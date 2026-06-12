Một người mẹ mang thai ở tuần thứ 36 đã trải qua những ngày tháng được mô tả là tăm tối nhất cuộc đời khi nhận kết quả siêu âm cho thấy thai nhi có dấu hiệu giãn não thất rất nặng, nguy cơ cao mắc não úng thủy sau sinh.

Câu chuyện được bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi những giằng xé đau đớn mà cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt trước thời khắc sinh con.

Cú sốc ở tuần thai thứ 36

Người mẹ kể rằng thai kỳ trước đó diễn ra hoàn toàn bình thường. Khi thai được 36 tuần, chị đã chuẩn bị gần như đầy đủ đồ sơ sinh và chỉ chờ ngày đón con chào đời.

Trong một lần đi khám thai định kỳ tại địa phương, bác sĩ siêu âm phát hiện bất thường. Sau nhiều lần đo đạc, bác sĩ thông báo não thất của thai nhi giãn tới 35 mm - mức độ rất nặng, kèm theo cảnh báo em bé có nguy cơ bị não úng thủy sau khi sinh.

"Mình nghe mà tai ù đi. Căn phòng như lùi ra xa, tiếng bác sĩ vang vọng như nói dưới nước. Mình hỏi đi hỏi lại, có nhầm không bác, cho em siêu âm lại lần nữa. Bác sĩ siêu âm lại. Vẫn thế. Chồng mình ngồi cạnh, mình quay sang định nắm tay anh thì thấy tay anh đã lạnh ngắt từ lúc nào.

Ra đến hành lang, hai vợ chồng đứng im, không ai nói được câu nào. Đúng lúc đó con đạp. Một cú đạp khỏe, đúng vào bàn tay mình đang đặt trên bụng. Mình bật khóc giữa hành lang…"

Kết quả siêu âm được kiểm tra lại nhưng vẫn không thay đổi.

Rời phòng khám, hai vợ chồng gần như chết lặng. Đúng lúc đó, thai nhi bất ngờ đạp mạnh trong bụng mẹ khiến chị bật khóc ngay giữa hành lang bệnh viện.

Những đêm dài giằng xé

Đêm hôm đó, người mẹ gần như thức trắng.

Chị lên mạng tìm hiểu về não úng thủy, đọc hàng loạt thông tin về các ca phẫu thuật đặt ống dẫn lưu, những biến chứng thần kinh, nguy cơ chậm phát triển vận động và trí tuệ.

Nỗi sợ hãi dần chuyển thành sự dằn vặt.

Người phụ nữ tự trách bản thân, không ngừng đặt câu hỏi liệu có phải do những lần ốm đau, dùng thuốc hay căng thẳng trong thai kỳ đã khiến con gặp biến chứng.

Trong lúc tuyệt vọng, một ý nghĩ đau đớn xuất hiện trong đầu chị: liệu có nên dừng thai kỳ để tránh cho con phải chịu đau đớn suốt đời?

"Mình ghê sợ chính mình ngay khi nghĩ đến. Con đang đạp trong bụng mà mẹ lại nghĩ thế được sao. Nhưng cái ý nghĩ không chịu rời đi. Nếu con sinh ra để đau đớn cả đời, để lớn lên trong bệnh viện, thì giữ con lại có phải là thương con không, hay chỉ là mẹ không dám chịu tội thay con. Rồi một giọng khác cãi lại: con đang sống, tim con đang đập, biết đâu siêu âm sai, biết đâu sinh ra con không nặng như người ta nói, biết đâu mổ và chữa được…"

Suốt nhiều đêm, chị liên tục bị giằng xé giữa hai lựa chọn. Một bên là hy vọng mong manh. Một bên là nỗi lo con phải sống trong đau đớn, gia đình kiệt quệ vì điều trị lâu dài.

Hành trình xuống Hà Nội tìm câu trả lời

Không chấp nhận kết luận ban đầu, sáng hôm sau, hai vợ chồng bắt xe khách từ miền núi xuống Hà Nội để tìm kiếm thêm ý kiến chuyên môn.

Họ mang theo tập hồ sơ siêu âm, đi qua nhiều bệnh viện với hy vọng có thể nhận được một chẩn đoán khác hoặc một giải pháp khác.

Tuy nhiên, ở đâu họ cũng nhận được câu trả lời tương tự: thai đã quá lớn, thai kỳ đã bước sang tuần thứ 36 nên không thể can thiệp theo hướng đình chỉ thai kỳ.

Đến cuối ngày, khi gần như đã cạn kiệt hy vọng, hai vợ chồng được giới thiệu tìm đến bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú.

Sau khi xem lại toàn bộ hồ sơ và trực tiếp siêu âm kiểm tra, bác sĩ xác nhận kết quả gần như tương đồng với các cơ sở trước đó: thai nhi bị giãn não thất nặng.

Bác sĩ cũng giải thích rằng ở thời điểm thai đã 36 tuần, việc đình chỉ thai kỳ không còn khả thi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người mẹ.

Nghe câu trả lời cuối cùng, người phụ nữ cho biết chị không còn khóc nổi nữa.

"Suốt hai ngày qua, tôi đi hàng trăm cây số để tìm kiếm quyền được lựa chọn. Nhưng đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác", chị chia sẻ.

Ngay lúc đó, em bé lại đạp mạnh trong bụng mẹ.

"Vậy là hết. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng. Suốt hai ngày qua mình đi hàng trăm cây số để giành lấy quyền được chọn, để rồi ngồi đây và hiểu ra: mình không còn được chọn nữa. Cuộc cãi nhau trong đầu mình suốt những đêm qua, hóa ra ông trời đã phân xử thay, theo cách của ông trời.

Con sẽ chào đời. Điều đó giờ là chắc chắn. Còn lại tất cả đều không chắc chắn: con sẽ ra sao, mình sẽ gánh thế nào, gia đình mình rồi sẽ đi về đâu.

Con ơi. Bốn tuần nữa con sẽ ra với mẹ. Mẹ không biết phía trước là con đường nào. Mẹ chỉ biết một điều duy nhất còn lại trong tay mẹ lúc này: là đi nốt con đường ấy cùng con".

Không phải mọi chẩn đoán đều là dấu chấm hết

Theo các chuyên gia sản khoa, giãn não thất thai nhi là tình trạng não thất chứa dịch não tủy lớn hơn bình thường. Mức độ nặng nhẹ khác nhau sẽ dẫn đến tiên lượng khác nhau.

Một số trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh của trẻ, nhưng cũng có những trường hợp sau sinh được theo dõi và điều trị hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện bất thường trong thai kỳ, gia đình cần bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và thăm khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế có chuyên môn cao trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Câu chuyện của người mẹ trên không chỉ là hành trình đối diện với một chẩn đoán khó khăn, mà còn là lời nhắc về tình yêu và sự kiên cường của những người làm cha mẹ khi đứng trước những thử thách lớn nhất trong cuộc đời.