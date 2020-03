Vì sao bé nào cũng vừa bú mẹ vừa ngủ nhưng khi đặt xuống lại liền tỉnh giấc?

Các mẹ bỉm sữa đều cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ là chuyện không dễ dàng, so với chuyện sinh con còn khổ hơn gấp trăm lần. Trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, chắc hẳn nhiều mẹ sẽ nhận thấy mỗi khi bé bú mẹ thì đều có hiện tượng vừa bú vừa ngủ say sưa. Nguyên nhân vì sao vậy?

So sánh với sữa bột thì sữa mẹ có đầy đủ chất dinh dưỡng, có lợi cho quá trình phát triển của trẻ. Chúng ta đều biết pha sữa bột cho trẻ rất tiện lợi và bé có thể uống rất nhanh. Còn về sữa mẹ thì xuống rất chậm, bé phải mất khoảng thời gian dài để có thể bú no.

Có một bà mẹ bỉm sữa tên là Tiểu Dư, sau khi sinh con, chị Dư luôn đảm bảo có đủ sữa mẹ để bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ cho bé. Tuy nhiên, chị Dư phát hiệu điều kì lạ, mỗi lần bé bú sữa mẹ thì ngủ say sưa, nhưng hễ đặt xuống là tỉnh giấc. Chị Dư cảm thấy chăm con kiểu này rất vất vả, nhưng vì thiên thần nhỏ quá đáng yêu nên chị cảm thấy vui lây và động viên bản thân phải cố gắng mỗi ngày.

Chị Dư phát hiệu điều kì lạ, mỗi lần bé bú sữa mẹ thì ngủ say sưa, nhưng hễ đặt xuống là tỉnh giấc (Ảnh minh họa)

Tại sao bé bú sữa mẹ thì ngủ say hơn so với uống sữa bột và lý do bé tỉnh giấc khi đặt xuống?

1. Sữa mẹ có tác dụng ru ngủ

Sữa mẹ và sữa bột có sự khác biệt rất lớn về thành phần dinh dưỡng. Sữa mẹ luôn được ca ngợi là chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể của trẻ nhỏ, ngoài ra sữa mẹ có tác dụng ru bé ngủ say một cách nhanh chóng. Thành phần sữa mẹ có chứa chất oxytocin - chất khiến bé buồn ngủ. Đó là lý do khi được bú sữa mẹ, các bé thường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

2. Bé bú sữa mẹ rất tốn sức

So với bú bình, trẻ bú mẹ sẽ tốn sức hơn khi bú. Mỗi ngụm sữa ngọt ngào của mẹ đều khiến bé cố gắng mút lấy, nên bé sẽ cảm thấy mệt mỏi sau khi bú no. Khi bé mệt, giấc ngủ sẽ đến với bé nhanh hơn và bé sẽ lấy lại sức lực sau khi nghỉ ngơi.

Nhiều mẹ cho biết, bé bú mẹ trực tiếp sẽ khó thiết lập giờ giấc sinh hoạt nề nếp cho trẻ nhỏ, bởi bé thường vừa bú vừa ngủ, bú chưa no đã ngủ nên không ngủ được giấc dài. Việc này sẽ tốn sức cho cả hai mẹ con. Nhưng nếu mẹ thay thế sữa mẹ bằng sữa bột cho tiện hoặc hút sữa ra cho bé bú bình thì trẻ sẽ không được hưởng lợi trọn vẹn từ nguồn sữa mẹ. Việc cho bé bú trực tiếp được khoa học chứng minh tăng cường sợi dây kết nối giữa mẹ và con.

3. Bé an toàn khi ở trong vòng tay mẹ

Kể từ giây phút chào đời, trẻ nhỏ sẽ luôn cảm thấy sợ hãi và không an toàn. Bé sẽ cho rằng, ngoài mẹ ra, không ai có thể đảm bảo sự an toàn cho bé. Khi bé được bú sữa trong vòng tay ấm áp của mẹ, bé sẽ cảm nhận sự an toàn từ mẹ. Đồng thời, mẹ cũng sẽ cảm nhận sự ấm áp khi ôm một sinh linh bé nhỏ trong lòng, tình mẫu tử thiêng liêng chính là liên kết kỳ diệu khiến hai mẹ con muốn ở bên nhau mãi mãi.