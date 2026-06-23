Vì sao mẹ sinh con thứ hai dễ bị trầm cảm sau sinh hơn?

Ở một góc nhỏ của thành phố, có một người mẹ trẻ vừa sinh em bé thứ hai được hơn một tháng. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, nhưng chị lại rơi vào trạng thái buồn bã, mệt mỏi và mất phương hướng.

Nụ cười ngày nào dần biến mất. Chị thường xuyên cảm thấy kiệt sức, chán nản và bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Những việc từng rất bình thường bỗng trở nên khó khăn, thậm chí chị còn không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày.

Trước đây, chị là một người năng động, lạc quan và luôn tràn đầy năng lượng. Thế nhưng sau khi sinh con thứ hai, cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn.

Chị phải cùng lúc chăm sóc hai đứa trẻ, lo việc nhà, thức đêm liên tục và đối mặt với vô số áp lực về kinh tế, gia đình cũng như trách nhiệm làm mẹ. Khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần khiến chị cảm thấy ngột ngạt và kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Để tạm quên đi cảm giác mệt mỏi, chị bắt đầu tìm đến mạng xã hội và thế giới trực tuyến như một cách trốn tránh thực tại. Tuy nhiên, những phút giây giải trí ngắn ngủi đó không thể giải quyết tận gốc vấn đề, ngược lại còn khiến chị cảm thấy cô đơn và bế tắc hơn.

Câu chuyện của người mẹ này là lời nhắc nhở rằng trầm cảm sau sinh không phải là điều hiếm gặp và cũng không đơn thuần là "buồn thoáng qua sau sinh". Đây là một vấn đề tâm lý cần được quan tâm đúng mức.

Vì sao mẹ sinh con thứ hai có nguy cơ trầm cảm sau sinh cao hơn?

Các chuyên gia cho rằng mẹ sinh con thứ hai thường phải đối mặt với nhiều áp lực hơn so với lần sinh đầu:

Vừa chăm em bé sơ sinh, vừa phải chăm sóc con lớn. Thiếu thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Áp lực cân bằng giữa công việc, gia đình và con cái. Cảm giác tội lỗi khi không thể dành đủ thời gian cho cả hai con. Thiếu sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn đời.

Khi những áp lực này kéo dài, người mẹ rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu và trầm cảm.

Làm thế nào để vượt qua?

Nếu người mẹ có những biểu hiện như buồn bã kéo dài, mất hứng thú với cuộc sống, thường xuyên khóc, mất ngủ, cảm thấy vô dụng hoặc tuyệt vọng, cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ.

Một số cách có thể giúp cải thiện tình trạng gồm:

Chia sẻ cảm xúc với chồng, người thân hoặc bạn bè. Dành thời gian nghỉ ngơi khi có thể. Không cố gắng ôm đồm mọi việc một mình. Tham gia các nhóm hỗ trợ dành cho cha mẹ. Tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ nếu các triệu chứng kéo dài.

Trầm cảm sau sinh không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thất bại trong vai trò làm mẹ. Đây là một vấn đề sức khỏe cần được thấu hiểu và điều trị đúng cách.

Nếu bạn hoặc người thân đang trải qua giai đoạn này, đừng im lặng chịu đựng. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là điều đáng xấu hổ, mà là bước đầu tiên để lấy lại cân bằng, sức khỏe tinh thần và niềm vui trong cuộc sống.