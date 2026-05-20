Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ 2, hé lộ điều khác biệt so với con trai đầu lòng mang quốc tịch Mỹ

Mới đây, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đồng loạt chia sẻ tin vui trên trang cá nhân, xác nhận nữ diễn viên đang mang thai con thứ 2. Cặp đôi cho biết cả hai vỡ òa hạnh phúc khi biết gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới sau 10 năm bên nhau. Con trai đầu lòng Bảo Bảo cũng rất vui mừng khi chính thức được "lên chức" anh hai.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm xúc động chia sẻ: "Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ".

Trong dòng tâm sự gửi con, Thúy Diễm gọi em bé là "sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất" của gia đình. Cô mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an, đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn và mong nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người thân, bạn bè và khán giả dành cho em bé cũng như gia đình nhỏ.

Đáng chú ý, trước khi công khai tin vui mang thai lần 2, Thúy Diễm từng chia sẻ về kế hoạch sinh thêm con. Nữ diễn viên từng cho biết hai vợ chồng rất mong chờ em bé thứ hai, đặc biệt khi người thân, bạn bè và cả khán giả thường động viên cô sinh thêm một "công chúa".

Trước đây, khi mang thai con trai đầu lòng, Thúy Diễm cùng Lương Thế Thành sang Mỹ lúc thai kỳ khoảng 5 tháng để chuẩn bị sinh con. Cặp đôi từng tâm sự quãng thời gian sinh con nơi đất khách không hề dễ dàng vì cả hai còn trẻ, phải tự xoay xở nhiều thứ và không có người thân bên cạnh. Khi vượt cạn, Thúy Diễm trải qua cơn đau kéo dài nhiều giờ, còn Lương Thế Thành luôn túc trực chăm sóc vợ trong thời gian ở cữ.

Con trai đầu lòng của cặp đôi là bé Lương Thế Bảo, tên tiếng Anh Brendan, gọi thân mật là Bảo Bảo. Theo Eva, Bảo Bảo sinh năm 2018 và mang quốc tịch Mỹ. Cậu bé hiện được bố mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, học tại trường quốc tế ở TP.HCM.

Chính vì vậy, việc Thúy Diễm công khai mang thai con thứ 2 lần này khiến nhiều khán giả nhớ lại chia sẻ trước đó của cô: nếu sinh thêm con, nữ diễn viên sẽ làm một điều khác với lần đầu, đó là không qua Mỹ mà sẽ sinh em bé tại Việt Nam. Với Thúy Diễm, đây không chỉ là quyết định phù hợp về sức khỏe và gia đình, mà còn là cách để cô được tận hưởng trọn vẹn hành trình làm mẹ trong sự yêu thương, chăm sóc của người thân.

Sau một thập kỷ đồng hành, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang bước sang một chương mới trong hôn nhân. Từ tổ ấm ba người với bé Bảo Bảo, gia đình nhỏ của cặp đôi sắp có thêm một thiên thần mới. Tin vui này không chỉ là món quà đặc biệt dành cho vợ chồng nữ diễn viên trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mà còn khiến người hâm mộ thêm tin yêu vào hình ảnh gia đình viên mãn, ấm áp của cả hai trong showbiz Việt.