Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài

Dưới đây là 1 dòng sữa chú trọng vào việc cải thiện tình trạng biếng ăn của trẻ mà các mẹ có thể tham khảo.

Khi con rơi vào tình trạng biếng ăn, rất nhiều bà mẹ lập tức nghĩ đến việc đổi sữa với hy vọng “con chịu ăn hơn, lên cân nhanh hơn”. Tuy nhiên, chọn sữa cho trẻ biếng ăn không đơn giản là chọn loại “nghe nói tốt”, mà cần hiểu đúng nguyên nhân và lưu ý một số điểm quan trọng để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn đổi sữa – ép ăn – con càng sợ ăn.

1. Trước hết, mẹ cần hiểu con biếng ăn vì đâu

Biếng ăn ở trẻ thường đến từ 3 nhóm nguyên nhân chính :

Biếng ăn sinh lý : xảy ra khi con bước vào giai đoạn phát triển mới (mọc răng, tập đi, tập nói…)

Biếng ăn bệnh lý : do thiếu vi chất, rối loạn tiêu hóa, trào ngược, táo bón, nhiễm khuẩn…

Biếng ăn tâm lý : do bị ép ăn, bị quát mắng, giờ ăn căng thẳng kéo dài

Nếu không xác định đúng nguyên nhân mà vội đổi sữa, rất dễ chữa sai gốc, khiến tình trạng biếng ăn kéo dài hơn.

Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài- Ảnh 1.

2. Ưu tiên sữa dễ tiêu – dễ hấp thu

Các mẹ phải phân biệt kĩ nhu cầu của con, con cần tăng cân sẽ khác với việc con cần cải thiện tình trạng biếng ăn. Với trẻ biếng ăn, hệ tiêu hóa thường yếu. Vì vậy, khi chọn sữa, mẹ nên chú ý:

Đạm dễ tiêu; Có chất xơ hòa tan (FOS, GOS); và/hoặc probiotics để hỗ trợ đường ruột. Tránh sữa quá nhiều đạm khó tiêu, dễ gây đầy bụng, táo bón khiến con càng chán ăn

Một hệ tiêu hóa khỏe là điều kiện tiên quyết để con có cảm giác đói thật sự.

Nhiều mẹ tìm sữa cải thiện biếng ăn nhưng lại chọn loại năng lượng quá cao, bé uống no sữa sẽ bị no lâu, bỏ bữa chính, ăn ngày càng ít đồ ăn thô và lệ thuộc vào sữa, biếng ăn càng nặng.

Sữa cho trẻ biếng ăn nên đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế bữa ăn.

3. Hương vị và độ ngọt rất quan trọng

Trẻ biếng ăn thường nhạy cảm với mùi vị. Sữa quá ngọt, quá béo vàó mùi tanh rõ đều dễ khiến trẻ phản xạ từ chối.

Mẹ nên ưu tiên sữa có vị nhạt, dễ uống, gần với khẩu vị tự nhiên của trẻ.

4. Kiên nhẫn – không đổi sữa liên tục

Hệ tiêu hóa và vị giác của trẻ cần thời gian thích nghi. Việc đổi sữa liên tục hay pha trộn nhiều loại và thay đổi liều lượng thất thường có thể khiến con rối loạn tiêu hóa, càng lười ăn hơn.

Thông thường, mẹ nên cho con dùng ít nhất 2–3 tuần để đánh giá hiệu quả.

Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài- Ảnh 2.

Sữa không thể chữa biếng ăn tâm lý

Điều quan trọng nhất mẹ cần nhớ: Không loại sữa nào chữa được biếng ăn nếu giờ ăn vẫn là áp lực.

Dù chọn đúng sữa, nhưng nếu ép con ăn, liên tục so sánh con với trẻ khác hoặc dùng phần thưởng cũng như đe dọa thì biếng ăn vẫn quay lại.

Muốn con ăn tốt hơn, mẹ cần thiết lập giờ ăn cố định, để con tự quyết lượng ăn. Hãy dừng khi con không muốn ăn và giữ không khí bàn ăn nhẹ nhàng.

Nutifood GrowPLUS Xanh – Giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ biếng ăn

Nutifood GrowPLUS Xanh là dòng sữa công thức dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ biếng ăn, hấp thu kém và chậm tăng cân, được nghiên cứu nhằm hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh, cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Dòng sản phẩm này thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood – thương hiệu uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam. GrowPLUS Xanh được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), đáp ứng sát nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt.

Sản phẩm được ứng dụng công thức FDI độc quyền, được Nutifood nghiên cứu và phát triển cùng các chuyên gia dinh dưỡng Thụy Điển, nhằm hỗ trợ trẻ bắt kịp đà tăng trưởng về cân nặng, chiều cao và tăng cường sức đề kháng.

Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài- Ảnh 3.

Thành phần dinh dưỡng nổi bật

Sữa Nutifood GrowPLUS Xanh sở hữu công thức dinh dưỡng cân đối, giàu năng lượng và vi chất thiết yếu:

Đạm, chất béo và MCT: Cung cấp năng lượng cao, hỗ trợ tăng cân hiệu quả.

Chất xơ hòa tan FOS & Inulin: Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

2’-FL HMO (nhập khẩu 100% từ châu Âu): Tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Lysin kết hợp Vitamin nhóm B, Sắt, Kẽm: Giúp kích thích ăn ngon, cải thiện tình trạng biếng ăn.

Canxi, Vitamin D3 và Kẽm: Hỗ trợ khoáng hóa xương, giúp trẻ phát triển chiều cao DHA.

Cholin, Taurin: Hỗ trợ hoàn thiện não bộ, tăng khả năng học hỏi và ghi nhớ.

(Sản phẩm có chứa sữa, đậu nành và dầu cá, phụ huynh cần lưu ý nếu trẻ có cơ địa dị ứng)

Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài- Ảnh 4.

Bảng thành phần (sữa bột)

Thành phần dinh dưỡng

Thành phần Đơn vị Trong 100g Trong 1 ly đã pha
Năng lượng Kcal 447 170
Chất đạm g 15.0 5.7
Chất béo g 18.1 6.9
Carbohydrat g 56 21.3
Chất xơ (FOS/Inulin) g 2.24 0.85
Lysin mg 2050 779

Vitamin và khoáng chất

Thành phần Đơn vị Trong 100g Trong 1 ly đã pha
Vitamin A IU 1850 703
Beta caroten µg 110 42
Vitamin D3 IU 330 125
Vitamin E IU 1.1 0.4
Vitamin K µg 3.8 1.4
Vitamin C mg 12 4.6
Vitamin B1 µg 526 200
Vitamin B2 µg 700 266
Niacin µg 7000 2660
Axit Pantothenic µg 2630 999
Vitamin B6 µg 526 200
Axit folic µg 45 17
Vitamin B12 µg 2.2 0.84
Biotin µg 11 4.2
Natri mg 180 68
Kali mg 530 201
Canxi mg 540 205
Phốt pho mg 400 152
Magiê mg 47 18
Sắt mg 2.8 1.1
Iốt µg 35 13
Kẽm mg 4.5 1.7
Mangan µg 17 6.5
Clo mg 400 152
Selen µg 4.0 1.5
Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài- Ảnh 5.

Bảng thành phần (sữa pha sẵn - 110ml)

Thành phần dinh dưỡng

Thành phần Đơn vị Hàm lượng
Năng lượng Kcal 96
Chất đạm g 3,1
Chất béo g 4,0
MCT g 0,25
Carbohydrat g 11,7
Đường tổng số g 8,5
Chất xơ (FOS/Inulin) g 0,46
2’-Fucosyllactose (2’-FL) mg 7,48
Lysin mg 314

Vitamin

Vitamin Đơn vị Hàm lượng
Vitamin A IU 387
Vitamin D3 IU 69
Vitamin E IU 0,22
Vitamin K1 µg 3,8
Vitamin C mg 3,3
Vitamin B1 µg 110
Vitamin B2 µg 146
Niacin mg 1,3
Acid Pantothenic µg 550
Vitamin B6 µg 110
Acid Folic µg 27,2
Biotin µg 2,1

Khoáng chất

Khoáng chất Đơn vị Hàm lượng
Natri mg 30,4
Kali mg 111
Canxi mg 113
Phospho mg 84
Magnesi mg 9,8
Sắt mg 1,1
Kẽm mg 1,3
Clorid mg 84
Iốt µg 16,7
Selen µg 1,0
Sữa thương hiệu Việt uy tín giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ, giá cả phải chăng để mẹ có thể nuôi con đường dài- Ảnh 6.

Giá tham khảo (cập nhật tháng 12/2025)

Loại sản phẩm Quy cách Giá tham khảo
Sữa bột Lon 900g 350.000 – 400.000 đồng
Sữa pha sẵn Thùng 48 hộp 110ml 300.000 – 380.000 đồng
Sữa pha sẵn Thùng 48 hộp 180ml 370.000 – 425.000 đồng

Phụ huynh có thể dễ dàng tìm mua Nutifood GrowPLUS Xanh tại các hệ thống cửa hàng mẹ & bé lớn như Con Cưng, BiboMart, hoặc trên các sàn thương mại điện tử uy tín như Shopee, Lazada để đảm bảo hàng chính hãng và cập nhật giá mới nhất.

LƯU Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

