Vì sao người Bắc Âu để trẻ nhỏ ngủ một mình ngoài trời giữa mùa đông?

Theo Mirror , nếu đến các nước Bắc Âu như Na Uy hoặc Đan Mạch vào mùa đông, bạn có thể dễ dàng bắt gặp nhiều xe đẩy trẻ em đặt bên ngoài mà không thấy cha mẹ ở gần. Em bé được quấn ấm áp, không gian xung quanh phủ đầy tuyết.

Hình ảnh này cũng xuất hiện trong nhiều video trên mạng xã hội, mô tả những em bé Bắc Âu ngủ ngoài trời ở những nơi khá vắng vẻ. Một số video khác chia sẻ kinh nghiệm giúp trẻ ngủ ngon trong thời tiết lạnh theo cách của người Bắc Âu.

Theo IFLScience , tại Bắc Âu, cho trẻ ngủ ngoài trời là thói quen được nhiều gia đình chấp nhận, thậm chí được một số nữ hộ sinh khuyến khích.

Tập quán này đã trở thành một nét văn hóa lâu đời của khu vực. Người dân tin rằng việc ngủ ngoài trời có thể mang lại lợi ích cho trẻ. Mức độ an toàn xã hội cao cũng khiến các bậc cha mẹ yên tâm hơn.

Một nghiên cứu năm 2008 tại Phần Lan đã tìm hiểu cách chăm sóc này trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Kết quả cho thấy các gia đình thường bắt đầu cho con ngủ bên ngoài khi bé được khoảng 2 tuần tuổi, thông thường mỗi ngày một lần.

Theo khảo sát, một số phụ huynh vẫn cho trẻ ngủ ngoài trời khi nhiệt độ xuống tới -15°C, đồng thời giữ ấm cho con bằng trang phục phù hợp với thời tiết.

Hiện chưa có đủ cơ sở khoa học để khẳng định những lợi ích cụ thể của việc cho trẻ ngủ ngoài trời. Tuy nhiên, theo phản hồi từ các gia đình tham gia nghiên cứu, trẻ thường ngủ lâu hơn khi ở bên ngoài. Khoảng 66% phụ huynh nhận thấy sau giấc ngủ ngoài trời, con hoạt bát hơn so với ngủ trong nhà, còn 88% cho rằng các bé “rõ ràng thích” cách ngủ này.

Gần như toàn bộ số người được khảo sát tin rằng không khí trong lành, mát lạnh mang đến cảm giác dễ chịu cho con.

Ở nhiều nơi trên thế giới cũng tồn tại quan niệm rằng việc tiếp xúc với thời tiết lạnh có thể giúp hệ miễn dịch của trẻ khỏe hơn. Dù vậy, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học vững chắc để khẳng định điều này. Trong khi đó, vui chơi và vận động trong môi trường tự nhiên được cho là có thể tác động tích cực đến hệ miễn dịch của trẻ.

Một nghiên cứu khác năm 2013 tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa văn hóa của việc cho trẻ ngủ ngoài trời tại Phần Lan. Các nhà nghiên cứu cho rằng tập quán này góp phần mang lại cảm giác thoải mái cho các gia đình, đồng thời có thể giúp trẻ thích nghi với mùa đông lạnh giá.

Đây là kinh nghiệm chăm sóc trẻ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc cho trẻ ngủ ngoài trời đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều gia đình Bắc Âu và tiếp tục được duy trì, ngay cả khi những lợi ích thực tế chưa thể xác định hay đo lường cụ thể.

Cho trẻ ngủ ngoài trời, tiếp xúc với không khí trong lành là tập quán phổ biến tại nhiều nước Bắc Âu. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, việc cho trẻ ngủ ngoài trời giữa mùa đông không đơn giản chỉ là đặt xe đẩy bên ngoài rồi để trẻ tự ngủ. Theo Business Insider , các gia đình áp dụng cách này thường có những biện pháp giữ ấm, theo dõi và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Bác sĩ nhi khoa Jennifer Shu, làm việc tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ, cho biết một số cha mẹ sử dụng xe đẩy có khóa bánh và vật chèn để ngăn xe tự di chuyển. Một bà mẹ Phần Lan cho biết cô đặt nhiệt kế trong xe đẩy để kiểm tra nhiệt độ.

Theo bác sỹ Shu, một số phụ huynh còn gắn thiết bị theo dõi trẻ có camera vào xe đẩy để có thể quan sát con từ xa. Trẻ có thể được mặc nhiều lớp quần áo, đặt trong túi ngủ và nằm trong xe đẩy có lớp cách nhiệt.

Bác sĩ Shu cũng lưu ý đến vấn đề giám sát, bởi nếu không ở gần, cha mẹ có thể không kịp nhận biết những bất thường xảy ra với trẻ.

Những biện pháp giữ ấm và theo dõi đặc biệt quan trọng vì việc ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh vẫn tiềm ẩn rủi ro. Trẻ có thể bị hạ thân nhiệt, nhất là khi nhiệt độ xuống dưới 0°C, do trẻ chưa có khả năng điều hòa thân nhiệt tốt như người lớn.

“Thân nhiệt của trẻ có thể giảm nhanh gấp bốn lần so với người lớn, khiến trẻ có nguy cơ bị hạ thân nhiệt” , bác sỹ Shu cho biết.

Katie Palmer, chuyên gia tư vấn giấc ngủ tại London (Anh), cho biết bà không khuyến khích khách hàng cho con ngủ ngoài trời, nhưng cũng không hoàn toàn phản đối nếu cha mẹ vẫn muốn áp dụng.

“Miễn là cha mẹ thực hiện một cách an toàn, hợp lý và luôn để mắt đến con, tôi không phản đối việc họ thử cách này”, Palmer nói với Business Insider .