Nuôi dạy con chưa bao giờ chỉ là chuyện ăn no, mặc ấm.

Nhiều khi, cơ thể trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường nhưng các em không thể diễn tả chính xác như người lớn. Trẻ chỉ biết nói "đau", "ngứa", "khó chịu", trong khi đằng sau những lời than tưởng chừng đơn giản ấy có thể là những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Không ít trường hợp, điều gây hại cho trẻ không phải bản thân bệnh tật, mà là sự chủ quan của người lớn.

Bé gái 5 tuổi liên tục kêu đau vùng kín, phát hiện viêm nhiễm sau nhiều ngày Chị Lưu, sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), có cô con gái 5 tuổi tên Đóa Đóa.

Một thời gian trước, bé liên tục than phiền rằng vùng kín bị khó chịu. Có lúc đang ngồi bé bỗng nhăn mặt, khi đi vệ sinh cũng tỏ ra miễn cưỡng, khó chịu.

Ban đầu, chị Lưu không quá để tâm.

Theo chị, con vẫn ăn uống, ngủ nghỉ bình thường, chạy nhảy vui vẻ mỗi ngày và được tắm rửa sạch sẽ, nên khó có khả năng mắc vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng.

Thậm chí, chị còn nghĩ con chỉ đang tìm cách thu hút sự chú ý của người lớn.

Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, bé vẫn liên tục kêu đau, đồng thời trở nên cáu gắt và khó chịu hơn trước.

Nhận thấy tình trạng bất thường, chị Lưu quyết định đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khiến chị bất ngờ: bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm vùng âm hộ khá nặng, khu vực này đã xuất hiện tình trạng đỏ, sưng rõ rệt, gây đau kéo dài.

"Tại sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại bị viêm nhiễm?", người mẹ thắc mắc.

Qua khai thác bệnh sử và thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện một số nguyên nhân tiềm ẩn mà nhiều gia đình thường bỏ qua.

Cụ thể, quần áo lót của trẻ thường được giặt chung với đồ của người lớn; mẹ và con hay tắm chung; khăn tắm đôi khi cũng sử dụng chung.

Theo bác sĩ, vùng da nhạy cảm của trẻ nhỏ còn rất non nớt, sức đề kháng chưa hoàn thiện. Nếu thói quen vệ sinh không phù hợp, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập, gây kích ứng và viêm nhiễm.

Những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày lại có thể là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe ở trẻ.

Sau khi nghe giải thích, người mẹ vô cùng ân hận vì không ngờ những thói quen tiện lợi mà mình duy trì lâu nay lại khiến con phải chịu đau đớn.

Thực tế, nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ không xuất hiện đột ngột mà hình thành âm thầm theo thời gian. Nếu cha mẹ chú ý sớm hơn, nhiều rắc rối hoàn toàn có thể được ngăn ngừa.

Những điều cha mẹ không nên bỏ qua khi chăm sóc trẻ

Lắng nghe khi trẻ nói "con khó chịu"

Trẻ nhỏ thường không biết cách mô tả chính xác cảm giác trong cơ thể.

Các em không thể nói mình bị viêm ở đâu hay diễn tả cụ thể triệu chứng, mà chỉ có thể dùng những từ đơn giản như "đau", "ngứa", "khó chịu".

Vì vậy, phản ứng của cha mẹ rất quan trọng.

Đừng vội cho rằng trẻ đang làm nũng hay cố tình gây chú ý.

Nếu trẻ liên tục nhắc đến cùng một vấn đề hoặc xuất hiện những thay đổi rõ rệt về hành vi, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân và cân nhắc đưa trẻ đi khám.

Nhiều bệnh lý ở giai đoạn đầu tương đối nhẹ, nhưng nếu trì hoãn điều trị có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Khám sức khỏe định kỳ là việc cần thiết

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ ăn ngon, ngủ tốt, hoạt bát nghĩa là hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một số vấn đề sức khỏe ở trẻ không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Các bất thường về thị lực, thính lực, thiếu vi chất dinh dưỡng hoặc một số rối loạn phát triển chỉ có thể được phát hiện thông qua các đợt khám chuyên môn.

Ý nghĩa lớn nhất của việc khám sức khỏe định kỳ không phải để phát hiện bệnh, mà là giúp sàng lọc nguy cơ từ sớm.

Đặc biệt với trẻ trong độ tuổi mầm non - giai đoạn phát triển nhanh về thể chất và trí não - việc khám định kỳ càng trở nên quan trọng.

Đồ dùng cá nhân của trẻ nên được sử dụng riêng

Hệ miễn dịch của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, khả năng chống lại vi khuẩn và virus còn hạn chế.

Do đó, các vật dụng cá nhân như khăn tắm, đồ lót, chậu tắm... nên được sử dụng riêng biệt với người lớn.

Quần áo tiếp xúc trực tiếp với cơ thể trẻ cần được giặt riêng. Việc hạn chế tắm chung nhiều người cũng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, các vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc như đồ chơi, chăn ga, gối đệm hay dụng cụ học tập cũng cần được vệ sinh định kỳ.

Một môi trường sống sạch sẽ, an toàn là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Lời nhắn gửi đến cha mẹ

Trẻ hiếm khi vô cớ khóc hay than đau.

Khi con nói rằng mình đang khó chịu, điều các em cần nhất không phải là sự nghi ngờ, mà là được lắng nghe và quan tâm đúng mức.

Nuôi dạy con không có công thức hoàn hảo, nhưng có một nguyên tắc luôn đúng: hãy quan sát kỹ hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút và coi trọng những tín hiệu nhỏ từ con nhiều hơn một chút.

Nguồn: Sohu