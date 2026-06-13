Vì sao em bé thích ngủ ở tư thế “đầu hàng”?

Có một hình ảnh khiến hầu hết các bậc cha mẹ đều thấy đáng yêu: em bé nằm ngủ say sưa với hai tay giơ cao qua đầu, trông chẳng khác nào đang... “đầu hàng”.

Nhiều người lớn nhìn thấy tư thế này thường thắc mắc: Bé ngủ như vậy có mỏi tay không? Có phải bé đang khó chịu hay gặp vấn đề gì không? Có cần đặt tay bé xuống cho ngay ngắn không?

Thực tế, theo các chuyên gia nhi khoa, tư thế ngủ “đầu hàng” ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là hiện tượng rất phổ biến, thậm chí còn phản ánh rằng bé đang cảm thấy thoải mái và an toàn.

Tư thế “đầu hàng” là gì?

Tư thế “đầu hàng” là khi em bé nằm ngửa, hai cánh tay giơ lên cao hoặc dang sang hai bên, khuỷu tay hơi gập, lòng bàn tay mở tự nhiên.

Nhìn từ xa, bé giống như đang giơ tay xin đầu hàng nên các bậc phụ huynh thường gọi vui bằng cái tên này.

Nhiều trẻ có thể giữ nguyên tư thế đó suốt cả giấc ngủ mà không hề khó chịu.

Vì sao trẻ sơ sinh lại thích ngủ như vậy?

1. Dấu vết còn lại từ thời gian trong bụng mẹ

Trong bụng mẹ, không gian khá chật hẹp nên thai nhi thường duy trì những tư thế co người đặc trưng.

Sau khi chào đời, hệ thần kinh và cơ bắp của trẻ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Vì vậy, nhiều bé sẽ vô thức đưa tay lên cao hoặc giữ những tư thế quen thuộc để cảm thấy dễ chịu hơn.

Đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên trong những tháng đầu đời.

2. Bé đang cảm thấy thư giãn

Người lớn khi ngủ ngon thường thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Trẻ nhỏ cũng vậy.

Khi bé đã bú no, nhiệt độ phòng dễ chịu, cơ thể thoải mái và cảm thấy an toàn, các cơ sẽ được thả lỏng hoàn toàn. Lúc này, hai cánh tay có thể tự nhiên đưa lên phía trên đầu.

Nói cách khác, tư thế “đầu hàng” thường xuất hiện khi bé đang ngủ rất ngon.

3. Hệ thần kinh của trẻ đang phát triển

Trong những tháng đầu đời, hệ thần kinh trung ương của trẻ chưa hoàn thiện như người lớn.

Do đó, các cử động tay chân của trẻ thường mang tính phản xạ nhiều hơn là chủ động.

Việc bé thay đổi tư thế liên tục, dang tay, giơ tay hoặc vung chân trong lúc ngủ là một phần bình thường của quá trình phát triển thần kinh và vận động.

4. Giúp cơ thể tản nhiệt tốt hơn

Trẻ nhỏ có tốc độ trao đổi chất cao hơn người lớn nên dễ cảm thấy nóng.

Khi giơ tay lên cao, vùng nách được mở rộng, giúp cơ thể tản nhiệt dễ dàng hơn.

Đó cũng là lý do nhiều em bé có xu hướng nằm dạng người hoặc giơ tay cao khi thời tiết nóng hoặc khi được mặc quần áo quá dày.

Có nên kéo tay bé xuống khi ngủ?

Câu trả lời là không cần thiết.

Nếu bé đang ngủ ngon, thở đều, da hồng hào và không có dấu hiệu khó chịu thì cha mẹ không cần chỉnh tay hay ép bé nằm theo một tư thế nào cả.

Việc liên tục thay đổi tư thế của trẻ khi ngủ đôi khi còn khiến bé tỉnh giấc hoặc ngủ không sâu.

Tuy nhiên, cha mẹ nên chú ý đến tư thế ngủ an toàn: Cho trẻ ngủ ngửa trong năm đầu đời. Không để gối cao, chăn dày hoặc thú nhồi bông trong nôi. Đảm bảo mặt bé không bị che phủ. Mặc quần áo vừa phải, tránh quá nóng.

Khi nào cần lưu ý?

Tư thế ngủ "đầu hàng" đa số là bình thường. Tuy nhiên, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu thấy kèm theo các biểu hiện như:

Một tay luôn cử động bình thường nhưng tay còn lại ít vận động. Bé thường xuyên khóc khi cử động tay. Cánh tay có dấu hiệu yếu, mềm nhũn bất thường. Bé ngủ không yên, quấy khóc kéo dài hoặc có dấu hiệu khó thở.

Những trường hợp này có thể liên quan đến vấn đề vận động hoặc thần kinh cần được bác sĩ đánh giá.

Kết

Khi con còn nhỏ, cha mẹ thường lo lắng về từng cử động nhỏ nhất. Thấy con ngủ giơ tay thì sợ mỏi. Thấy con ngủ co chân thì sợ lạnh. Thấy con trở mình lại lo con khó chịu.

Nhưng rồi khi con lớn lên, chính những tư thế ngủ ngộ nghĩnh ấy lại trở thành những ký ức khiến cha mẹ bật cười mỗi khi nhớ lại.

Tư thế “đầu hàng” không phải là dấu hiệu bất thường, mà trong đa số trường hợp chỉ đơn giản là cách em bé tận hưởng một giấc ngủ thật ngon lành.

Vì vậy, nếu một ngày nhìn thấy con nằm ngủ với hai tay giơ cao quá đầu, cha mẹ có thể yên tâm rằng rất có thể lúc ấy, bé đang cảm thấy vô cùng thoải mái, an toàn và hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của mình.