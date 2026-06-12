Một bé hơn 1 tuổi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị rắn cắn trong lúc vui chơi tại khu dân cư. May mắn, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng của bé hiện đã ổn định.

Theo người nhà, sự việc xảy ra khi họ đưa con xuống khuôn viên chung cư chơi. Trong lúc đi xe lắc, bé không may bị ngã.

Hai bên lối đi có nhiều cây cối, bụi rậm. Con rắn đang ẩn nấp trong khu vực này có thể đã bị kích động nên bất ngờ lao ra và cắn vào cánh tay của bé.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Hàng không Vũ trụ Hồ Nam để cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng vết thương, mức độ sưng nề cũng như các dấu hiệu sinh tồn.

Vết cắn được rửa sạch, sát khuẩn nhiều lần bằng thiết bị chuyên dụng. Dựa trên tình trạng thực tế, ê-kíp điều trị đã sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn phù hợp để giải độc.

Sau xử trí ban đầu, bé tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện nhằm phát hiện sớm các biến chứng có thể xảy ra.

Các nhân viên y tế cũng cố gắng trấn an tâm lý trẻ, hạn chế quấy khóc vì vận động mạnh có thể khiến nọc độc lan nhanh hơn trong cơ thể.

Trẻ nhỏ bị rắn cắn rất dễ bị bỏ sót

Các bác sĩ cho biết, với trẻ khoảng 1 tuổi, việc phát hiện rắn cắn đôi khi không hề dễ dàng.

Ở độ tuổi này, trẻ chưa thể diễn đạt rõ cảm giác đau hay khó chịu. Trong khi đó, dấu vết rắn cắn thường khá nhỏ, có thể bị quần áo che khuất và đôi khi không gây đau nhiều ngay lập tức.

Nhiều trẻ chỉ khóc một lúc rồi tiếp tục chơi, khiến phụ huynh chủ quan.

Tuy nhiên, nọc độc của một số loài rắn có thể có thời gian ủ nhất định. Nếu chậm trễ trong việc điều trị, nguy cơ biến chứng nghiêm trọng sẽ tăng lên đáng kể.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên kiểm tra kỹ tay chân, thân mình của trẻ sau mỗi lần vui chơi ngoài trời, đặc biệt nếu trẻ hoạt động gần khu vực có cây cối, bụi rậm hoặc bãi cỏ.

Không tự sơ cứu theo các mẹo dân gian

Khi nghi ngờ trẻ bị rắn cắn, phụ huynh tuyệt đối không nên: Dùng miệng hút nọc độc. Rạch vết thương để nặn máu. Buộc garô quá chặt ở tay hoặc chân. Bôi kem đánh răng, thuốc lá hay các loại lá cây, thảo dược lên vết cắn.

Những cách làm này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn có thể gây tổn thương thêm cho nạn nhân.

Điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí chuyên môn.

Khuyến cáo phòng tránh rắn cắn cho trẻ vào mùa hè

Các chuyên gia đưa ra một số lưu ý dành cho phụ huynh:

Không để trẻ chơi trong bãi cỏ cao, bụi rậm hoặc khu vực nhiều cây cối rậm rạp. Ưu tiên đi trên đường bê tông, đường lát gạch hoặc khu vực thông thoáng. Hạn chế cho trẻ vui chơi gần thảm thực vật vào sáng sớm, chiều tối hoặc sau những cơn mưa – thời điểm rắn thường hoạt động nhiều hơn. Cho trẻ mặc quần dài và đi giày kín mũi khi ra ngoài để giảm nguy cơ bị cắn.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng phần lớn các trường hợp rắn cắn sẽ có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, sự chủ quan hoặc áp dụng các phương pháp sơ cứu sai cách có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nguồn: Sohu