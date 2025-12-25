Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng
Sản phẩm được gia đình Hạt Nhài tin dùng là ColosGain của nhà VitaDairy. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt mà trở nên quen thuộc với quá nhiều mẹ Việt?
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ Salim đã khiến cộng đồng mạng được phen “tan chảy” khi đăng tải loạt ảnh vừa hài hước vừa dễ thương của bé Pam trong lúc uống sữa. Biểu cảm tròn xoe, gương mặt nghệ sĩ hài thương hiệu của em bé quốc dân khiến nhiều mẹ bỉm xem mà không nhịn được cười.
Điều thú vị là chỉ vài phút sau khi bài đăng xuất hiện, “hội soi sữa” đã nhanh chóng nhận ra thương hiệu sữa quen thuộc mà bé Pam đang dùng. Nhiều mẹ để lại bình luận kiểu: “Nhìn là biết ngay sữa nhà mình hay mua”, “Đúng loại con mình đang uống đây rồi”.
Sản phẩm được gia đình Hạt Nhài tin dùng là ColosGain của nhà VitaDairy. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt mà trở nên quen thuộc với quá nhiều mẹ Việt?
Colos Gain là dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt đến từ VitaDairy, được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân và có hệ miễn dịch kém. Sản phẩm nổi bật với khả năng hỗ trợ tăng cân nhanh chỉ sau khoảng 4 tuần sử dụng, đồng thời giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ trong giai đoạn phát triển quan trọng.
Uy tín thương hiệu VitaDairy
Colos Gain là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam, một trong những thương hiệu sữa nội địa uy tín hàng đầu hiện nay. Thành lập từ năm 2005, VitaDairy có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, nhiều năm liền nằm trong Top 5–10 Công ty Sữa và Thực phẩm uy tín tại Việt Nam do Vietnam Report công bố.
Doanh nghiệp cũng được vinh danh tại các giải thưởng lớn như APEA 2024 và Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2025.
VitaDairy là đối tác độc quyền tại Việt Nam của PanTheryx (Mỹ) – tập đoàn cung cấp sữa non lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Theo nghiên cứu do Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố năm 2024, có tới 76% trẻ sử dụng Colos Gain ghi nhận tăng cân rõ rệt sau 4 tuần, cho thấy hiệu quả thực tế của sản phẩm.
Phụ huynh có thể tìm mua Colos Gain tại các hệ thống mẹ & bé lớn như Bibo Mart hoặc trên kênh bán hàng chính hãng VitaOnline của VitaDairy.
1. Công dụng nổi bật
Colos Gain tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi là tăng cân hiệu quả và miễn dịch khỏe mạnh.
Sản phẩm cung cấp mức năng lượng cao (1.0 kcal/ml), kết hợp đạm Whey Protein và chất béo MCT dễ hấp thu, giúp trẻ phục hồi cân nặng nhanh chóng.
Đặc biệt, Colos Gain sử dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu độc quyền từ Mỹ, giàu kháng thể IgG tự nhiên, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn và giảm ốm vặt.
Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung FOS/Inulin, Lysine và vitamin nhóm B giúp cải thiện tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng, hạn chế táo bón.
Các vi chất như DHA, Choline, Taurine, Canxi, Vitamin D3 và Phospho góp phần hỗ trợ phát triển trí não và chiều cao cho trẻ.
2. Các dòng sản phẩm
Năm 2025, VitaDairy cung cấp nhiều phiên bản Colos Gain phù hợp từng độ tuổi:
Colos Gain 0 : dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi.
Colos Gain 1 : dành cho trẻ từ 1–10 tuổi.
Colos Gain dạng pha sẵn: hộp giấy tiện lợi 110ml và 180ml, dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.
3. Đối tượng sử dụng
Colos Gain phù hợp với trẻ:
Suy dinh dưỡng, thấp còi, nhẹ cân
Biếng ăn, hấp thu kém
Sức đề kháng yếu, hay ốm vặt
4. Bảng thành phần
Thành phần dinh dưỡng trong sữa bột
|Chỉ tiêu
|Đơn vị
|100g
|210ml
|Năng lượng
|kcal
|468
|206
|Protein
|g
|12.5
|5.6
|Chất béo
|g
|20
|9
|Carbohydrate
|g
|59.5
|26.8
|Sữa non ColosIgG 24h
|mg
|1000
|450
|Chất xơ (FOS/Inulin)
|g
|3.7
|1.67
|Lysine
|mg
|810
|365
|MCT
|mg
|1650
|735
|2’-FL HMO
|mg
|155
|69
|DHA
|mg
|15
|6.75
|Choline
|mg
|82
|12.6
|Taurine
|mg
|15
|6.98
|Natri
|mg
|123
|55.5
|Kali
|mg
|574
|258.3
|Canxi
|mg
|545
|236.3
|Clo
|mg
|349
|109.4
|Photpho
|mg
|423
|189.9
|Magie
|mg
|54.5
|20.2
|Sắt
|mg
|5.6
|2.52
|Kẽm
|mg
|3.5
|1.58
|Đồng
|µg
|286
|128.7
|I-ốt
|µg
|62
|27.95
|Mangan
|µg
|5.7
|1.67
|Selen
|µg
|8.1
|3.65
|Vitamin A
|IU
|1290
|580.5
|Vitamin D3
|IU
|220
|99
|Vitamin E
|mg
|3.2
|1.44
|Vitamin K1
|µg
|31.8
|14.9
|Vitamin C
|mg
|47
|21.2
|Vitamin B1
|µg
|510
|229.5
|Vitamin B2
|µg
|700
|315
|Vitamin B6
|µg
|550
|248
|Vitamin B12
|µg
|1.6
|0.63
|Acid Folic
|µg
|42.2
|20.2
|Acid Pantothenic
|µg
|310
|144
|Biotin
|µg
|34
|15.3
|Niacin
|µg
|1300
|585
Thành phần dinh dưỡng trong 180ml sữa pha sẵn
|Thành phần
|Đơn vị
|Hàm lượng
|Năng lượng
|kcal
|99.4
|Protein
|g
|3.2
|Chất béo
|g
|4.5
|Carbohydrate
|g
|10
|FOS/Inulin
|mg
|275
|Lysine
|mg
|275
|Choline
|mg
|85
|2’-FL HMO
|mg
|3.8
|KHOÁNG CHẤT
|Canxi
|mg
|22
|Kali
|mg
|97
|Natri
|mg
|114.4
|Photpho
|mg
|112
|Magie
|mg
|9.57
|Sắt
|mg
|0.3
|Kẽm
|mg
|0.33
|Đồng
|µg
|22
|I-ốt
|µg
|4.16
|Mangan
|µg
|5.14
|Selen
|µg
|0.75
|VITAMIN
|Vitamin A
|IU
|847
|Vitamin D3
|IU
|23.4
|Vitamin E
|IU
|2.22
|Vitamin B1
|µg
|21.3
|Vitamin B2
|µg
|108.7
|Niacin
|µg
|49
|Acid Pantothenic
|µg
|261.1
|Biotin
|µg
|10.1
|Vitamin B6
|µg
|7.11
|Acid Folic
|µg
|0.2
5. Giá tham khảo
|Sữa bột
|Độ tuổi sử dụng
|Trọng lượng
|Giá tham khảo
|Colos Gain 0
|0 - 12 tháng
|800g
|510.000 - 550.000
|Colos Gain 1
|1 - 10 tuổi
|800g
|490.000 - 535.000
|Sữa pha sẵn
|Quy cách đóng gói
|Giá tham khảo
|Colos Gain 110ml
|Lốc 4 hộp
|38.000 - 42.000
|Colos Gain 110ml
|Thùng 48 hộp
|450.000 - 485.000
|Colos Gain 180ml
|Lốc 4 hộp
|58.000 - 65.000
|Colos Gain 180ml
|Thùng 48 hộp
|680.000 - 730.000
LƯU Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.