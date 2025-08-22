Vẻ gợi cảm khác hẳn trên phim của bóng hồng duy nhất trong 'Mưa đỏ' Ngọc thanh/ VTC News, 11:10 22/08/2025 Chia sẻ Thích0 Trong phim điện ảnh "Mưa đỏ", Hạ Anh gây ấn tượng khi vào vai cô gái biểu tượng cho nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Á hậu Phương Nhi và mẹ chồng xách túi sang trọng trong lần xuất hiện hiếm hoi Nàng công sở mặc đẹp cả tuần chỉ với 1 chiếc áo sơ mi Hơn 10 năm đi làm, tôi nhận ra 6 kiểu giày này rất hợp mặc với quần jean ống loe Bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, kịch bản của nhà văn Chu Lai đang là dự án nhận được chú ý khi khắc họa trận chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ, trong đó Lê Hạ Anh được chú ý hơn cả khi là bóng hồng duy nhất của bộ phim. Trong "Mưa đỏ", Hạ Anh vào vai Hồng, cô gái biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô gái nhỏ bé nhưng gan dạ, vượt mưa bom bão đạn, đưa các chiến sĩ sang sông. Hạ Anh được đạo diễn yêu cầu không trang điểm để mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực, mộc mạc nhất. Hạ Anh cho biết cô trân trọng từ giây phút được mời đi casting phim "Mưa đỏ", lập tức bay ra Hà Nội để nắm bắt cơ hội. Nữ diễn viên nói ông ngoại của cô hy sinh ở Quảng Trị và vai diễn là cách cô tri ân người thân cùng những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình của đất nước. Lê Hạ Anh sinh năm 1995, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô bắt đầu làm người mẫu ảnh từ năm 2011 và tham gia cuộc thi "Ngôi sao thời trang" cùng năm. Năm 2017, Hạ Anh thử sức diễn xuất với phim điện ảnh "Cô gái đến từ hôm qua". Sau đó, cô đóng "Yêu đi, đừng sợ" cùng Nhã Phương. Những năm qua, Hạ Anh tham gia nhiều dự án phim như "Cả một đời ân oán", "Đánh cắp giấc mơ", "Lưới trời", "Lật mặt: 48h"... Nữ diễn viên cũng giành được nhiều giải thưởng cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Khác với vẻ mộc mạc trong "Mưa đỏ", Hạ Anh ngoài đời rất gợi cảm, sành điệu. Sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng thon gọn, nữ diễn viên thoải mái diện nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cao 1m63 nhưng Hạ Anh thừa nhận không cảm thấy tự ti. Cô từng lọt chung kết "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012". Người đẹp sinh năm 1995 từng tiết lộ luôn phải duy trì thói quen tập thể dục, spa, chăm sóc da và tóc để có thể giữ đươc nhan sắc. Ở tuổi 30, Hạ Anh khẳng định không tạo áp lực cho bản thân trong việc cân bằng sự nghiệp và tình cảm. Về tiêu chí chọn bạn trai, Hạ Anh từng thẳng thắn cho biết đó là tinh tế, tử tế, đẹp trai và có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, cô nói rằng dù có những gạch đầu dòng nhưng khi gặp người đúng gu, hợp về mọi mặt, thiếu vài tiêu chí cũng không sao. Theo Vtc news Copy link 08/21/2025 14:52 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/ve-goi-cam-khac-han-tren-phim-cua-bong-hong-duy-nhat-trong-mua-do-ar960840.html 4 kiểu quần jeans không bao giờ lỗi mốt, được các mỹ nhân Việt diện từ năm này qua năm khác Chia sẻ Thích0 thời trang