khỏe đã ổn định, các chỉ số sinh tồn trở về mức an toàn.