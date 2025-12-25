Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ Salim đã khiến cộng đồng mạng được phen “tan chảy” khi đăng tải loạt ảnh vừa hài hước vừa dễ thương của bé Pam trong lúc uống sữa. Biểu cảm tròn xoe, gương mặt nghệ sĩ hài thương hiệu của em bé quốc dân khiến nhiều mẹ bỉm xem mà không nhịn được cười.

Điều thú vị là chỉ vài phút sau khi bài đăng xuất hiện, “hội soi sữa” đã nhanh chóng nhận ra thương hiệu sữa quen thuộc mà bé Pam đang dùng. Nhiều mẹ để lại bình luận kiểu: “Nhìn là biết ngay sữa nhà mình hay mua”, “Đúng loại con mình đang uống đây rồi”.

Sản phẩm được gia đình Hạt Nhài tin dùng là ColosGain của nhà VitaDairy. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt mà trở nên quen thuộc với quá nhiều mẹ Việt?

Colos Gain là dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt đến từ VitaDairy, được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân và có hệ miễn dịch kém. Sản phẩm nổi bật với khả năng hỗ trợ tăng cân nhanh chỉ sau khoảng 4 tuần sử dụng, đồng thời giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ trong giai đoạn phát triển quan trọng.

Uy tín thương hiệu VitaDairy

Colos Gain là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam, một trong những thương hiệu sữa nội địa uy tín hàng đầu hiện nay. Thành lập từ năm 2005, VitaDairy có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, nhiều năm liền nằm trong Top 5–10 Công ty Sữa và Thực phẩm uy tín tại Việt Nam do Vietnam Report công bố.

Doanh nghiệp cũng được vinh danh tại các giải thưởng lớn như APEA 2024 và Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2025.

VitaDairy là đối tác độc quyền tại Việt Nam của PanTheryx (Mỹ) – tập đoàn cung cấp sữa non lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo nghiên cứu do Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố năm 2024, có tới 76% trẻ sử dụng Colos Gain ghi nhận tăng cân rõ rệt sau 4 tuần, cho thấy hiệu quả thực tế của sản phẩm.

Phụ huynh có thể tìm mua Colos Gain tại các hệ thống mẹ & bé lớn như Bibo Mart hoặc trên kênh bán hàng chính hãng VitaOnline của VitaDairy.

1. Công dụng nổi bật

Colos Gain tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi là tăng cân hiệu quả và miễn dịch khỏe mạnh.

Sản phẩm cung cấp mức năng lượng cao (1.0 kcal/ml), kết hợp đạm Whey Protein và chất béo MCT dễ hấp thu, giúp trẻ phục hồi cân nặng nhanh chóng.

Đặc biệt, Colos Gain sử dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu độc quyền từ Mỹ, giàu kháng thể IgG tự nhiên, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn và giảm ốm vặt.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung FOS/Inulin, Lysine và vitamin nhóm B giúp cải thiện tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng, hạn chế táo bón.

Các vi chất như DHA, Choline, Taurine, Canxi, Vitamin D3 và Phospho góp phần hỗ trợ phát triển trí não và chiều cao cho trẻ.

2. Các dòng sản phẩm

Năm 2025, VitaDairy cung cấp nhiều phiên bản Colos Gain phù hợp từng độ tuổi:

Colos Gain 0 : dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi.

Colos Gain 1 : dành cho trẻ từ 1–10 tuổi.

Colos Gain dạng pha sẵn: hộp giấy tiện lợi 110ml và 180ml, dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

3. Đối tượng sử dụng

Colos Gain phù hợp với trẻ:

Suy dinh dưỡng, thấp còi, nhẹ cân

Biếng ăn, hấp thu kém

Sức đề kháng yếu, hay ốm vặt

4. Bảng thành phần

Thành phần dinh dưỡng trong sữa bột

Chỉ tiêu Đơn vị 100g 210ml Năng lượng kcal 468 206 Protein g 12.5 5.6 Chất béo g 20 9 Carbohydrate g 59.5 26.8 Sữa non ColosIgG 24h mg 1000 450 Chất xơ (FOS/Inulin) g 3.7 1.67 Lysine mg 810 365 MCT mg 1650 735 2’-FL HMO mg 155 69 DHA mg 15 6.75 Choline mg 82 12.6 Taurine mg 15 6.98 Natri mg 123 55.5 Kali mg 574 258.3 Canxi mg 545 236.3 Clo mg 349 109.4 Photpho mg 423 189.9 Magie mg 54.5 20.2 Sắt mg 5.6 2.52 Kẽm mg 3.5 1.58 Đồng µg 286 128.7 I-ốt µg 62 27.95 Mangan µg 5.7 1.67 Selen µg 8.1 3.65 Vitamin A IU 1290 580.5 Vitamin D3 IU 220 99 Vitamin E mg 3.2 1.44 Vitamin K1 µg 31.8 14.9 Vitamin C mg 47 21.2 Vitamin B1 µg 510 229.5 Vitamin B2 µg 700 315 Vitamin B6 µg 550 248 Vitamin B12 µg 1.6 0.63 Acid Folic µg 42.2 20.2 Acid Pantothenic µg 310 144 Biotin µg 34 15.3 Niacin µg 1300 585

Thành phần dinh dưỡng trong 180ml sữa pha sẵn

Thành phần Đơn vị Hàm lượng Năng lượng kcal 99.4 Protein g 3.2 Chất béo g 4.5 Carbohydrate g 10 FOS/Inulin mg 275 Lysine mg 275 Choline mg 85 2’-FL HMO mg 3.8 KHOÁNG CHẤT Canxi mg 22 Kali mg 97 Natri mg 114.4 Photpho mg 112 Magie mg 9.57 Sắt mg 0.3 Kẽm mg 0.33 Đồng µg 22 I-ốt µg 4.16 Mangan µg 5.14 Selen µg 0.75 VITAMIN Vitamin A IU 847 Vitamin D3 IU 23.4 Vitamin E IU 2.22 Vitamin B1 µg 21.3 Vitamin B2 µg 108.7 Niacin µg 49 Acid Pantothenic µg 261.1 Biotin µg 10.1 Vitamin B6 µg 7.11 Acid Folic µg 0.2

5. Giá tham khảo

Sữa bột Độ tuổi sử dụng Trọng lượng Giá tham khảo Colos Gain 0 0 - 12 tháng 800g 510.000 - 550.000 Colos Gain 1 1 - 10 tuổi 800g 490.000 - 535.000