Tử cung ngả sau có khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn?

Trong cuộc sống, nhiều người thường nghe nói: “Tử cung ngả trước thì dễ mang thai hơn”, còn “tử cung ngả sau thì khó mang thai”. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Tử cung ngả sau có thật sự ảnh hưởng đến khả năng mang thai? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Các loại vị trí của tử cung

Tử cung nằm ở trung tâm vùng chậu, phía trước là bàng quang và phía sau là trực tràng. Khi bàng quang rỗng, tử cung của phụ nữ trưởng thành thường ở trạng thái hơi nghiêng về phía trước.

Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa mỗi người, vị trí tử cung có thể khác nhau. Thông thường có ba dạng:

1. Tử cung ngả trước (tử cung tiền vị)

Đây là dạng phổ biến nhất. Thân tử cung nghiêng về phía trước, tựa lên bàng quang, còn cổ tử cung hướng về phía sau âm đạo.

2. Tử cung trung gian (tử cung nằm ngang)

Thân tử cung nằm ở vị trí trung gian giữa ngả trước và ngả sau.

3. Tử cung ngả sau (tử cung hậu vị)

Thân tử cung nghiêng về phía trực tràng, còn cổ tử cung hướng về phía trước âm đạo.

Trên thực tế, dù tử cung ở vị trí nào thì cũng được xem là bình thường, miễn là không kèm theo các bệnh lý khác.

Tử cung ngả trước hay ngả sau dễ mang thai hơn?

Nhiều người cho rằng:

Tử cung ngả trước thì cổ tử cung hướng xuống dưới, dễ “ngâm” trong tinh dịch nên tinh trùng dễ đi vào. Tử cung ngả sau thì cổ tử cung hơi hướng lên trên nên khó tiếp xúc với tinh dịch, vì vậy khó thụ thai.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại bỏ qua hai yếu tố quan trọng.

1. Tinh trùng có khả năng di chuyển rất mạnh

Trong một lần xuất tinh bình thường có hàng trăm triệu tinh trùng. Chúng có khả năng bơi từ nhiều hướng khác nhau để tiến vào cổ tử cung và buồng tử cung. Vì vậy, chỉ vì cổ tử cung hơi hướng lên trên mà tinh trùng “không tìm được đường” là điều rất khó xảy ra.

2. Vị trí tử cung có thể thay đổi sau khi quan hệ

Sau khi quan hệ, khi người phụ nữ đứng dậy, đi lại hoặc thay đổi tư thế, tử cung và cổ tử cung trong khoang chậu sẽ có những chuyển động nhẹ. Đồng thời tinh dịch cũng có thể di chuyển trong âm đạo do tác động của trọng lực.

Vì vậy, yếu tố quyết định việc có mang thai hay không không phải là tử cung ngả trước hay ngả sau, mà chủ yếu phụ thuộc vào:

Chất lượng tinh trùng (số lượng và độ di động)

Chất lượng trứng

Ống dẫn trứng có thông suốt hay không

Độ tiếp nhận của niêm mạc tử cung

Thời điểm quan hệ có rơi vào thời kỳ rụng trứng hay không

Nói cách khác, tử cung ngả trước hay ngả sau chỉ đơn thuần là mô tả vị trí giải phẫu của tử cung tại thời điểm đó, và bản thân tử cung ngả sau hiếm khi là nguyên nhân gây vô sinh.

Nếu tử cung của bạn ngả sau thì sao?

Nếu bác sĩ xác định bạn có tử cung ngả sau, hãy hiểu rằng đó vẫn là “ngôi nhà” bình thường của cơ thể bạn, hoàn toàn có thể chờ đón một em bé đến trong tương lai.

Đừng để hai chữ “ngả sau” trở thành gánh nặng tâm lý. Hãy để những vấn đề chuyên môn cho bác sĩ theo dõi, giữ tinh thần thoải mái và chăm sóc sức khỏe tốt. Khi thời điểm phù hợp đến, tin vui mang thai cũng sẽ dễ dàng xuất hiện.

Nguồn: Sohu