Nestle thu hồi hàng loạt sản phẩm sữa công thức trẻ em SMA, BEBA và NAN tại một số quốc gia châu Âu do có khả năng nhiễm độc tố

Đợt thu hồi sản phẩm này, vốn đã được triển khai ở quy mô nhỏ từ tháng 12, tiếp tục trở thành thách thức mới đối với tân CEO của Nestle là ông Philipp Navratil, người đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc rà soát lại danh mục sản phẩm sau một giai đoạn bất ổn trong công tác quản lý.

Nestle, tập đoàn sản xuất nhiều thương hiệu quen thuộc như KitKat và Nescafe, cho biết vào tối ngày 5/1 rằng hiện chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh hay triệu chứng nào được xác nhận là có liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi.

Theo người phát ngôn của Nestle, sau khi phát hiện vấn đề chất lượng ở một nguyên liệu đến từ một nhà cung cấp lớn, công ty đã tiến hành kiểm nghiệm toàn bộ dầu axit arachidonic và các hỗn hợp dầu tương ứng được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh có khả năng bị ảnh hưởng.

Theo phân tích của công ty SkyQuest Technology Group, Nestle hiện nắm giữ gần một phần tư thị trường dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu, với quy mô thị trường ước tính khoảng 92,2 tỷ USD (khoảng 2,424 triệu tỷ đồng)

Dù không công bố số liệu doanh thu cụ thể cho từng mặt hàng, Nestle cho biết sữa công thức nằm trong mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe của tập đoàn, lĩnh vực chiếm 16,6% tổng doanh thu khoảng 115,35 tỷ USD (khoanrg 3,032 triệu tỷ đồng) trong năm 2024.

Nestle đã thu hồi các lô sản phẩm SMA, BEBA và NAN tại nhiều quốc gia bao gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Na Uy, Thụy Sĩ và Anh, đồng thời cảnh báo về khả năng tồn tại của cereulide, một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cho biết độc tố này khó bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy bằng cách nấu chín, sử dụng nước sôi hay trong quá trình pha sữa cho trẻ. Nếu bị tiêu thụ, độc tố có thể gây khởi phát triệu chứng rất nhanh, bao gồm buồn nôn, nôn mửa hoặc đau quặn bụng.

Trong khi đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy cho rằng vụ việc không gây ra rủi ro sức khỏe cấp tính. Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi này ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm đến từ hơn 10 nhà máy của Nestle và được xem là đợt thu hồi sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn. Tuy nhiên, người phát ngôn của Nestle cho biết không thể xác nhận các con số này.

Nestle đã công bố danh sách số lô của các sản phẩm được bán tại nhiều quốc gia không nên sử dụng và cho biết đang nỗ lực giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Công ty cũng xác nhận đã xác định được nguy cơ tiềm ẩn tại một nhà máy của mình ở Hà Lan.

