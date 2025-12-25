Fanpage aFamily
Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng

Bảo Minh,
Sản phẩm được gia đình Hạt Nhài tin dùng là ColosGain của nhà VitaDairy. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt mà trở nên quen thuộc với quá nhiều mẹ Việt?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ Salim đã khiến cộng đồng mạng được phen “tan chảy” khi đăng tải loạt ảnh vừa hài hước vừa dễ thương của bé Pam trong lúc uống sữa. Biểu cảm tròn xoe, gương mặt nghệ sĩ hài thương hiệu của em bé quốc dân khiến nhiều mẹ bỉm xem mà không nhịn được cười. 

Điều thú vị là chỉ vài phút sau khi bài đăng xuất hiện, “hội soi sữa” đã nhanh chóng nhận ra thương hiệu sữa quen thuộc mà bé Pam đang dùng. Nhiều mẹ để lại bình luận kiểu: “Nhìn là biết ngay sữa nhà mình hay mua”, “Đúng loại con mình đang uống đây rồi”. 

Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng- Ảnh 1.
Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng- Ảnh 2.

Colos Gain là dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt đến từ VitaDairy, được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân và có hệ miễn dịch kém. Sản phẩm nổi bật với khả năng hỗ trợ tăng cân nhanh chỉ sau khoảng 4 tuần sử dụng, đồng thời giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ trong giai đoạn phát triển quan trọng.

Uy tín thương hiệu VitaDairy

Colos Gain là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam, một trong những thương hiệu sữa nội địa uy tín hàng đầu hiện nay. Thành lập từ năm 2005, VitaDairy có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, nhiều năm liền nằm trong Top 5–10 Công ty Sữa và Thực phẩm uy tín tại Việt Nam do Vietnam Report công bố.

Doanh nghiệp cũng được vinh danh tại các giải thưởng lớn như APEA 2024 và Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2025.

VitaDairy là đối tác độc quyền tại Việt Nam của PanTheryx (Mỹ) – tập đoàn cung cấp sữa non lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo nghiên cứu do Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố năm 2024, có tới 76% trẻ sử dụng Colos Gain ghi nhận tăng cân rõ rệt sau 4 tuần, cho thấy hiệu quả thực tế của sản phẩm.

Phụ huynh có thể tìm mua Colos Gain tại các hệ thống mẹ & bé lớn như Bibo Mart hoặc trên kênh bán hàng chính hãng VitaOnline của VitaDairy.

Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng- Ảnh 3.

1. Công dụng nổi bật

Colos Gain tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi là tăng cân hiệu quả và miễn dịch khỏe mạnh.

Sản phẩm cung cấp mức năng lượng cao (1.0 kcal/ml), kết hợp đạm Whey Protein và chất béo MCT dễ hấp thu, giúp trẻ phục hồi cân nặng nhanh chóng.

Đặc biệt, Colos Gain sử dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu độc quyền từ Mỹ, giàu kháng thể IgG tự nhiên, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn và giảm ốm vặt.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung FOS/Inulin, Lysine và vitamin nhóm B giúp cải thiện tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng, hạn chế táo bón.

Các vi chất như DHA, Choline, Taurine, Canxi, Vitamin D3 và Phospho góp phần hỗ trợ phát triển trí não và chiều cao cho trẻ.

Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng- Ảnh 4.

2. Các dòng sản phẩm

Năm 2025, VitaDairy cung cấp nhiều phiên bản Colos Gain phù hợp từng độ tuổi:

Colos Gain 0 : dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi. 

Colos Gain 1 : dành cho trẻ từ 1–10 tuổi. 

Colos Gain dạng pha sẵn: hộp giấy tiện lợi 110ml và 180ml, dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

3. Đối tượng sử dụng

Colos Gain phù hợp với trẻ:

Suy dinh dưỡng, thấp còi, nhẹ cân 

Biếng ăn, hấp thu kém 

Sức đề kháng yếu, hay ốm vặt

Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng- Ảnh 5.

4. Bảng thành phần

Thành phần dinh dưỡng trong sữa bột

Chỉ tiêuĐơn vị100g210ml
Năng lượngkcal468206
Proteing12.55.6
Chất béog209
Carbohydrateg59.526.8
Sữa non ColosIgG 24hmg1000450
Chất xơ (FOS/Inulin)g3.71.67
Lysinemg810365
MCTmg1650735
2’-FL HMOmg15569
DHAmg156.75
Cholinemg8212.6
Taurinemg156.98
Natrimg12355.5
Kalimg574258.3
Canximg545236.3
Clomg349109.4
Photphomg423189.9
Magiemg54.520.2
Sắtmg5.62.52
Kẽmmg3.51.58
Đồngµg286128.7
I-ốtµg6227.95
Manganµg5.71.67
Selenµg8.13.65
Vitamin AIU1290580.5
Vitamin D3IU22099
Vitamin Emg3.21.44
Vitamin K1µg31.814.9
Vitamin Cmg4721.2
Vitamin B1µg510229.5
Vitamin B2µg700315
Vitamin B6µg550248
Vitamin B12µg1.60.63
Acid Folicµg42.220.2
Acid Pantothenicµg310144
Biotinµg3415.3
Niacinµg1300585
Dòng sữa Việt uy tín mà em Pam dùng: Dành cho mẹ đang tìm sữa vừa tăng cân, vừa tăng đề kháng- Ảnh 6.

Thành phần dinh dưỡng trong 180ml sữa pha sẵn

Thành phầnĐơn vịHàm lượng
Năng lượngkcal99.4
Proteing3.2
Chất béog4.5
Carbohydrateg10
FOS/Inulinmg275
Lysinemg275
Cholinemg85
2’-FL HMOmg3.8
KHOÁNG CHẤT
Canximg22
Kalimg97
Natrimg114.4
Photphomg112
Magiemg9.57
Sắtmg0.3
Kẽmmg0.33
Đồngµg22
I-ốtµg4.16
Manganµg5.14
Selenµg0.75
VITAMIN
Vitamin AIU847
Vitamin D3IU23.4
Vitamin EIU2.22
Vitamin B1µg21.3
Vitamin B2µg108.7
Niacinµg49
Acid Pantothenicµg261.1
Biotinµg10.1
Vitamin B6µg7.11
Acid Folicµg0.2

5. Giá tham khảo

Sữa bộtĐộ tuổi sử dụngTrọng lượngGiá tham khảo 
Colos Gain 0 0 - 12 tháng800g510.000 - 550.000
Colos Gain 1 1 - 10 tuổi800g490.000 - 535.000
Sữa pha sẵnQuy cách đóng góiGiá tham khảo 
Colos Gain 110mlLốc 4 hộp38.000 - 42.000
Colos Gain 110mlThùng 48 hộp450.000 - 485.000
Colos Gain 180mlLốc 4 hộp58.000 - 65.000
Colos Gain 180mlThùng 48 hộp680.000 - 730.000

LƯU Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

