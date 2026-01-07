Vì sao chỉ một loại vi khuẩn lại khiến "ông lớn" ngành sữa Nestlé phải thu hồi hàng loạt sản phẩm?

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông quốc tế, ngày 6/1/2026, Tập đoàn Nestlé đã phát đi thông báo thu hồi một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino đang lưu hành tại Đức. Nguyên nhân được xác định là do nguy cơ tồn tại Cereulid – một độc tố nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Thông tin này nhanh chóng gây lo ngại trong cộng đồng phụ huynh, bởi Bacillus cereus không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhưng mức độ nguy hiểm của độc tố Cereulid thì không phải ai cũng hiểu rõ.

Bacillus cereus là vi khuẩn gì?

Bacillus cereus là một loại vi khuẩn Gram dương, tồn tại phổ biến trong tự nhiên như đất, không khí và bụi. Điểm đáng lo ngại là vi khuẩn này có khả năng tạo bào tử, giúp nó chịu được điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, khô hạn và một số quy trình chế biến thực phẩm thông thường.

Trong môi trường thuận lợi, Bacillus cereus có thể phát triển và sinh ra hai loại độc tố chính:

Độc tố gây tiêu chảy Cereulid – độc tố gây nôn, nguy hiểm hơn và đặc biệt đáng lo với trẻ sơ sinh

Cereulid – độc tố “âm thầm” nhưng cực kỳ nguy hiểm

Cereulid là một độc tố bền nhiệt, nghĩa là không bị phá hủy ngay cả khi đun nóng hoặc tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Đây chính là lý do khiến Cereulid trở thành mối đe dọa lớn trong các sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, bao gồm cả sữa công thức.

Khi xâm nhập vào cơ thể, Cereulid có thể gây:

- Nôn ói dữ dội

- Tiêu chảy

- Rối loạn điện giải

- Trong trường hợp nặng, có thể gây tổn thương gan, ảnh hưởng thần kinh và đe dọa tính mạng

Đối với trẻ sơ sinh – nhóm đối tượng có hệ miễn dịch và gan chưa hoàn thiện – chỉ một lượng rất nhỏ độc tố cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 9/2025, hơn 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) bị ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng ngày 26/9, với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định nguyên nhân là vi khuẩn Bacillus cereus có trong bánh tày – món ăn có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi chua.Vụ việc không gây tử vong, sức khỏe các học sinh sau đó đã ổn định, tuy nhiên để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng về quản lý an toàn thực phẩm trong trường học.Về xử lý trách nhiệm, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị đình chỉ công tác 15 ngày, sau đó bị cách chức do liên quan đến công tác quản lý và phản ứng trước sự cố. Nhà trường bị xử phạt hành chính 196,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động bếp ăn bán trú trong 5 tháng và phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho học sinh.

Vì sao sữa công thức dễ trở thành “môi trường rủi ro”?

Sữa bột công thức là sản phẩm giàu dinh dưỡng, chứa protein, carbohydrate và chất béo – những yếu tố lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nếu:

Nguyên liệu đầu vào bị nhiễm khuẩn Quá trình sản xuất, đóng gói hoặc bảo quản xảy ra sai sót Bào tử vi khuẩn tồn tại từ đầu và sinh độc tố trong quá trình lưu trữ

Ngay cả khi nhà máy tuân thủ quy trình tiệt trùng nghiêm ngặt, bào tử của Bacillus cereus vẫn có thể “sống sót”, và vấn đề không nằm ở vi khuẩn sống, mà ở độc tố đã được tạo ra trước đó.

Vì sao Nestlé buộc phải thu hồi dù chưa ghi nhận ca bệnh?

Trong thông báo, Nestlé cho biết đây là biện pháp thu hồi mang tính phòng ngừa, chưa ghi nhận trường hợp trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, với đặc thù của Cereulid:

- Có thời gian ủ bệnh

- Triệu chứng dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường

- Khó phát hiện bằng cảm quan

…việc chủ động thu hồi là lựa chọn bắt buộc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhóm người tiêu dùng dễ tổn thương nhất.

Đối với các tập đoàn thực phẩm lớn, chỉ một nghi ngờ về an toàn vi sinh cũng đủ để kích hoạt quy trình thu hồi diện rộng, nhằm tránh rủi ro sức khỏe và pháp lý.

Bài học lớn về an toàn thực phẩm cho trẻ nhỏ

Sự việc lần này cho thấy một thực tế:

Không có sản phẩm nào “miễn nhiễm” tuyệt đối với rủi ro an toàn thực phẩm, kể cả từ những thương hiệu toàn cầu.

Đối với doanh nghiệp, vụ việc đặt ra yêu cầu:

Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào Tăng tần suất xét nghiệm vi sinh và độc tố Chủ động phát hiện rủi ro trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng

Đối với phụ huynh:

Theo dõi sát các thông báo thu hồi từ nhà sản xuất Kiểm tra kỹ lô, số batch sản phẩm đang sử dụng Ngưng sử dụng ngay khi có nghi ngờ, kể cả khi trẻ chưa có triệu chứng

Kết luận

Việc Nestlé thu hồi sữa Beba và Alfamino không chỉ là một động thái trách nhiệm của doanh nghiệp, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố Cereulid đối với trẻ sơ sinh. Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ nhỏ, an toàn không bao giờ là điều có thể thỏa hiệp – chỉ cần một rủi ro nhỏ cũng đủ để kích hoạt những biện pháp mạnh mẽ nhất.

An toàn thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm cho trẻ em, luôn cần được đặt lên hàng đầu – bởi sức khỏe của trẻ không cho phép bất kỳ sự “thử nghiệm” nào.