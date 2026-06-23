Người phụ nữ 31 tuổi suýt mù vì tiểu đường thai kỳ kéo dài suốt 6 năm

Mới đây, Bệnh viện Mắt Ái Nhĩ Đông Hoản (Trung Quốc) tiếp nhận một trường hợp đáng chú ý: một người mẹ 31 tuổi suýt mất thị lực vì biến chứng của bệnh tiểu đường sau nhiều năm không kiểm soát đường huyết.

Chị Anh (tên đã được thay đổi), 31 tuổi, được chẩn đoán mắc tiểu đường thai kỳ cách đây 6 năm.

Khi mang thai khoảng 4-5 tháng, chị mới đi khám thai lần đầu. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết ở mức 9,0 mmol/L và được xác định mắc tiểu đường thai kỳ.

Theo các bác sĩ, trong thai kỳ, nhau thai tiết ra nhiều hormone như estrogen và progesterone, có thể làm giảm hiệu quả của insulin, khiến đường huyết tăng cao. Nguy cơ này càng lớn ở những phụ nữ:

- Thừa cân trước khi mang thai.

- Tăng cân quá nhanh trong thai kỳ.

- Mang thai khi tuổi đã cao.

Thời điểm đó, bác sĩ đã khuyến cáo chị hạn chế đồ ngọt và kiểm soát chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, do thường xuyên cảm thấy đói khi mang thai, chị vẫn ăn rất nhiều. Trước ngày sinh, cân nặng của chị tăng lên tới khoảng 115 kg, đồng thời mắc thêm tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu. Có thời điểm, đường huyết của chị lên tới 22 mmol/L.

Trong thời gian ở cữ, chị chủ động ăn uống thanh đạm hơn nên đường huyết lúc đói duy trì quanh mức 5 mmol/L. Thấy chỉ số trở về bình thường, chị cho rằng bệnh đã khỏi hoàn toàn.

Ngay sau khi hết thời gian ở cữ, chị quay lại lối sống trước đây: Mỗi bữa ăn 2 bát cơm lớn. Uống trà sữa hằng tuần. Gần như không vận động.

Dù thường xuyên khát nước, uống nhiều nước hơn bình thường - những dấu hiệu điển hình của bệnh tiểu đường nhưng chị vẫn không đi kiểm tra sức khỏe hay theo dõi đường huyết định kỳ.

Theo thống kê y khoa, đa số phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ sẽ có đường huyết giảm sau sinh. Tuy nhiên, nhóm này có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 trong tương lai cao hơn nhiều so với người bình thường.

Khoảng một năm trước, chị bắt đầu thấy những đốm đen lơ lửng trước mắt.

Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, chị tự cho rằng đó chỉ là hiện tượng ruồi bay nên không đi khám. Đến tháng 5 năm nay, thị lực của chị giảm sút nghiêm trọng. Những mảng đen lớn xuất hiện trước mắt khiến chị khó nhìn thấy cả những vật ở khoảng cách gần.

Kết quả kiểm tra cho thấy đường huyết tăng rất cao. Sau một tuần nhập viện điều trị bằng insulin, các bác sĩ tiếp tục phát hiện cả hai mắt của chị đã xuất hiện tổn thương nặng ở võng mạc.

"Tôi gần như không nhìn rõ mặt con. Việc đưa đón con, làm việc nhà đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Tôi còn bị ngã nhiều lần vì không nhìn rõ đường. Thời gian đó thực sự rất hoảng sợ" , chị nhớ lại.

Tại Bệnh viện Mắt Ái Nhĩ Đông Hoản, kết quả khám cho thấy: Chị chỉ có thể nhìn rõ vật ở khoảng cách dưới 0,5 mét. Thị lực sau điều chỉnh chỉ còn 0,06. Cả hai mắt đều bị xuất huyết dịch kính diện rộng. Phù hoàng điểm. Nhiều tổn thương nghiêm trọng ở đáy mắt.

Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh ở cả hai mắt, một biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường.

Theo bác sĩ Vương Hổ, đường huyết tăng cao kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc.

Ban đầu, bệnh có thể chỉ gây: Nhìn mờ. Xuất hiện đốm đen trước mắt. Giảm thị lực nhẹ. Những triệu chứng này rất dễ bị nhầm với cận thị, mỏi mắt hoặc hiện tượng ruồi bay.

Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành: Phù hoàng điểm. Xuất huyết nặng trong mắt. Bong võng mạc. Mất thị lực vĩnh viễn. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để cứu thị lực

Các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị gồm nhiều bước.

Đầu tiên, chị được tiêm thuốc vào mắt để giảm phù nề và kiểm soát sự phát triển của các mạch máu bất thường. Sau đó, chị tiếp tục trải qua các phẫu thuật chuyên sâu như: Cắt dịch kính. Laser quang đông võng mạc. Loại bỏ màng xơ trước võng mạc.

Sau điều trị, thị lực mắt trái đã cải thiện đáng kể. Đến giữa tháng 6, chị tiếp tục được phẫu thuật mắt phải và hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Nhờ điều trị kịp thời, chị đã có thể tự chăm sóc bản thân và sinh hoạt hằng ngày gần như bình thường.

Bác sĩ cảnh báo: Tiểu đường thai kỳ không kết thúc sau khi sinh

Bác sĩ Vương Hổ nhấn mạnh rằng tiểu đường thai kỳ không phải là vấn đề chỉ tồn tại trong thời gian mang thai.

Những phụ nữ từng mắc bệnh cần: Theo dõi đường huyết định kỳ sau sinh. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Tập luyện thường xuyên. Khám sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, người mắc đái tháo đường nên kiểm tra đáy mắt ít nhất mỗi năm một lần.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Nhìn mờ. Thấy đốm đen trước mắt. Hình ảnh bị méo hoặc biến dạng... cần đến chuyên khoa mắt kiểm tra càng sớm càng tốt.

Theo các chuyên gia, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể được kiểm soát bằng thuốc, laser hoặc phẫu thuật, giúp bảo tồn thị lực và giảm nguy cơ mù lòa.

Nguồn: Sohu