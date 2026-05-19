Chuyến phượt 1.000km và 24/24 bên nhau: Hành trình dạy con về lòng dũng cảm và dạy bố mẹ cách chậm lại bên các con

5 ngày 4 đêm, gần như cả nhà ở cùng nhau 24/24 trong một chiếc xe, nghe đi nghe lại một playlist, dừng ở những trạm nghỉ ven đường, ăn những món địa phương rất giản dị… Và hóa ra, chuyến đi ấy lại cho tụi mình nhiều hơn cả một kỳ nghỉ. Nó giống một hành trình để những "em bé thành phố" học cách dũng cảm hơn một chút, còn người lớn thì học cách chậm lại để thật sự ở cạnh nhau.

Gia đình Oanh Dương và chuyến đi phượt 1.000km từ Hà Nội đến Quảng Bình.

Lộ trình "chậm lại một chút" để yêu thương nhiều hơn

Nhà mình xuất phát từ Ocean Park từ sáng sớm. Việc đi ô tô khiến cả nhà chủ động hoàn toàn: thích dừng là dừng, thấy đẹp là ghé, mệt thì nghỉ.

Điểm dừng đầu tiên là Ninh Bình để sạc điện nhanh khoảng 30 phút. Trong lúc chờ xe, lũ trẻ tranh thủ chạy nhảy, người lớn uống cà phê và ngắm trời đất rất bình yên. Tối đến, cả nhà ghé Vincom Vinh sạc đầy xe rồi nghỉ tại một nhà nghỉ bình dân nhưng sạch sẽ ở TP. Vinh.

Mình thích kiểu nghỉ chân như vậy hơn những khách sạn quá cầu kỳ. Chỉ cần đủ dễ chịu, gần quán gội đầu thư giãn sau một ngày lái xe dài và sáng hôm sau có thể bước ra ăn ngay một bát cháo lươn hay tô bún đậm vị miền Trung là đã thấy chuyến đi có "hương vị" riêng rồi.

Cả gia đình rạng rỡ bên chiếc xe ô tô.

Nốt lặng tại quê Bác: Khi lịch sử không nằm trên trang giấy

Sang ngày thứ 2, trên đường vào Quảng Bình, nhà mình ghé qua quê Bác ở Khu di tích Kim Liên. Giữa kỳ nghỉ đông đúc và những cung đường dài, khoảnh khắc bước vào không gian yên bình nơi đây tự nhiên khiến cả nhà nói chuyện nhỏ lại hẳn.

Lũ trẻ vốn đang ríu rít suốt dọc đường cũng bắt đầu tò mò hỏi nhiều hơn về tuổi thơ của Bác, về căn nhà mái tranh đơn sơ. Mình nhận ra có những chuyến đi không chỉ để "đổi gió", mà còn là cách để con trẻ được chạm vào lịch sử bằng những cảm xúc rất thật. Không phải qua bài giảng, mà bằng việc tự mình đứng ở nơi ấy, nghe gió thổi qua hàng tre và hiểu rằng từ một ngôi nhà giản dị như thế đã nuôi dưỡng nên một con người vĩ đại.

Ghé thăm quê Bác tại Nam Đàn.

Quảng Bình: Nơi người lớn cũng được "làm trẻ con" một lần nữa

Tạm rời những cung đường lịch sử, cả nhà mình tiếp tục hành trình vào Quảng Bình. Điểm dừng chân đầu tiên là đồi cát Quang Phú. Không quá xô bồ, nơi đây chỉ có những triền cát trải dài và gió rất mạnh.

Lũ trẻ vừa tới nơi đã lao lên trượt cát, ngã lên ngã xuống rồi cười nghiêng ngả. Người lớn ban đầu còn giữ hình tượng, nhưng cuối cùng cũng bị kéo vào cuộc chơi lúc nào không biết. Mình chợt nhận ra, đôi khi trẻ con không cần những khu vui chơi quá đắt đỏ. Điều tụi nhỏ nhớ lâu nhất lại là cảm giác được chạy tự do, được bẩn một chút và có bố mẹ chơi cùng thật sự.

Chúng mình nghỉ tại khách sạn Toàn Cầu, riêng một căn villas gần biển Bảo Ninh. Ban ngày kéo nhau ra biển, chiều ăn hải sản, tối lang thang foodtour ở chợ. Có những chuyến du lịch khiến người ta bận check-in, còn chuyến đi này khiến người ta để ý nhau nhiều hơn.

Jungle Boss Travelodge - Điểm dừng "vàng" cho nhóm gia đình

Sau hai ngày ở biển, cả nhà di chuyển lên Phong Nha và ở tại Jungle Boss Travelodge. Và thật sự, đây là nơi mình tâm đắc nhất cả chuyến đi.

Nhà mình đi 2 gia đình (tổng 8 người) nên bao trọn luôn một phòng dorm 8 giường siêu rộng. Giường rộng 1m2, sạch sẽ, thoải mái. Điều đáng tiền nhất là cảm giác thức dậy giữa một khung cảnh quá yên bình: trước mặt là cánh đồng lúa xanh mướt, xa xa là núi non trùng điệp, sáng nghe tiếng chim, tối cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả như những ngày xưa cũ. Chi phí chỉ khoảng 220k/người, đã bao gồm bữa sáng xịn xò.

Hava Valley - Bài học về lòng can đảm của những "chiến binh nhí"

Ngày ở Phong Nha, mình book tour Vườn thực vật, Hang Tối và zipline ở Hava Valley cho team nhí (từ 6 đến 11 tuổi). Ít ảnh lắm, vì điện thoại mình đã "hy sinh" dưới nước, bay sạch dữ liệu. Nhưng may là có những ký ức không cần ảnh vẫn nhớ rất rõ.

Ban đầu đứa nào cũng "rén ngang": hang tối, nước lạnh, đường trơn. Nhưng rồi từng đứa một bắt đầu nhập cuộc. Vừa sợ vừa cười, vừa đi vừa hỏi liên tục. Nhìn mấy đứa trẻ thành phố lội nước, bám dây, tự vượt qua nỗi sợ của mình, tự nhiên thấy chuyến đi này đáng quá.

Cú "plot twist" mang tên Bin: Bạn nhí nhà mình nhất quyết không trượt zipline dù cả nhà cổ vũ hết mình. Nhưng rồi tụi mình nhận ra, vượt qua nỗi sợ không có nghĩa là phải làm bằng được điều gì đó hoành tráng. Đôi khi, chỉ cần dám thử bước tới sát mép, dám nói "con chưa làm được" cũng đã là một kiểu can đảm rồi.

Một sinh nhật nhỏ giữa đại ngàn và nốt lặng cuối hành trình

Tối hôm đó, sau một ngày la hét vang cả hang động, cả nhà về homestay ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Rồi tụi mình tổ chức sinh nhật sớm cho con. Không bóng bay cầu kỳ, không nhà hàng sang trọng. Chỉ có chiếc bánh nhỏ, vài ánh đèn vàng và những người thân thương nhất ngồi cạnh nhau..

Khép lại hành trình, nhà mình ghé viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau những ngày biển xanh, hang động và tiếng cười, đứng ở đó tự nhiên mọi thứ chậm lại hẳn





Mình nhận ra điều quý nhất không phải là đi được bao xa, mà là việc cả gia đình đã thật sự đi cùng nhau.

Cùng nghe một playlist lặp đi lặp lại trên xe.

Cùng nắm tay nhau trong hang tối.

Trẻ con mang về thêm sự dũng cảm.

Người lớn mang về thêm sự gắn kết.

Đó có lẽ mới là món quà đẹp nhất của những chuyến đi.

