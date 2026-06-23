Bé gái 5 tuổi ngực đã phát triển, bác sĩ cảnh báo những thói quen có thể khiến trẻ dậy thì sớm

Mới đây, một người mẹ tại Trung Quốc đã đưa con gái 5 tuổi đến khám chuyên khoa tăng trưởng - phát triển vì phát hiện dấu hiệu lạ.

Theo chia sẻ của người mẹ, trong lúc tắm cho con, chị vô tình sờ thấy một khối cứng ở vùng ngực của bé. Khi chạm vào, bé còn kêu đau.

Ban đầu, gia đình cho rằng con chỉ tăng cân nên vùng ngực có nhiều mô mỡ hơn. Tuy nhiên sau khoảng một tuần theo dõi, khối cứng không biến mất mà còn nhô lên rõ hơn, khiến người mẹ vô cùng lo lắng và đưa con đi kiểm tra.

Sau khi khai thác thói quen ăn uống, sinh hoạt và thực hiện các xét nghiệm như đo tuổi xương, đánh giá hormone sinh dục, bác sĩ kết luận bé mắc dậy thì sớm trung ương .

Việc xuất hiện mô tuyến vú ở tuổi lên 5 được đánh giá là sớm hơn rất nhiều so với độ tuổi phát triển bình thường ở trẻ gái.

Dậy thì sớm không phải là "lớn nhanh"

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ phát triển sớm là do được chăm sóc tốt hoặc có lợi thế về chiều cao. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết điều này không hoàn toàn đúng.

Khi dậy thì đến quá sớm, xương của trẻ sẽ trưởng thành nhanh hơn bình thường, khiến sụn tăng trưởng đóng lại sớm.

Hệ quả là trẻ có thể tăng chiều cao rất nhanh trong vài năm đầu, nhưng sau đó ngừng phát triển sớm và chiều cao khi trưởng thành có thể thấp hơn nhiều so với tiềm năng di truyền.

Ngoài ảnh hưởng đến chiều cao, dậy thì sớm còn có thể gây ra:

Lo âu, tự ti, mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Khó hòa nhập xã hội. Tăng nguy cơ gặp một số vấn đề sức khỏe trong tương lai.

5 dấu hiệu cảnh báo cha mẹ không nên bỏ qua

1. Xuất hiện đặc điểm sinh dục thứ phát quá sớm

Đây là dấu hiệu quan trọng nhất.

Ở bé gái: Ngực phát triển trước 8 tuổi. Sờ thấy cục cứng dưới núm vú. Quầng vú sẫm màu hơn. Có kinh nguyệt trước 10 tuổi.

Ở bé trai: Tinh hoàn to lên trước 9 tuổi. Xuất hiện yết hầu. Có các dấu hiệu nam hóa sớm.

2. Chiều cao tăng vọt bất thường

Thông thường, trẻ tăng khoảng 5-7 cm mỗi năm.

Nếu trẻ đột ngột tăng chiều cao rất nhanh, chẳng hạn tăng tới 10-12 cm trong một năm, đây có thể là dấu hiệu của quá trình dậy thì sớm chứ không đơn thuần là "phát triển vượt trội".

3. Mọc lông mu hoặc lông nách sớm

Sự xuất hiện của: Lông mu. Lông nách. Da vùng sinh dục sẫm màu hơn... đều có thể là những tín hiệu sớm của dậy thì.

4. Tuổi xương vượt tuổi thật

Theo các chuyên gia, tuổi xương là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá dậy thì sớm.

Nếu tuổi xương lớn hơn tuổi thực trên 1 năm, đặc biệt đi kèm tăng chiều cao nhanh, phụ huynh nên cho trẻ đi khám chuyên khoa.

5. Thừa cân hoặc tăng cân nhanh

Nghiên cứu cho thấy trẻ béo phì có nguy cơ dậy thì sớm cao gấp khoảng 3 lần so với trẻ có cân nặng bình thường.

Nguyên nhân là mô mỡ có thể tham gia sản xuất estrogen, làm thúc đẩy quá trình dậy thì.

5 thói quen trong gia đình có thể vô tình "thúc" trẻ dậy thì sớm

Các bác sĩ cho biết phần lớn những trường hợp dậy thì sớm ở trẻ 5-6 tuổi hiện nay đều có liên quan đến lối sống và thói quen sinh hoạt.

1. Cho trẻ dùng quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng

Nhiều phụ huynh muốn con cao lớn nên thường xuyên cho trẻ sử dụng: Sữa ong chúa. Phấn hoa. Hải sâm. Yến sào. Sữa non. Các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng chiều cao.

Một số sản phẩm có thể chứa các hoạt chất có tác dụng tương tự hormone sinh dục, vì vậy không nên sử dụng tùy tiện nếu không có chỉ định chuyên môn.

Các chuyên gia khuyến cáo trẻ chỉ cần chế độ ăn cân bằng gồm sữa, trứng, thịt, cá, rau xanh và trái cây là đã đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

2. Ăn nhiều đồ chiên rán, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn

Các thực phẩm như: Gà rán. Khoai tây chiên. Bánh kem. Trà sữa. Nước ngọt có gas... dễ làm tăng nguy cơ béo phì - một yếu tố liên quan đến dậy thì sớm.

Cha mẹ nên ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế thức ăn nhanh và đồ uống nhiều đường.

3. Cho trẻ dùng mỹ phẩm người lớn

Nhiều loại: Kem dưỡng trắng da. Kem chống lão hóa. Tinh dầu thơm... có thể chứa các thành phần có hoạt tính giống hormone.

Ngoài ra, thuốc tránh thai hoặc thuốc nội tiết nếu để trong tầm với của trẻ cũng tiềm ẩn nguy cơ khi trẻ vô tình sử dụng.

4. Tiếp xúc quá sớm với nội dung người lớn

Việc thường xuyên xem phim, video hoặc nội dung không phù hợp lứa tuổi có thể tác động đến tâm sinh lý của trẻ.

Cha mẹ nên kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử và lựa chọn nội dung phù hợp với độ tuổi.

5. Thức khuya và ít vận động

Ngủ không đủ giấc và thiếu vận động có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết và béo phì.

Các chuyên gia khuyến nghị: Trẻ nên đi ngủ trước 21h30. Duy trì ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày như chạy nhảy, bơi lội, nhảy dây hoặc các hoạt động ngoài trời.

Cha mẹ cần làm gì?

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng dậy thì sớm không phải là tình trạng không thể can thiệp.

Điều quan trọng là phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá chính xác nguyên nhân cũng như xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp.

Nếu trẻ có các dấu hiệu như phát triển ngực sớm, tăng chiều cao quá nhanh, mọc lông mu sớm, béo phì hoặc tuổi xương vượt tuổi thật, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm để tránh ảnh hưởng đến chiều cao và sự phát triển lâu dài của trẻ.

Nguồn: Sohu